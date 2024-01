L’hiver, ennemi numéro 1

Éloignées par un vieux conflit, Liz Danvers et Evangeline Navarro (Jodie Foster et Kali Reis) devront malgré elles s’unir pour résoudre une disparition sordide. (Bell Média)

Non seulement la série donne froid dans le dos, mais elle invite à serrer fort sa doudou; l’hiver y est omniprésent, mordant, sans pitié.

L’œuvre de six épisodes, qui se déploie sur Crave à raison d’un épisode chaque dimanche soir, a lieu dans une ville reculée de l’Alaska, où la nuit dure 24 heures pendant plusieurs jours.

Je m’y suis d’abord intéressé en raison de Jodie Foster, une très grande actrice, qui fait surtout carrière au cinéma. Savoir qu’on pourra apprécier son talent étalé sur six heures constitue un attrait non négligeable.

Et puis, la première saison de True Detective, une série d’anthologie lancée il y a 10 ans figure parmi mes meilleurs souvenirs en télévision américaine. Matthew McConaughey et Woody Harrelson étaient magistraux dans cette œuvre singulière, du grand HBO.

Ce quatrième volet l’est-il autant? Peut-être pas, mais il mérite certainement qu’on s’y intéresse. Dès le début, vous vous demandez qui et comment quelqu’un a-t-il pu commettre un geste aussi barbare.

«Bienvenue au bout du monde», indique un panneau à l’entrée d’Ennis, ville minière fictive d’Alaska. Nous sommes à 250 km au nord du cercle polaire arctique, le 17 décembre, alors que la ville se plonge dans l’obscurité pour plusieurs jours.

Survient la disparition de huit scientifiques œuvrant en permanence à la station de recherche de Tsalal. Un livreur trouve l’endroit complètement vide, si ce n’est de la présence d’une langue humaine.

Evangeline Navarro (Kali Reis), de la police d’État, y voit aussitôt un rapprochement avec la mort inexpliquée d’une sage-femme autochtone quelques années plus tôt. Une hypothèse que rejette du revers de la main sa collègue Liz Danvers (Jodie Foster), de la police locale, première à enquêter sur l’affaire.

«Ta police se serait bougé le cul si elle avait eu la bonne couleur», reproche Evangeline à son ancienne collègue.

Éloignées par un vieux conflit, les deux femmes devront malgré elles s’unir pour résoudre cette disparition sordide, aux multiples rebondissements.

Comme dans tout bon polar, les deux femmes ne manquent pas d’efficacité dans leur travail mais mènent des vies personnelles chaotiques et désorganisées.

Mère d’une fille qui tombe dans la délinquance, Liz se montre trop souvent arrogante et sarcastique. Elle semble se foutre de tout, même si on sent bien que ce n’est pas le cas.

La détective fera de cette affaire une obsession, jusqu’à contaminer sa vie et celles de ses collègues, notamment celle de son partenaire jeune et naïf, Pete (Finn Bennett), papa d’un jeune enfant.

Ancienne militaire, Evangeline doit composer avec une sœur ayant de graves problèmes de santé mentale, et toujours, ces souvenirs d’Annie, la victime tuée sauvagement, qui lui remontent toujours en tête.

À noter que ce rôle est tenu par Kali Reis, boxeuse professionnelle avant d’être actrice, et qui d’ailleurs a eu à se servir de ses poings lors du tournage.

Dans ce pays de glace et de noirceur, les deux femmes se consolent en couchant avec des hommes, sans jamais s’impliquer émotivement. Il y a beaucoup de mal-être et pas beaucoup d’amour chez ces personnages.

Productrice de films mexicaine, Issa López a écrit et réalisé ce quatrième volet de True Detective, y insérant plusieurs éléments surnaturels, imprégnés par la culture des Premières Nations. Apparitions, visions, fantômes sont plantés ici et là dans l’histoire, ajoutant au mystère de l’ensemble.

Ne sont-ils que le fruit de l’imagination des personnages ou sont-ils bien réels? À vous d’en juger.

Si vous n’aimez pas les séries lentes, où la psychologie des personnages a priorité sur les scènes d’action, vous risquez de trouver ça un peu long. North Country joue sur l’horreur et l’épouvante, à doses raisonnables. Rien pour faire fuir ceux qui détestent le genre.

Deux épisodes sont pour l’instant disponibles, en anglais et en version française. Super Écran présente un nouvel épisode chaque dimanche à 21h.

Le doublage m’a semblé plus franchouillard que ce à quoi HBO nous a habitués. Les doublages de cette chaîne sont généralement impeccables.

Le cercle des neiges nous bouleverse, nous chavire et suscite en nous une immense admiration. (Netflix)

Perdus dans les Andes

Parlant d’hiver qui fait peur, j’ai aussi visionné Le cercle des neiges (La sociedad de la nieve), le film hispano-uruguayen de Netflix inspiré de la tragédie de 1972, celle des survivants d’un écrasement d’avion dans les Andes.

Appuyée par une direction photo spectaculaire, l’œuvre nous bouleverse, nous chavire et suscite en nous une immense admiration.

Difficile d’imaginer que ces survivants, dont plusieurs d’une équipe de rugby, ont dû se nourrir de chair humaine en attendant les secours. Ce choix contre nature est cependant abordé avec autant de respect que de profondeur. Le dégoût qu’on éprouve au départ se transforme au fur et à mesure que le film avance et prend une tout autre dimension.

Forcément, vous voudrez tout lire sur cette histoire vraie après avoir vu le film, un luxe que nous n’avions pas à la sortie da la première adaptation au grand écran, américaine celle-là, Les survivants, en 1993.

