La moto ancienne mise au goût du jour

La série La moto d’une vie proposera cinq épisodes qui amèneront les amateurs ainsi que tous ceux et celles que ce moyen de transport passionne dans l’univers pour le moins surprenant des motos antiques.

Animée par le comédien Emmanuel Auger, cette série a été tournée dans la région de la capitale fédérale à l’automne 2023 par les Productions BelCanto.

Née d’une idée originale de Mathieu Provost, qui coréalise également la série avec Samy Ezdi de Astral Verse, La moto d’une vie propose cinq rencontres avec de vrais passionnés de la moto antique qui ont décidé de partager leur univers avec les téléspectateurs.

Emmanuel Auger anime la série documentaire La moto d'une vie. (Productions BelCanto/Courtoisie)

Cinq histoires

On découvre l’histoire de Gilles, qui a renoué avec sa passion pour les Triumph Bonneville à un feu rouge au cœur du Marché By, à Ottawa.

On suivra ensuite le périple européen de Bruce qui l’a mené à retaper de A à Z une rutilante BSA 1953.

Geneviève, quant à elle, nous fera vivre les défis mécaniques qu’elle a rencontrés lors du voyage qu’elle surnomme affectueusement «Le voyage de l’enfer».

Ensuite, on s’imprègnera du lien profond qui unit Neville à Alec Bennett, un célèbre pilote qui partage sa passion pour les Velocette d’avant-guerre.

Et finalement, on pourra admirer les 15 motos de Patrick qui a eu la piqûre pour les courses de moto avant même de savoir conduire.

«La série capture l’essence de la passion qui anime ces individus exceptionnels, confie Samy Ezdi, réalisateur et fondateur d’Astral Verse. Nous avons voulu créer une expérience immersive, qui transcende la passion pour les bolides afin de célébrer la culture unique de cet univers. Les amateurs de vieilles bécanes seront captivés par la qualité des images de ces superbes bolides et les néophytes découvriront un monde riche en aventures et des humains passionnés.»

La moto d’une vie propose cinq rencontres avec de vrais passionnés de la moto antique. (Productions BelCanto/Courtoisie)

Produite avec des moyens limités, les producteurs ont misé gros sur la passion des acteurs de ce documentaire pour en faire un succès.

«On a travaillé ce premier projet avec une très petite équipe, mais c’est le talent, la passion et l’engagement de chacun et chacune d’entre eux qui composent la qualité de la série que nous avons livrée, ajoute Mathieu Provost, directeur de la photographie et président de Les productions BelCanto. Je souhaite que les gens, même ceux qui ne sont pas amateurs de moto antique, rivent leurs yeux à l’écran et découvrent ces histoires parfois surprenantes, parfois touchantes.»

La série qui est écrite par Julie Moffatt est présentement diffusée au canal 1 pour les clients de Bell Télé Fibe ou sur demande par l’entremise de l’application Bell Télé Fibe.

Cette coproduction est entièrement outaouaise alors que Astral Verse est une boîte de production établie à Ottawa depuis 2022 alors que Les Productions BelCanto est installée à Gatineau depuis une bonne dizaine d’années.