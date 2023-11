Comme la semaine dernière, ils ont été évalués selon leur performance (50%) et leur révolution (50%). Au tableau des finalistes, seulement quatre sont restés laissant partir la moitié d’entre eux.

Les numéros

Yelda a brisé la glace en interprétant un oiseau prisonnier en cage, reflet du régime cubain dans lequel elle a grandi et où elle connut la peur. «Je ne sais pas quoi faire avec la liberté», a-t-elle partagé avant de monter sur scène. En dansant, elle a pu être libre de dire ce qu’elle pense et d’exprimer comment elle se sent. Même à l’intérieur d’une immense cage, Yelda a donné tout ce qu’elle avait dans le ventre. Elle a laissé des mouvements mémorables sur cette scène. Pour toute cette liberté, elle a récolté la note de 86% (performance: 43% ; révolution: 43%).

Yelda (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Jordan et Santiago ont quant à eux raconté le décès du père de Jordan. Le duo s’est exprimé avec une grande sincérité et un énorme courage. Ils ont plongé dans la vulnérabilité, dans un narratif puissant traversant une gamme d’émotions. Jordan et Santiago ont laissé les maîtres et tout le public complètement bouleversé en développant la relation entre un parent malade et son enfant. Ils ont obtenu la note de 91% (performance: 45% ; révolution: 46%).

Sébastien Leroux a décidé de son côté de parler de son déménagement à Montréal et de tous ses doutes entourant sa carrière en danse. Entre l’ombre et la lumière, le soliste a choisi d’attraper l’étoile et de briller. Avec finesse et une technique impeccable, il a démontré l’étendu de sa métamorphose depuis l’an dernier. Cette liberté exprimée quand il danse lui a valu la note de 92% (performance: 46% ; révolution: 46%).

Gabrielle Boudreau (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Gabrielle Boudreau a choisi d’explorer une zone plutôt délicate. Elle a trouvé le courage d’aborder les violences sexuelles, l’oppression des hommes «qui lui font peur». Entourée de mannequins portant des vestons, elle a pris la parole pour toutes les personnes incapables de parler. Encore une fois, les maîtres étaient sans mots, complètement déstabilisés et choqués.

«J’ai honte, a dit Jean-Marc Généreux. J’ai honte qu’il y ait des hommes qui parce qu’ils sont plus grands, qu’ils sont plus forts, abusent. Là, il faut le dénoncer, il faut le crier et ici il faut le danser.»

Elle a reçu la meilleure note de la soirée avec 97% (performance: 48% ; révolution: 49%).

Madini a abordé l’autosabotage et le rabaissement de soi. Il a livré ce combat contre lui-même attaché aux chevilles, aux poignets et aux hanches. Emmêlé dans ses chaînes, dans ses limites, il a dansé à l’extérieur de la boîte en offrant de fortes images. Le roi du popping a obtenu la note de 86% (performance: 43% ; révolution: 43%).

Incandescent a exploré les complexes physiques, les imperfections qui rendent les gens uniques. La troupe a elle aussi fait preuve d’un immense courage en affrontant les pires choses que l’on peut se dire dans le miroir, en étant son pire ennemi. Incandescent a recueilli la note de 83% (performance: 42% ; révolution: 41%).

Madini (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Sean Wathen a choisi d’amener le concept du silence sur la scène. Avec audace, le b-boy a dansé seul en silence devant le public. Avec puissance, le danseur de 19 ans a été sans limites. Sans musique, il a dévoilé son âme. Il a réinventé le hip-hop d’une façon incroyable. Pour cet exploit authentique, il a reçu la note de 90% (performance: 45% ; révolution: 45%).

Zachary Bastille a décidé d’aborder l’homophobie intériorisée, celle qu’il ne tolère pas, l’identité qu’il refuse. En lançant un cri d’empathie, le soliste a pu faire la paix avec lui-même l’instant d’un numéro. Avec esthétisme et délicatesse, il s’est rapproché de lui. Il a récolté la note de 87% (performance: 43% ; révolution: 44%).

Voici les quatre finalistes de la saison 5 de Révolution:

Gabrielle Boudreau (97%)

Sébastien Leroux (92%)

Jordan et Santiago (91%)

Sean Wathen (90%)

Les finalistes de la cinquième saison de Révolution (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

La semaine prochaine, un seul d’entre eux remportera 100 000$.