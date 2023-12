Les derniers invités de Mike Ward sous écoute «l’ont échappé», a dit l’humoriste. Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre ont même dû s’excuser pour leurs frasques en direct.

Lourdement intoxiqués par l’alcool, les deux animateurs de La Poche Bleue ont dépassé les bornes, à tel point que Ward avait décidé de retirer l’épisode des ondes.

On cherche encore la pertinence de revenir sur le dérapage de ces deux anciens «plombiers dans la LNH» qui nous ont offert une apologie de la consommation abusive d’alcool. Mais, on était bien heureux de revoir Mike sur le plateau de TLMEP, venu pour vendre son nouveau spectacle intitulé Modeste… et nous parler du prix de la location d’un jet privé.

Le duo de porte-parole de QS, Émilise Lessard-Therrien et Gabriel Nadeau-Dubois (Karine Dufour/ICI Télé)

Québec solidaire

Après les problèmes érectiles de Mike Ward, ce sont vers le nouveau leadership de Québec solidaire que se sont dirigées les questions de Guy A. Lepage et de son coanimateur Alexandre Barrette.

Le duo de porte-parole de QS, Émilise Lessard-Therrien et Gabriel Nadeau-Dubois, a pris place au comptoir de TLMEP pour nous convaincre de l’unité vécue au sein du parti politique.

Mme Lessard-Therrien est revenue sur sa défaite électorale de 2022 dans son comté de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, qu’elle a vécu difficilement.

Quant à Gabriel Nadeau-Dubois, il prend le vote de confiance de son parti à 90 % comme «une grande tape dans l’dos.»

Concernant le livre de Catherine Dorion, GND a été clair sur ce que l’ex-députée a écrit dans son bouquin et ses commentaires le concernant.

«C’est sûr que ça fait mal, un livre comme ça, confiait-il. Ce n’est pas un grand secret qu’on voyait les choses différemment. Mais j’ai décidé de ne pas m’impliquer dans une chicane publique.»

Sur la parité en politique, «ça ne devrait pas poser de problème en 2023», a lancé GND. Alors que sur le blocage des médias par Meta — sur lequel QS continue de faire de la publicité —, les co-porte-paroles ne semblent pas trop embêtés par la position de leur parti.

Enfin, Émilise Lessard-Therrien a fait une sortie bien sentie et très cohérente sur la frustration et l’impuissance que vivent les travailleuses qui sont au cœur du système d’éducation au Québec. Et que dire de ce moment très émouvant quand elle a soulevé les problèmes que vivent les agriculteurs.

Très intéressante, cette femme qui a réellement sa place dans le paysage politique québécois.

Cynthia Blais, qui a été agressée par son père pendant 11 ans, et la criminologue au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Karine Mac Donald (Karine Dufour/ICI Télé)

Le calvaire d’une victime

Guy A. Lepage avait aussi voulu jeter un nouvel éclairage sur les victimes d’actes criminels en recevant Cynthia Blais, dont l’agresseur vient d’être condamné à la peine maximale en matière d’inceste.

Pendant 11 ans, Cynthia a été agressée par son père. À l’âge de 24 ans, elle a décidé de dénoncer la situation après une consultation.

La criminologue au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Karine Mac Donald a accompagné Cynthia pendant les cinq années qu’ont duré les procédures.

La criminologue a critiqué la lenteur des procédures, ce qui a failli forcer la victime à abandonner. Heureusement, Cynthia était bien entourée puisqu’après de nombreux reports des procédures, elle a fait quelques tentatives de suicide.

Dans son jugement de 48 pages, le juge a comparé l’inceste à un meurtre sans cadavre. «On se sent comme ça, à l’intérieur», a confié Cynthia qui a insisté pour lever l’ordonnance de non-publication sur son jugement. «Je l’ai fait pour aider d’autres victimes», a-t-elle raconté.

Un magnifique témoignage de résilience de la part de cette victime, dont l’histoire se termine bien.

Pour de l’aide si vous êtes victimes d’actes criminels, on peut obtenir de l’information au cava.qc.ca ou en composant la ligne sans frais 1 888-933-9007.

Serge Postigo est venu parler de la comédie musicale Les Producteurs. (Karine Dufour/ICI Télé)

Culture et crise alimentaire

Serge Postigo, qui reprendra le rôle-titre en plus d’en signer la mise en scène, la traduction et l’adaptation québécoise de la comédie musicale Les producteurs, a dévoilé certains détails du spectacle qui prendra l’affiche en mars prochain.

Après avoir joué le rôle dans la production française, à Paris, plus de 400 fois, il se dit très excité de reprendre ce rôle au Québec.

«J’ai failli débarquer du show plusieurs fois, disait-il. Il fallait que je retombe en amour avec mon rôle et avec le spectacle.»

Le metteur en scène est revenu sur Gab Elmaheh, avec lequel il a collaboré. «J’ai relativisé ma relation avec lui, a-t-il confié. C’est pour ça que j’ai décidé de faire sa mise en scène.»

Chantal Vézina, de Moisson Montréal, Jean-Sébastien Patrice, de Multicaf, et Vicky Harvey, une citoyenne qui a recours aux banques alimentaires pour nourrir sa famille. (Karine Dufour/ICI Télé)

À quelques jours de la Guignolée des médias, les besoins criants des banques alimentaires ont été dénoncés alors que l’équipe de TLMEP avait invité Chantal Vézina, de Moisson Montréal, Jean-Sébastien Patrice, de Multicaf, et Vicky Harvey, une citoyenne qui a recours aux banques alimentaires pour nourrir sa famille.

«Ce n’est pas humiliant d’avoir recours aux banques alimentaires quand tu travailles, ce n’est seulement pas normal», a lancé Mme Harvey.

«Depuis le début de la grève, une centaine d’enseignants se sont inscrits à nos services, a déclaré M. Patrice. On est en situation d’urgence depuis trop longtemps. On doit prendre conscience qu’on va dans le mur.»

Patsy Gallant (Karine Dufour/ICI Télé)

L’émission a pris fin avec la visite de Patsy Gallant. L’interprète de 75 ans qui vient d’annoncer une nouvelle tournée de spectacles ne semble pas vouloir vieillir. L’énergie débordante de la chanteuse était contagieuse sur le plateau alors que sa voix prend même de la valeur avec l’âge.

«J’ai encore des choses à dire, disait-elle. Je suis autre chose que la reine du disco.»