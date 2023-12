Impossible de rester insensible devant les vêtements griffés de Tika, la coiffure de Victoria ou encore le chapeau de Scarlett.

Les trois vedettes canines, baignées dans les froufrous et les diamants, étaient de passage avec leurs propriétaires respectifs afin de présenter la série Tout pour mon toutou. Une émission qui met en lumière l’amour inconditionnel des passionnés d’animaux.

Scarlett, un yorkshire de deux livres, Victoria, un caniche qui aime la musique, ainsi que Tika, grande célébrité qui cumule 4M d’abonnés sur Instagram et Tik Tok, ont dévoilé leur univers tout à fait fascinant… voire même inconcevable pour ceux qui n’ont pas de compagnons à quatre pattes à la maison.

La crise des médias

Si on a eu droit à une soirée assez éclectique, la crise des médias canadiens et l’importance de l’information sont toutefois revenues à plusieurs reprises autour du grand plateau de Guy A. Lepage.

La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge a répondu à plusieurs questions concernant la crise des médias qui sévit même à Radio-Canada. (ICI Télé)

Le coanimateur de la soirée, MC Gilles, a d’ailleurs mis la table dès le début de la soirée en soulignant au public la nécessité des enquêtes journalistiques, par exemple.

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a répondu à plusieurs questions sur l’annonce des centaines de mises à pied chez CBC – Radio-Canada.

Après TVA, Métro Média, Les Coops de l’information, Cogeco et plusieurs autres, le diffuseur public devra quant à lui supprimer plus de 600 postes à travers le Canada. Une décision qui survient après que le gouvernement fédéral a demandé à ses ministères et sociétés d’État de réduire de 3% leur coût de fonctionnement.

Si le gouvernement libéral avait laissé entendre que CBC – Radio-Canada pourrait être exemptée de cette demande, Mme St-Onge n’avait toutefois pas de confirmation officielle dimanche soir.

«La décision finale n’a pas été prise. Mais il n’y a pas d’intention de mettre en péril une organisation comme CBC – Radio-Canada. […] On va continuer d’être là pour soutenir le diffuseur public», a assuré la ministre, qui devrait mettre sur pied un comité d’experts afin de réfléchir à l’avenir de ce média dans les prochaines semaines.

L’animateur de Tout le monde en parle n’a pas hésité à questionner la ministre sur le blocage des nouvelles sur les plateformes de Meta ou encore sur l’entente de 100M$ signée récemment avec Google.

«C’est inacceptable qu’un géant [comme Meta] refuse de se soumettre à des lois qui ont été votées par un gouvernement élu démocratiquement.» — Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

L’information selon La journée est (encore) jeune

La journée est (encore) jeune tire son épingle du jeu dans le classement des émissions de radio les plus écoutées dans le Grand Montréal. (ICI Télé)

«L’entente de 100M$ que [le gouvernement] a eue avec Google, c’est un premier pas. Mais il faut que tout le monde soit conscient [de la crise des médias]», a insisté Jean-Philippe Wauthier, dans le segment suivant.

Accompagné de ses deux acolytes, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, Jean-Philippe Wauthier a notamment présenté la vision de leur émission de radio qui se place au 10e rang des émissions les plus écoutées dans le Grand Montréal et dont l’objectif est de présenter l’information autrement.

Culture, politique, sports, économie: tous les sujets et tous les invités peuvent être soumis à l’humour éclaté et sans limites des anciens de La soirée est (encore) jeune.

Le succès international de Charlotte Cardin

En pleine tournée internationale, Charlotte Cardin cumule les spectacles afin de présenter son dernier album, 99 nights. (ICI Télé)

Charlotte Cardin n’a plus besoin de présentation depuis la sortie de Phœnix, son premier album paru en 2021.

La populaire artiste était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour discuter de son dernier opus, 99 nights, et de son récent EP, Une semaine à Paris.

Entre son succès sur Spotify et la popularité de la musique anglophone au Québec, Charlotte Cardin est notamment revenue sur son passage à La Voix.

«Je remercie le ciel tous les jours de ne pas avoir gagné La Voix parce que j’ai pu tracer ma carrière comme je le voulais», a lancé la chanteuse, rappelant la rigidité du contrat qui attend les participants à la fin de ce type de concours.

La marraine du programme de musicothérapie du Children’s Hospital de Montréal a conclu la soirée en beauté en chantant Next To You.

Le crime organisé ébranlé

Depuis plusieurs mois, la région de Montréal voit les meurtres s’accumuler sur son territoire. Des événements qui sont en lien avec le crime organisé.

«Ce qui se passe, actuellement, Guy A., c’est visiblement un conflit de haut niveau qui commence à ressembler à une tentative de prise de pouvoir», a résumé brièvement le journaliste Daniel Renaud.

Accompagné par Eric Vecchio, ex-enquêteur du SPVM, le journaliste de La Presse a décortiqué la situation de plus en plus tendue entre la mafia sicilienne, les motards et les gangs de rue.

Le journaliste, Daniel Renaud, et l'ex-enquêteur du SPVM, Eric Vecchio, ont tenté de faire la lumière sur les mouvements qui ont lieu dans le crime organisé à Montréal. (ICI Télé)

Pier-Luc Funk et sa nouvelle émission «déjantée»

Pier-Luc Funk prendra la barre d'une nouvelle émission à Télé-Québec, en janvier. (ICI Télé)

Guy A. Lepage a presque perdu le contrôle de son plateau avec l’arrivée de Pier-Luc Funk qui a tenté d’expliquer le concept de son nouveau projet télévisuel, On ramassera demain. Une émission de variétés qui promet «des discussions, des invités, des jeux et des sketchs sous le même toit» dès le 11 janvier, à Télé-Québec.

Questionné sur la façon de ramener les adolescents et les 18-34 ans devant le petit écran, Pier-Luc Funk a lancé un appel à la prise de risque.

«Je ne connais pas un jeune qui n’a pas Netflix ou Crave. Ça, ce sont des émissions de télévision que tu regardes devant ta télé. Le but, c’est de leur donner du contenu pour qu’ils aient envie de consommer de la télévision et du cinéma québécois», a soutenu l’acteur talentueux, entre quelques réponses sur ses différents projets.

Tout le monde en parle prend une pause pendant le temps des Fêtes. L’émission de Guy A. Lepage sera de retour le 21 janvier.