Gala Mammouth: l’actualité de 2023 vue «par et pour les jeunes»

L’actrice Schelby Jean-Baptiste comprend qu’on puisse s’étonner qu’un sujet comme l’inflation fasse écho chez les jeunes. Or, les adolescents ne vivent pas dans un monde parallèle à celui des adultes, rappelle celle qui coanimera le gala Mammouth, aux côtés de neuf collègues.

«Les jeunes réfléchissent beaucoup à leur futur. Ils voient comment leurs parents ont de la misère et se demandent ce que ce sera pour eux dans l’avenir… L’inflation a aussi pris beaucoup de monde par surprise», souligne Schelby Jean-Baptiste, en entrevue au Soleil.

Lorsqu’elle observe les adolescents de son entourage ainsi que ceux qui participent au gala Mammouth, l’animatrice se surprend toujours de leur lucidité sur les enjeux d’actualité, de leur volonté à s’impliquer dans la société.

«On entend beaucoup le discours qui dit que les jeunes sont sur TikTok, qu’ils sont désengagés de tout. On a l’impression que c’est ça la réalité alors que non. Il y en a plein qui sont très conscients du monde dans lequel on vit et qui veulent vraiment amener un changement.» — Schelby Jean-Baptiste

L’actrice, qu’on a pu voir entre autres dans Fragments (2022) et dans Unité 9 (2018), irait-elle jusqu’à dire que la jeune génération est plus conscientisée et engagée que la sienne et les autres qui l’ont précédée? «Je pense que toutes les générations se sont engagées dans différentes causes», estime la trentenaire, qui convient toutefois que «le cheval de bataille» des jeunes est la crise environnementale.

Schelby Jean-Baptiste est coanimatrice du gala Mammouth pour une deuxième année consécutive. (Télé-Québec)

La coanimatrice du gala Mammouth 2023, Éléonore Lagacé, abonde dans le même sens que sa collègue. Selon elle, encourager les jeunes à s’impliquer est d’ailleurs l’un des objectifs de l’émission.

«On veut faire comprendre aux jeunes qu’ils sont forts et qu’ils ont plus de pouvoir que ce qu’ils pensent par les gestes qu’ils posent, les choses qu’ils disent», soutient la chanteuse.

Le «Grand Mammouth»

Comme chaque année, une quinzaine de personnes sont en lice pour le prix Grand Mammouth. Une récompense remise par les jeunes à une personnalité dont les projets, les actions ou la prise de parole les ont marqués positivement.

Parmi les nommés de 2023, on retrouve plusieurs figures bien connues du grand public comme la mairesse de Longueuil Catherine Fournier, le chanteur des Cowboys fringants Karl Tremblay, l’humoriste Phil Roy ou encore le directeur du SPVM Fady Dagher.

Quelques sportifs, médecins, militants, scientifiques et artistes complètent la liste.

Si Éléonore Lagacé lève son chapeau à ses collègues responsables de dénicher les actions inspirantes de l’année, elle a été particulièrement «bouleversée» l’un de ces gestes: l’histoire de Théo Ferland, 12 ans, qui a sauvé trois personnes de la noyade, en août dernier, près de l’île d’Orléans.

«Il ne savait même pas conduire un bateau et son instinct a été plus fort… Il a douze ans et il a changé la vie d’une mère qui aurait perdu son mari et ses deux enfants! C’est complètement fou», lance la chanteuse, encore étonnée par l’héroïsme du jeune garçon.

Les gestes marquants comme celui de Théo Ferland seront soulignés tout au long du gala. Afin de revenir sur les grands événements d’actualité de l’année, une série de sketchs humoristiques ponctuera également la soirée.

Éléonore Lagacé s'ajoute à la liste des animateurs du gala cette année. (ROBERT SKINNER/La Presse)

En alternant second degré et même l’humour un peu grinçant à des moments plus sérieux, qui mettent de l’avant des gestes porteurs, Mammouth a ainsi comme objectif d’attirer toute la famille devant l’écran.

«Oui, le gala Mammouth est pensé par et pour les jeunes, mais on souhaite que les adultes puissent s’accrocher chaque année. Pour découvrir ce qui allume les adolescents», affirme Schelby Jean-Baptiste, qui anime la série documentaire Pourquoi tu restes?, sur la violence conjugale.

Être un bon exemple

Éléonore Lagacé a joint l’animation du gala Mammouth 2023 aux côtés de deux nouveaux coéquipiers: l’humoriste Megan Brouillard ainsi que l’acteur Étienne Galloy.

Ensemble, ils complèteront l’équipe déjà composée de Claudia Bouvette, Chloé DeBlois, Irdens Exantus, Tom-Éliot Girard, Anas Hassouna, Schelby Jean-Baptiste et Félix-Antoine Tremblay.

Au-delà de l’animation, les artistes qui participent au projet endossent également un rôle de «modèle» face à leur jeune auditoire. Et ce, à l’année, avec les capsules «Mammouth hebdo» qui s’intéressent à différents sujets comme la dépendance, la journée internationale des droits des femmes, etc.

«J’ai l’impression que j’ai une lumière à offrir et ceux qui vont l’attraper du coin de l’œil peuvent en faire ce qu’ils veulent. Si ça peut leur donner l’énergie de foncer d’aller jusqu’au bout de leurs rêves, j’aurai réussi ma mission», soutient celle qu’on a pu voir à Zénith et à Big Brother Célébrités.

À l’instar de sa collègue, Shelby Jean-Baptiste ne se met pas de pression quant au rôle qu’elle tient auprès des adolescents. Pour l’actrice qui a eu peu de modèles à la télévision, durant sa jeunesse, il est d’ailleurs important d’embrasser pleinement ce rôle. Pour permettre à tous les ados de se reconnaître à l’écran.

Le gala Mammouth sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 8 décembre dès 20h.

Pour découvrir la liste complète des nommés: mammouth.telequebec.tv