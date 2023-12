Il aura frôlé du bout des doigts la victoire de la cinquième saison en se rendant cette fois en finale. Après une fin «vraiment difficile émotionnellement», Sébastien Leroux se montre aujourd’hui tout de même serein.

«C’est comme un soulagement parce que c’est beaucoup de stress constant. Je n’ai jamais été aussi stressé, mais pas nécessairement pour mes performances, plus pour mes préparations, ma gestion du temps. Mais j’ai vraiment appris comment gérer mon horaire et mon stress grâce à Révolution. Je pars la tête haute et je suis vraiment fier de moi.»

Révolution l’habite depuis longtemps. Deux saisons consécutives, plusieurs mois à réfléchir de quelle façon il allait se présenter à nouveau devant les maîtres, quels messages il voulait porter. Pas question cette fois de vivre encore un sentiment d’inachevé. Et comme il y a toujours une raison de danser, dit-il, le jeune Franco-Ontarien d’Orléans a pris le temps de perfectionner sa recherche de mouvements, son interprétation et de déterminer les états d’âme qu’il souhaitait danser.

Sébastien Leroux (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

«J’ai pris beaucoup de temps pour écrire mes pensées, cibler des images qui étaient plus fortes et j’ai fait beaucoup de recherche avant même que je commence à danser. Mais pour moi ça revient toujours au message et aux sentiments que je veux partager avec le public pour le faire réfléchir.»

Le divorce de ses parents, son déménagement à Montréal, les problèmes de la terre; Sébastien Leroux ne s’est pas donné la tâche facile dans le choix de ses concepts cette année. Mais ils auront été payants parce qu’ils lui ont donné la légitimée de passer ses messages, surtout en finale, affirme-t-il.

«C’était les toxicités du monde, les déchets, la guerre représentés avec la pluie noire et le contraste du costume blanc. On arrive dans un monde innocent et on se fait salir par toutes les saletés du monde. Il y avait quelque chose de beau dans un monde dégoûtant. C’était un message pour ma génération, mais aussi pour les plus vieilles pour qu’elles voient l’effet sur les plus jeunes.»

À la fin de son parcours l’an dernier, le danseur de contemporain avouait au Droit être déchiré de ne pas avoir pu dévoiler toutes ses intentions. Mais voilà que Sébastien Leroux sait cette fois qu’il est allé au bout de lui-même, qu’il n’aurait pas pu mieux faire, mieux danser.

«Je ne changerais rien dans mon approche. Tout ce que j’ai dit et dansé était authentique et venait du plus profond de mon coeur.»

Sébastien Leroux ne s’est pas donné la tâche facile dans le choix de ses concepts cette année. (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Un nouveau Sébastien

Tout au long de la cinquième saison de Révolution, les maîtres n’ont cessé de souligner à quel point Sébastien Leroux s’était transformé depuis un an. Le jeune danseur explique cette métamorphose par une meilleure connaissance du milieu de la danse tout en apprenant à devenir un meilleur humain et un artiste émouvant.

«Peu importe les résultats, c’était ça qui était important pour moi, que je grandissais dans ce processus-là parce que c’est bien beau, avoir 100 000$, mais pour moi l’évolution est beaucoup plus importante. Au début de la saison, c’était une grande question pour moi si je revenais en solo. Je trouve que j’avais tellement changé que j’étais rendu comme un nouveau Sébastien.»

Parce qu’il se suffit et n’a eu nul besoin d’un complément pour revenir «plus fort que jamais». En passant la ronde des duos improbables, Sébastien Leroux savait déjà qu’il s’était surpassé, qu’il donnait la meilleure version de lui-même, que les limites étaient repoussées.

«Dans mon coeur, si je dépassais les duos improbables, ça voulait dire que j’évoluais comme personne.»

Sa rencontre avec le b-boy Sean Wathen l’a également transformé dit-il. D’abord au face-à-face puis pendant les duos improbables où les «frères jumeaux» ont totalement fusionné pour révéler leur âme et leur nature dans une explosion d’amour et d’immense liberté.

«J’adore Sean avec tout mon coeur. Il est tellement un bel humain. Les choses qu’il fait en danse m’impressionnent toujours. Les duos improbables ç'a été mon gros coup de coeur de la saison, partager la scène avec lui. Je suis vraiment fier de lui, il s’est vraiment dépassé. Il m’inspire comme personne.»

Projets

Entre son déménagement, sa découverte de la culture de la danse à Montréal et les cours qu’il enseigne au Studio de danse 360 degrés à Mascouche, Sébastien Leroux participe aussi à Révolution en tournée qui débute en février 2024 au Théâtre Saint-Denis, à Montréal. Il fait également partie du spectacle de danse, Sans toi [T], créé et chorégraphié par le tandem Janie et Marcio, gagnants de la deuxième saison de Révolution.

Sébastien Leroux et Sean Wathen durant les duos improbables. (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

«J’ai pu rencontrer d’autres artistes qui m’ont poussé en tant qu’artiste aussi. Ce n’est pas un milieu auquel je suis habitué, c’est un différent style, une différente approche de la danse. C’est très artistique et contemporain.»

Ce «premier contrat professionnel» l’amènera aux quatre coins du Québec dès le printemps prochain, dont Gatineau en novembre 2024.

«Je suis tellement ouvert à voir où la vie m’amène. Je crois qu’il y a toujours une raison pour tout. Mon cerveau pense toujours à la danse. C’est beaucoup parfois, mais c’est important de ne pas rester dans ce cycle-là. À Montréal, il y a plein d’aspects qui me changent les idées.»