Des duos improbables enlevants à Révolution

La rencontre entre deux artistes dont les styles sont opposés provoque l’émotion, le bouleversement, le rire, la surprise et la chaleur.

Pour les duos improbables, les danseurs sont jumelés le temps d’un numéro pour lequel la chanson et le thème leur sont imposés. Une note sur 100 (50% pour la révolution et 50% pour la performance) permettra de déterminer les huit danseurs ou troupes qui passeront aux demi-finales.

Les numéros

Sandrine et Robin ont été jumelés à Pixel pour revisiter l’histoire du Petit Prince. Le premier duo improbable de la soirée a tout renversé. Le trio s’est particulièrement bien approprié la naïveté des personnages de l’oeuvre. L’équilibre entre le contemporain et le popping a été magique, merveilleux. Pour tout ce bonheur et ce tour de force, ils ont récolté la note de 86% (performance: 42% ; révolution: 44%).

Yelda et Jordan et Santiago (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Les maîtres ont ensuite choisi d’unir Yelda au duo Jordan et Santiago. L’idée de l’envoûtement a été mise de l’avant avec le concept d’un mannequin qui a pris vie sur la scène. Le choix artistique a été inattendu. Leur architecture chorégraphique, leur interprétation et l’audace de leurs transitions leur ont valu la note de 89% (performance: 44% ; révolution: 45%).

L’univers du ballet de Sophie Houle a rencontré celui de la troupe de hip-hop de LTC. Ils ont raconté l’effondrement d’une colonie d’abeilles. Tous les mouvements ont servi la reine. Les gars ont réussi des portés, des promenades, des trucs qu’ils n’ont pas l’habitude de faire en hip-hop. Seul bémol, ils réfléchissaient beaucoup trop et ça se voyait. Sophie Houle a quant à elle était ensorcelante comme toujours. Ils ont obtenu la note de 87% (performance: 42% ; révolution: 45%).

Madini et Gabrielle Boudreau (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Madini et Gabrielle Boudreau se sont rencontrés pour exposer le thème de l’isolement. Les deux solistes ont dansé sur des plateformes inclinées où la perte d’équilibre a représenté un énorme risque. Mais grâce à leur vulnérabilité, leurs forces et leur grande qualité d’interprète, ils ont été au sommet. Ils ont été des artistes. Et pour tout ça, ils ont reçu la meilleure note de la soirée avec 95% (performance: 47% ; révolution: 48%).

Diffo a été jumelé à Richard et Laura qui sont débarqués dans une cuisine de grands chefs. Ils ont été divertissants, ils ont fait du bien au coeur et se sont teintés des couleurs des uns et des autres dans une magnifique technique. Dans un amalgame des styles, c’est le plaisir et le jeu qui sont ressortis de ce numéro. La danse afro et la danse latine ont été honorées dans ce numéro pour lequel ils ont reçu la note de 88% (performance: 44% ; révolution: 44%).

Zachary Bastille et Incandescent (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Zachary Bastille et la troupe Incandescent ont imaginé la Grande Dépression à Londres où ils ont incarné des criminels. Comme un film, ils se sont affrontés dans une taverne où le sang a coulé. Le soliste, le truand, a pris l’espace dans l’univers d’Incadescent, les bandits, qui a continué de s’élever. Ils ont obtenu la note de 93% (performance: 46% ; révolution: 47%).

Sean Wathen et Sébastien Leroux se sont cette fois retrouvés côte à côte pour interpréter des frères siamois. Leur âme et leur nature se sont totalement fusionnées pour révéler une explosion d’amour et une immense liberté. Devant autant de beauté, les maîtres sont restés bouche bée. Le duo a recueilli la note de 88% (performance: 43% ; révolution: 45%).

Sean Wathen et Sébastien Leroux (OSA IMAGES/OSA IMAGES)

Et par un seul point, celui de la révolution, Sean Wathen et Sébastien Leroux passent en demi-finale.

Voici les quatre duos qui passent en demi-finale:

Madini et Gabrielle Boudreau (95%)

Zachary Bastille et Incandescent (93%)

Yelda et Jordan et Santiago (89%)

Sean Wathen et Sébastien Leroux (88%)