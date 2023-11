En « vacances » avec Monsieur Bruno

« La première journée de tournage, quand j’ai appuyé sur la touche ‘’ record ‘’ de ma caméra, je me suis pincé! » raconte avec enthousiasme le réalisateur cowansvillois qui voue une admiration réelle au globe-trotteur, qu’il avait rencontré pour la première fois alors qu’il tournait l’émission Les crinqués avec Dominic Arpin. Bruno Blanchet avait fait l’objet d’un segment du documentaire.

Lorsque ce dernier lui a demandé de faire partie des nouvelles aventures de Monsieur Bruno, il n’a donc pas hésité une seconde. « Je pense qu’il a vu que j’étais quelqu’un de motivé et de travaillant. Je sais maintenant que Bruno est du même type et qu’il s’est un peu reconnu en moi », poursuit le cinéaste, en qualifiant son complice de bourreau de travail à l’influence positive.

« C’était vraiment énergisant de travailler avec lui et de voir qu’il y mettait autant d’énergie. Je voulais faire quelque chose qui rendait justice à son travail. » — Jérôme Binette

Deux mois intenses

En plus de l’explorateur au chapeau de feutre, Jérôme Binette était partout accompagné d’un preneur de son et d’un producteur de terrain. Pour chaque destination, le groupe pouvait aussi compter sur un guide local.

Intense est le mot qui s’applique le mieux à ce genre de tournage. En tout et partout, il aura fallu une cinquantaine de jours pour accoucher des huit épisodes dont il avait la responsabilité. Par souci d’authenticité, la petite équipe préférait s’intégrer aux communautés visitées, en prenant part à leurs activités quotidiennes et en dormant sur place, chaque fois que l’occasion se présentait. « On essayait, autant que possible, de se coller sur la réalité des gens », dit-il.

Le globe-trotteur Bruno Blanchet lors de l'enregistrement d'une séquence en Indonésie. (Jérôme Binette)

Cela a donné lieu à des moments forts, comme l’immersion dans une tribu dans le royaume enclavé du Lesotho, juché en altitude.

« Tu es vite dépaysé là-bas. Pour tourner dans un endroit aussi isolé, il fallait être en autonomie presque complète. Au point de vue technique, c’était tout un défi, mais au plan de l’accueil, c’était extraordinaire. On a roulé quatre heures en camion pour se rendre jusqu’à eux. À notre arrivée, c’était la fête au village. Ils nous ont reçus avec leurs instruments traditionnels et leur musique Famo. »

Bien que court, le séjour d’à peine une nuit a été « complètement fou », raconte-t-il, en évoquant notamment un festin préparé à partir du sacrifice d’une chèvre et une touchante cérémonie musicale de passage de l’adolescence à l’âge adulte chez des garçons de la région.

« En fait, tout le trip en Afrique du Sud a donné lieu à de belles surprises », ajoute Jérôme Binette. Il n’est pas près d’oublier la beauté du coucher de soleil qui s’est offert à eux sur les lieux de l’historique bataille d’Isandhlwana, remportée par les zoulous contre les Anglais en 1879. « C’était un beau moment... », glisse le trentenaire.

Entre le vrai et le faux

Oscillant entre l’imaginaire et la réalité, le contenu des Vacances de Monsieur Bruno a parfois de quoi décontenancer. Un concept qui plaît grandement au réalisateur, qui peut s’amuser à jongler avec ces divers degrés de compréhension.

Voir la bande-annonce ici.

Le réalisateur a consacré une cinquantaine de jours à la captation de la nouvelle saison diffusée sur Évasion. (Bruno Blanchet)

« Son univers est tellement riche que ça donne beaucoup de possibilités en réalisation. Ça permet d’aller plus champ gauche dans la chronique voyage », fait-il remarquer. Et une fois à l’étape du montage, c’est à lui de canaliser la vision globale de Bruno Blanchet et de matérialiser ses idées. « Il fallait réussir à aligner nos deux visions. Mais ça coulait super bien. »

Quand on lui demande si le personnage de M. Bruno diffère du vrai Bruno Blanchet, Jérôme Binette nous rassure : « M. Bruno, c’est un marchand de bonheur qui va à la rencontre des gens. Il est 100% pareil dans la vie. Dans mes voyages, j’ai d’ailleurs repris des idées de Bruno pour m’intégrer et mieux aller vers les autres. »

Il n’a pas eu à patienter bien longtemps pour mettre ses nouveaux trucs en application. Dès son retour de tournage, l’été dernier, Jérôme Binette a appris qu’on avait besoin de lui pour le tournage de la deuxième saison des Crinqués. Il a donc rapidement repris l’avion vers la Grèce, puis vers la Tanzanie où l’attendait le mont Kilimandjaro!

Les vacances de Monsieur Bruno est déjà en ondes le vendredi à 21h sur Évasion. Le premier épisode est offert en ligne sur QUB.