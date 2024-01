Au terme de cinq saisons et demie, la série aux rebondissements multiples fera encore des morts sur ICI Télé. Parce que oui, il reste encore du monde à Valmont, malgré les tueries et les vieux cadavres enfouis.

La mafieuse Tina (Brigitte Poupart), alias Agostina Fournier, tiendra-t-elle enfin sa revanche après être tombée en disgrâce?

Le clan Goulet doit-il avoir peur? Les jours de Fred (Maxim Gaudette), qui a osé tenir tête au chef de la mafia, sont-ils comptés?

Moi, pourvu qu’on laisse en vie Marie-Luce (Maude Guérin), je ne demande rien d’autre! Pas sûr que je pardonnerais aux auteurs.

Car voilà, comment décider qui meurt et qui reste en vie, sans déplaire ou choquer les fans de la première heure?

«On choisit la meilleure histoire possible. En théorie, Marie-Jeanne (Catherine Renaud) aurait dû mourir 10 fois. Mais on ne pouvait pas toucher aux cinq sœurs du départ, ça impliquait trop de deuils. Marie-Luce ne se remettrait pas de la mort de sa sœur et on aurait traîné ça durant toute la série», explique Sylvie Lussier, coautrice avec Pierre Poirier.

Sachez que les tournages ont pris fin il y a deux semaines en Montérégie, des moments très émotifs pour l’équipe et pour ses auteurs.

«Chaque dernière apparition a été soulignée avec des trucs spéciaux. Quand j’ai vu les rushes [épreuves de tournage], j’étais souvent au bord des larmes», admet Sylvie Lussier, qui se dit très contente des derniers épisodes. «Ça nous a permis de boucler toutes nos histoires.»

Si 5e rang s’arrête maintenant, c’est bien parce que les auteurs l’ont décidé. Parce que Radio-Canada souhaitait qu’ils continuent, et moi aussi d’ailleurs.

«Mais il y a l’usure de l’écriture, les dates de tombée et les défis rattachés aux intrigues policières. On ne voulait pas perdre le plaisir d’écrire. On a préféré arrêter pendant qu’on était encore inspiré», explique Sylvie Lussier.

L’autrice admet aussi qu’il y avait des limites à faire mourir des personnages dans une aussi petite ville. Néanmoins, le public acceptait la convention; après tout, nous sommes dans une fiction.

«Les gens embarquent parce qu’ils veulent y croire, malgré les invraisemblances, dont on était tout à fait conscients. Ça fait partie du plaisir de la chose.»

Un bon exemple : la spectaculaire prise d’otages du psychopathe Marc Trempe (Marc Béland), qui s’est terminée dans le sang, s’est étalée sur plus d’un épisode, et que Marie-Paule (Ève Duranceau) veut maintenant raconter dans une série!

Certains ont trouvé ça gros mais ça n’a pas empêché la série de se maintenir au-dessus du million de téléspectateurs, le lundi à 20h, selon les données confirmées de Numeris.

«Écrire pour Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi), c’était toujours une partie de plaisir», affirme la coautrice Sylvie Lussier. (Bertrand Calmeau)

À travers les tragédies, il y avait heureusement ces personnages presque burlesques, qui provoquaient immanquablement le rire. Comme la détestable Francine (Muriel Dutil), qu’on a presque fini par aimer, et Jean-Michel (Frédéric Millaire Zouvi), pas le pogo le plus dégelé de la boîte, qui parvenait toujours à se mettre les pieds les plats.

«Écrire pour Jean-Michel, c’était toujours une partie de plaisir. Quand on commençait une journée où on n’avait pas envie d’écrire, la meilleure façon de se motiver était de faire dire une niaiserie à Jean-Michel!»

Les auteurs n’avaient pas imaginé dès le départ cette histoire d’amour à sens unique entre Gladys et Fred (Julie Roussel et Maxim Gaudette), qui s’est déclarée il y a quelques semaines. «Ça, j’avoue que c’était pour faire plaisir aux fans! On savait qu’on allait satisfaire tellement de monde et ça a donné de magnifiques scènes», raconte Sylvie Lussier, qui admet avoir fondu en les voyant s’embrasser.

5e rang est arrivée à un moment où la majeure partie de nos séries se déroulaient à Montréal, dans des quartiers plutôt aisés. «On a fait cette série pour qu’on voie la vie dans une plus petite communauté. La dynamique est différente. Dans un village, tout le monde se connaît sans se fréquenter forcément.

«Parfois, les gens peuvent ne pas s’aimer, mais si ta grange passe au feu, ils vont tous être là pour la reconstruire. C’est vrai que c’est comme ça. T’es jamais mal pris», affirme celle qui a passé tous ses étés à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix, le village de sa mère, où elle vit presque à temps plein maintenant avec Pierre Poirier.

«Je ne me souviens pas d’un moment où j’ai eu deux mois de vacances d’écriture en 30 ans», affirme Sylvie Lussier, ici sur le plateau de 5e rang. (Véro Boncompagni/Véro Boncompagni-2021)

Un duo d’auteurs en pause

Étonnamment, le duo d’auteurs n’a rien dans ses cartons, une première depuis le début de sa carrière télévisuelle à la fin des années 80 avec Bêtes pas bêtes.

«Ça fait deux mois qu’on n’écrit pas et ça fait le plus grand bien. Je ne me souviens pas d’un moment où j’ai eu deux mois de vacances d’écriture en 30 ans.»

L’autrice rappelle qu’une bonne partie de 5e rang s’est créée en temps de pandémie, alors que les auteurs devaient constamment ajuster leurs histoires en fonction des normes sanitaires, un devoir exténuant.

«On a besoin d’un bon break et je ne sais pas s’il y aura d’autres séries. Je me suis contentée d’écrire des contes de Noël!»

Sept saisons de 4 et demi..., une des Aventures tumultueuses de Jack Carter, 15 de L’auberge du chien noir et cinq de 5e rang... on comprend aisément les auteurs de vouloir prendre une pause.

Et si on lui proposait une courte série?

«Ce que j’aime, c’est vivre longtemps avec des personnages. J’ai toujours dit que l’écriture, c’était impressionniste. On part avec des silhouettes, puis on ajoute de la profondeur.»

Mes lundis soir ne seront plus les mêmes sans 5e rang. Aussi bien en profiter jusqu’au bout.

