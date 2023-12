«Je veux juste danser» —Gabrielle Boudreau

«En tant que soliste, il est vraiment difficile de se distinguer parmi les autres, croit-elle. Je me posais beaucoup de questions sur ce qui me rendait unique. Tout le monde a ses propres forces et différences.»

Avec le recul, la danseuse de contemporain de 22 ans s’enveloppe d’une immense fierté et d’une reconnaissance infinie. Parce que numéros après numéro, Gabrielle Boudreau est toujours restée fidèle à elle-même, affirme-t-elle. Son authenticité éclatante et sa créativité abondante lui ont donné le droit de se montrer sensible et vulnérable et d’y puiser sa force.

Déterminée

L’artiste originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick a franchi toutes les étapes de Révolution avec détermination, chaque fois dans un abandon séduisant et une vérité criante. Parce que Gabrielle Boudreau a suivi invariablement son instinct sans nécessairement réfléchir stratégiquement la suite.

«Jamais je me suis dit à cette étape je dois montrer ça. Je pense que c’est juste arrivé. J’ai essayé de trouver une façon de me démarquer quand même.» — Gabrielle Boudreau

Gabrielle Boudreau a montré ce qu’elle avait dans le ventre pendant l’ultime sélection. (Karoline Boucher/OSA Images)

Et elle a réussi à se distinguer, à marquer les esprits avec un face-à-face historique contre son amie Isabelle Sue, à montrer ce qu’elle avait dans le ventre pendant l’ultime sélection, à émouvoir aux côtés de Madini pour l’étape des duos improbables et à prendre la parole pour toutes les personnes incapables de le faire lors d’une renversante demi-finale qui lui a valu la plus haute note, soit 97%.

«Je suis vraie, donc quand je suis sur scène je fais quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je pense que c’est ça qui me rend intouchable sur scène. Peu importe ce que les autres personnes vont faire dans leur numéro, ça ne m’appartient pas du tout. Ce que moi je fais, j’y crois à 100%. Je suis vraiment libre sur scène et je suis bien.»

Même si le syndrome de l’imposteur la guette constamment, confie-t-elle. Très «sévère» envers elle-même, Révolution l’aura certainement aidé à croire en la possibilité de rêver grand, que son talent puisse l’amener toujours plus loin, à rendre la chose plus «réaliste».

«Je reste quand même humble dans tout ça dans le sens que je reconnais le talent de tout le monde dans la compétition et je ne me sens pas supérieure aux autres malgré que j’aie gagné. Je ne pense pas être une meilleure artiste qu’une autre personne, dans mon cœur.» — Gabrielle Boudreau

Et c’est pour cette raison qu’elle s’est dépassée chaque fois, qu’elle a constamment donné le meilleur d’elle-même et qu’elle a repoussé ses limites.

Madini et Gabrielle Boudreau pendant les duos improbables. (OSA IMAGES)

«J’ai découvert ma polyvalence, mon côté mise en scène que je savais que j’avais en moi, mais pas à ce point-là.»

L’importance de danser

Gabrielle Boudreau vient tout juste de terminer ses études à l’École de danse contemporaine de Montréal. Sa participation à Révolution se voulait d’abord une expérience pour apprendre, mais aussi pour la visibilité d’une telle vitrine. Mais comme l’important, c’est de danser, elle ne sait pas encore ce que sa victoire de dimanche soir signifie réellement.

«Mon but de carrière, c’est danser. En ce moment, je veux juste danser, je veux faire de tout. Je voulais faire de la télé, je voulais faire des spectacles contemporains, du travail de compagnies. [J’ai] plein de différentes ambitions, mais au final, l’important c’est de danser.»

Gabrielle Boudreau souhaite maintenant investir sa bourse dans ses plans entrepreneuriaux comme des stages ou la création de projets de danse auprès des plus jeunes.

Gabrielle Boudreau a reçu la plus haute note lors de la soirée des demi-finales, soit 97%. (OSA IMAGES)

À plus court terme, elle fera partie de la prochaine cohorte de danseurs qui composeront Révolution en tournée. Mis en scène par Lydia Bouchard, le spectacle débutera en février 2024 à Montréal et visitera ensuite Gatineau, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières.

«J’attends les bras grands ouverts ce qui va m’attendre après tout ça.»