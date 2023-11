La nouvelle animatrice, Marie-Soleil Dion, entourée des candidats, Théo, Benjamin, Marc-Étienne, Charlie et Sabrina. (Noovo)

En juin dernier, huit candidats étaient en lice pour faire partie de l’émission, qui sera diffusée au début de 2024. À l’issue de la période d’inscriptions des « prétendants », la production a retenu les cinq agriculteurs ayant suscité le plus d’intérêt. Parmi eux, les téléspectateurs découvriront Théo, Benjamin et Sabrina, tous à la recherche du grand amour.

Bien qu’il leur soit interdit d’en révéler le dénouement, les candidats ont quand même l’autorisation de relater sommairement cette aventure hors de l’ordinaire où trois personnes se sont installées chez eux durant une semaine dans l’espoir de gagner leur cœur.

Benjamin et ses cinq prétendantes lors du «speed dating». (Noovo)

Pour Benjamin, qui est propriétaire de la ferme maraîchère La Récolte des Cantons à Bromont, l’expérience en valait le coup. « J’ai bien aimé. Les gens de la production étaient super gentils et on était bien encadrés. C’est sûr que c’est déstabilisant et intense comme processus. C’est aussi une grande vague d’amour qu’on reçoit de cinq personnes vraiment intéressées à nous, raconte le jeune homme. C’était toutes des belles personnes qui m’ont été présentées. »

Benjamin n’a pas de télévision chez lui; c’est donc de façon sporadique qu’il a suivi L’amour est dans le pré au fil des ans. Il savait toutefois que l’émission avait fait bien des couples heureux. « Il y a tellement de belles histoires qui sont nées de cette émission. J’avais confiance. » Mais n’eût été de sa sœur, dit-il, il ne se serait « probablement » jamais inscrit.

Tournés à l’automne, les épisodes le mettant en vedette lui ont aussi permis de montrer sa ferme et de son mode de vie. « Ça c’est ma paye; je suis tellement fier de ce que je fais », ajoute l’agriculteur, qui a rapidement posé les bonnes questions à ses prétendantes pour s’assurer qu’elles étaient bien conscientes de sa réalité.

A-t-il finalement trouvé la fille douce et rayonnante dont il rêvait? Mystère et boule de gomme!

Dans son élément

Établi sur son immense propriété de Racine avec sa fille, Théo confie pour sa part que le tournage de L’amour est dans le pré l’a sérieusement sorti de sa routine. « C’était un gros rassemblement. La prochaine fois qu’autant de monde va se déplacer pour moi, je pense que ce sera à mes funérailles! » rigole le quinquagénaire, qui se décrit comme un homme casanier et réservé.

Le Racinois Théo a rencontré cinq femmes, avant d'en inviter trois chez lui. (Noovo)

Propriétaire d’une ferme de chevaux et d’une production forestière, mais aussi acériculteur, voyageur et pilote à ses heures, Théo avait porté son choix sur cinq dames parmi les 12 que la production avait présélectionnées pour lui. Après les avoir brièvement rencontrées en tête-en-tête, il a dû, comme tous les participants, n’en retenir que trois.

D’abord intimidé lors du tournage des scènes de présentation et de « speed dating » ailleurs en province, son attitude, dit-il, a changé une fois chez lui, sur son domaine. Dans son élément, le stress et la timidité se sont envolés, lui permettant d’apprécier pleinement la présence de ses invitées. « C’était flatteur, mais j’avais aussi un petit combat intérieur, car je ne voulais pas décevoir personne. Devoir dire aurevoir était l’étape la plus difficile à gérer pour moi. »

Outre le volet romantique de l’émission, Théo suivait L’amour est dans le pré depuis plusieurs années pour la beauté des images et le respect que la production vouait au monde de l’agriculture. Mais de là à envoyer sa candidature... C’est une amie qui l’a convaincu de faire le saut, sous l’approbation de sa fille. « Je ne sais pas si j’aurais été assez flyé pour le faire de moi-même! » avoue-t-il.

Maintenant que tout est terminé, le Racinois ne regrette rien. « Dans tous mes projets, quand j’embarque, je vais jusqu’au bout », glisse-t-il, en se gardant bien d’en révéler l’issue.

Présence féminine

Une seule participante fait partie de cette nouvelle mouture animée pour la première fois par Marie-Soleil Dion. Prénommée Sabrina, la candidate œuvre sur la ferme laitière familiale située à Coaticook et dont elle souhaite prendre la relève avec sa cousine.

Ambitieuse, entêtée, introvertie et friande d’adrénaline, la jeune femme est à la recherche de celui ou celle qui lui fera rougir les pommettes et la fera ricaner. Son genre lui importe peu. « Je recherche vraiment la personne avec qui je peux connecter. » Et avec qui elle pourra fonder une famille, précise-t-elle.

Sabrina, à l'avant-plan, en compagnie des cinq personnes dont le profil a retenu son attention. (Noovo)

L’émission sera en ondes à Noovo et sur Noovo.ca dès le 11 janvier prochain à 20h.