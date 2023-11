Elle devient donc la première femme en semaine à l’animation en solo de cette émission de services, en ondes depuis 1988.

L’animateur actuel a confirmé la nouvelle mardi vers 10h à l’émission matinale et reçu sa successeure en présence de toute l’équipe.

Il s’agit d’un retour en semaine pour Eve-Marie Lortie, qui avait fait les nouvelles à Salut bonjour durant neuf ans et anime Salut bonjour week-end depuis 12 ans.

«C’est un rêve de carrière. J’ai toujours voulu être à Salut bonjour. Déjà, je n’en revenais pas d’être à l’animation du week-end. Aujourd’hui, c’est un rêve qui se concrétise», a-t-elle confié au Soleil.

Eve-Marie Lortie, qui avait elle-même manifesté son intérêt pour le poste auprès de ses supérieurs, n’a été informée que jeudi dernier qu’elle était engagée.

«À la direction, on m’a dit que j’étais là depuis le début comme une évidence. Mais on ne voulait pas que ce soit une évidence. C’est le rôle d’un diffuseur de se challenger, d’imaginer des scénarios. Ils m’ont mesurée contre d’autres personnes sans que je le sache et à la fin, ils m’ont choisie. J’en suis très honorée.» — Eve-Marie Lortie

Eve-Marie Lortie succède donc à Benoît Gagnon et à Gino Chouinard, mais aussi à Guy Mongrain, avec qui elle a travaillé et qui l’a textée lundi soir en voyant la nouvelle circuler. «Guy, c’est un mentor. Il sait à quel point j’en avais envie, on en a encore parlé cet été. Il était content pour moi.»

Puisque Salut bonjour est en provenance de Montréal alors que l’édition du week-end provient de Québec, l’animatrice a confié que son conjoint et elle conserveront leur maison dans la capitale mais qu’ils auront un pied-à-terre dans la métropole.

Gino Chouinard quittera la barre de Salut Bonjour en juin 2024, a annoncé TVA (La Presse, Robert Skinner/La Presse, Robert Skinner)

«Je regarde vers l’avant»

Eve-Marie Lortie arrive à ce poste dans un contexte de compressions, alors que TVA quittera l’édifice mythique du boulevard de Maisonneuve pour s’installer sur la rue Frontenac, dans de nouveaux studios.

«Je regarde vers l’avant en me disant que tout est à construire, avec une nouvelle techonologie. Mais une émission du matin, ça ne se change pas vraiment. Ça prend des gens sympathiques, des moments confortables, il faut que les téléspectateurs conservent leurs repères, on n’arrivera pas avec une nouvelle recette», prévient-elle.

L’animatrice n’est pas peu fière d’être la première en solo – Anne Poliquin coanimait avec Matthias Rioux la toute première saison – à la barre de Salut bonjour.

«J’aime beaucoup Barbara Walters, qui a fait le show du matin aux États-Unis dès les années 50. J’ai relu récemment ses mémoires, où elle raconte qu’elle n’avait pas le droit de poser les premières questions et qu’elle devait attendre que son coanimateur masculin les pose. Que de chemin parcouru. Il n’y a pas longtemps au Québec, je n’aurais même pas pu penser, comme femme, avoir ça. Ce n’était pas possible.»

Il y aura un an mercredi, Gino Chouinard avait annoncé son intention de quitter l’émission à la fin de la présente saison après 15 ans à l’animation.