Les téléspectateurs ont élu Mia et Simon à titre de grands gagnants de la 17e saison d'Occupation double. (Noovo)

Les grands gagnants de la 17e saison d’Occupation double en auront peut-être surpris plus d’un.

Considérés depuis les trois derniers mois comme le couple «intouchable» de l’émission, Lara et Vincent ont finalement perdu en fin de parcours contre Simon et Mia. Un duo qu’on a pourtant seulement vu s’épanouir dans les derniers épisodes.

Depuis quelques jours, plusieurs téléspectateurs militaient toutefois activement en leur faveur sur les réseaux sociaux. Un mouvement qui est né en partie afin de contester l’élimination du couple chouchou Marie-Andrée et Anthony, survenue la semaine dernière.

Assis à la table de délibération, les deux couples finalistes, Lara et Vincent ainsi que Rebecca et Mathieu, ont fait le choix de dire au revoir à l’infirmière du Saguenay et au menuisier de Lévis. Une décision qui n’est pas passée comme une lettre à la poste auprès du public… qui a certainement vécu à son tour un petit «délirium».

En direct, dimanche soir, Mia et Simon semblaient fort surpris d’être élus grands gagnants d’OD Andalousie.

«On a un parcours atypique. On a pris notre temps, mais pour vrai ce qu’on a vécu c’est authentique. On est ensemble pis on s’aime», a finalement soufflé le candidat de 28 ans, aux côtés sa jeune compagne complètement sans mot.

Mathieu et Rebecca, Mia et Simon ainsi que Vincent et Lara étaient les trois couples finalistes de cette saison. (Noovo)

Cartes sur table

C’est les pieds dans le sable des Maldives qu’Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont lancé la grande finale d’Occupation double.

Quoiqu’à l’image de la saison, l’émission aura toutefois été parsemée d’un brin de piquant.

Le traditionnel jeu «Qui a dit quoi?» a notamment semé bien des malaises sur la petite île de l’océan Indien… Malgré les sourires et les rires jaunes de quelques finalistes.

Lors du dernier repas de groupe, les animateurs sont revenus sur certains de ces extraits dans lesquels les candidats ne se gênaient pas pour parler de leurs colocataires.

«Moi, je n’ai pas pris ma décision facilement quand est venu le temps de choisir le couple final», a réitéré Lara, appuyée par son compagnon.

Questionné par Alicia, le duo a déclaré qu’il ne se sentait pas menacé par Marie-Andrée et Anthony. C’est «par affinités» qu’ils ont choisi d’emmener Mia et Simon en voyage final, a rappelé brièvement Vincent.

«On ne pense pas au public quand on fait nos décisions. On ne pense pas à quel couple est apprécié ou pas. […] On se base sur à peu près pas grand chose pour prendre des décisions», a affirmé de son côté Rebecca.

Malgré quelques réponses évasives, le sympathique couple d’animateurs a toutefois bien questionné les candidats lors de cette grande finale, posant les questions que bien des gens avaient à la maison.

Paysages paradisiaques

Maison sur pilotis, villa ou tente luxueuse dans la jungle, plongée sous-marine, déjeuner dans la piscine : le voyage final d’OD Andalousie nous aura fait oublier l’hiver québécois pendant 90 minutes.

La première partie de la soirée, tournée aux Maldives, a permis aux téléspectateurs de voir davantage la dynamique entre chacun des couples.

«Je ne m’attendais pas à ce que la relation [avec Mia] se développe comme ça, à la semaine 2 ou 3. […] On a des tempéraments qui se match super bien ensemble», a notamment affirmé Simon en cours d’émission, après une partie de pêche quasi romantique.

De retour au Québec, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont affronté leur segment en direct sans trop d’anicroches. Solides, la chanteuse et l’ancien candidat d’OD ont visiblement pris du galon depuis leur tout premier tapis rouge, en septembre dernier.

«Votre duo d’animateurs et votre couple ont vraiment touché le cœur des fans d’OD cette année», a lancé Julie Snyder.

Céline a remporté le prix de la candidate coup de cœur. (Noovo)

La productrice de l’émission était de passage sur le plateau afin de remettre le prix du candidat coup de cœur, remis sans grande surprise à Céline. L’infirmière originaire de Moncton a remporté une bourse de 10 000$ qui lui «permettra peut-être de financer [son] déménagement au Québec».

Les émissions quotidiennes d’Occupation double se poursuivent du 27 au 30 novembre. L’heure de vérité sera quant à elle diffusée le 3 décembre.