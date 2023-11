L’univers de Matthieu Pepper baigné dans celui des Cowboys Fringants

Dans un numéro d’ouverture décrivant à merveille l’univers déjanté de l’invité de En direct de l’univers, Gabrielle Fontaine, Chloée Deblois, Guillaume Pineault, Micheline Bernard, Lunou Zucchini, sa sœur Patricia, son frère Christophe et toute la famille Pepper se sont succédé sur scène sur une sélection de chansons bien rythmées.

La famille Pepper dans un nouveau spécial. (Éric Myre/ICI Télé)

On a senti, à ce moment, que la soirée serait vraiment à son image.

Nostalgique et romantique sont, semble-t-il, des qualificatifs qui vont bien à Matthieu Pepper. Alors, juste avant la pause, Pierre-Yves Roy-Desmarais est venu lui offrir une interprétation complètement éclatée de I Think of You, la chemise déboutonnée jusqu’au nombril, pour un clin d’œil à ce grand romantique.

Pierre-Yves Roy-Desmarais (Éric Myre/ICI Télé)

Enfin, Louis Morissette, qu’il considère comme un mentor, a « osé » pousser la note pour Matthieu, ce qui l’a grandement surpris d’ailleurs.

Son père et Ginette

Matthieu a confié que son père était un grand fan de Ginette Reno. Il disait qu’il lui avait même écrit des chansons, qu’il aurait envoyées par courrier à la chanteuse.

Matthieu Pepper, l'invité de la semaine à En direct de l'univers. (Éric Myre/ICI Télé)

À la fin de sa vie, le père de Matthieu a écrit un livre et comme pour boucler la boucle, Ginette Reno a lu un passage de son bouquin alors que les Sœurs Boulay lui ont interprété L’essentiel, ce qui l’a beaucoup touché.

Pour terminer ce bloc sur une note plus légère, Sam Breton a voulu déclencher un fou rire avec une chanson, ce qui a bien semblé avoir eu l’effet escompté.

Sa mère et Zachary

Au chalet, en faisant la vaisselle, c’est la chanson Tennessee Whiskey qu’il chante à tue-tête, tout comme Au bord du lac Bijou, une pièce qui l’émeut à tout coup. C’est d’ailleurs le grand Zachary Richard qui la lui a interprétée.

Matthieu a tout simplement craqué.

Zachary Richard (Éric Myre/ICI Télé)

Sa mère Nycole lui avait auparavant chanté sa berceuse préférée, La chanson du petit voilier, à sa façon.

Mathieu Magny, son directeur de tournée, ainsi que ses meilleurs amis Alexis Poulin et Mathieu Lacroix ont uni leurs voix pour interpréter Dis-moi pas ça.

Laissant ensuite la place à Stéphane Rousseau qui a débarqué sur scène pour faire plaisir à son ami Matthieu avec Femme de rêve.

Véronique Cloutier (Éric Myre/ICI Télé)

On a mis un terme à la version télévisée de En direct de l’univers avec Le shack à Hector, des Cowboys Fringants… et l’arrivée surprise de Véronique Cloutier.

Un savoureux moment.

Hommage à Karl Tremblay (Éric Myre/ICI Télé)

Hommage à Karl Tremblay

En prolongation, sur le site internet de Radio-Canada, l’équipe de France Beaudoin a voulu rendre hommage à Karl Tremblay, le leader des Cowboys Fringants décédé le 15 novembre dernier.

Plusieurs artistes ont ainsi pris part à ce beau moment, dont Paul Piché, Mara Tremblay, Catherine Durand, Sara Dufour ainsi que tous ceux et celles qui étaient sur l’émission de samedi soir.

C’est sur les accords de L’Amérique pleure et avec la voix de Paul Piché, que cet émouvant rassemblement s’est amorcé.

Sara Dufour a suivi avec Pub Royal, une pièce qu’elle a chantée pour Karl à son dernier anniversaire.

Les étoiles filantes a résonné grâce au violon de Mara Tremblay et la voix de Catherine Durand, sur une série de photos du grand Karl.

On a terminé cette prolongation avec un medley de chansons du groupe composé de Ti-cul, la préférée de Pierre-Yves Roy-Desmarais, La manifestation, Marine marchande, Salut mon Ron, Sur mon épaule et Tant qu’on aura de l’amour.

Soulignons que l’univers de Matthieu Pepper était le dernier avant le grand party du jour de l’An.