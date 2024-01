L’adolescent de 15 ans a succombé à une surdose d’opioïde il y a un mois, une histoire qui a bouleversé le Québec.

«Ma cause, ce sera la prévention, a lancé courageusement son père Christian. On ne peut pas laisser mourir nos jeunes.»

«Mathis était un bon adolescent, heureux, avait beaucoup d’amis, tout le monde l’aimait», a confié sa mère Julie Fortin, en présence de ses deux autres enfants, Frédérique et Olivier.

Mathis, qui croyait avoir acheté de l’oxycodone, a plutôt consommé un opioïde cinq fois plus puissant que le fentanyl. On n’en connaît pas la provenance, mais on sait que ce type de substance est très courante, a précisé Christian Boivin.

Depuis 2016, la crise a fait 40 000 victimes au pays, 50 par mois au Québec. «Il faut être capable d’avoir une meilleure communication», a plaidé le ministre Christian Dubé, saluant le geste de la famille de Mathis.

Pour la série documentaire Être ado, on a suivi une dizaine d’adolescents durant tout leur secondaire. Trois d’entre eux, âgés maintenant de 17 ans, ont témoigné de leur expérience avec le producteur Louis Morissette.

«Il n’y a pas de spécialistes, des psychologues ou des intervenants qui viennent expliquer des comportements. On fait juste les voir vivre. […] C’est bâti sur la confiance», confie Louis Morissette, qui a entrepris le tournage trois ans avant de trouver un diffuseur, Télé-Québec.

Andreh, qui arrivait de Syrie, affirme avoir mieux vécu son intégration que ses parents, dont les diplômes n’étaient pas reconnus et qui ont dû retourner sur les bancs d’école. Loïc, qui suit un programme sports études, rêve pour sa part de faire carrière au hockey.

Étudiante en soins infirmiers, Rachel-Andrée admet que les années de pandémie ont été difficiles, à une période de la vie où les amis comptent plus que tout. C’est entre autres parce qu’elle a toujours été fascinée par la télévision qu’elle a accepté d’être suivie par les caméras durant ses années de secondaire. Y compris dans les moins bons moments, avouant avoir vécu «de grosses peines d’amour» durant le tournage.

Louis Morissette, producteur de la série documentaire Être ado, en compagnie de trois des participants, Rachel-Andrée, Andreh et Loïc. (Karine Dufour)

Louis Morissette a fait un plaidoyer en faveur d’un meilleur financement des médias. «Ça définit qui on est comme société. Ça nous tente-tu de garder notre identité culturelle québécoise?» a-t-il demandé.

Il a déploré la pratique d’entreprises de diffusion, qui acquièrent des compagnies de production pour contourner les règlements. «En faisant ça, on s’en va tous vers le bas, parce qu’on va faire des choix juste pour faire des profits pour une chaîne.»

«On dirait pas ça mais on s’améliore», a confié le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, après avoir revu un montage des annonces d’urgences débordées dans les nouvelles depuis 30 ans.

M. Dubé a néanmoins reconnu que le Québec avait vécu «une de nos pires crises dans les urgences», tout en croyant qu’«on est en train de passer au travers».

«Que quelqu’un attende 20 pis 30 heures sur une civière, c’est inacceptable», considère le ministre, qui souhaite limiter le nombre de patients «qui viennent pour les moins bonnes raisons» à l’urgence.

Au sujet du projet de loi 15, le ministre ne cherche pas seulement «le» ou «la» pdg pour diriger la nouvelle agence Santé Québec mais bien «le ou les top guns» pour superviser les 36 gestionnaires en santé.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. (Karine Dufour)

À Kim Lévesque-Lizotte, qui s’inquiète qu’on reparte de zéro au prochain changement de gouvernement, il répond: «Est-ce qu’on est capable d’ici 2026 d’avoir un président qui ne changera pas à l’élection? On l’attache pour cinq ans», s’engage Christian Dubé.

Le ministre a enfin déploré que 150 chirurgies soient annulées chaque jour en raison des heures de fermeture des salles d’opération. «On veut remédier à ça», dit-il.

Beau début d’émission avec le quatuor de Lakay Nou, première série portée par une famille d’origine haïtienne.

«C’est drôle, c’est charmant, c’est de l’excellente télévision», a déclaré d’emblée un Guy A. conquis par la comédie d’ICI Tou.tv.

Il y avait longtemps que Frédéric Pierre réclamait qu’on traduise enfin le «black joy» de sa communauté, «notre joie de vivre, cette fameuse résilience qu’on donne aux Haïtiens».

Oui, notre télévision commence à sortir des stéréotypes, mais «la prochaine étape, c’est qu’on voit les changements dans les fictions», affirme Catherine Souffront, qui incarne son épouse.

Comme la série le traduit bien, les enfants d’immigrants peuvent ressentir une pression plus élevée. En quittant son poste de procureure de la Couronne à 28 ans, écoutant son bonheur plutôt que sa sécurité, la comédienne a eu l’impression de faire son coming out auprès de sa famille, admettant avoir dû prendre «72 gants blancs pour changer d’orientation de carrière».

Frédéric Pierre, Catherine Souffront, Mireille Métellus et Fayolle Jean de la nouvelle comédie Lakay Nou. (Karine Dufour)

Catherine Souffront devient émotive en évoquant la centaine de personnes noires qui ont travaillé sur le plateau de Lakay Nou, y compris la maquilleuse. «C’est la première fois que je n’avais pas à expliquer [ce dont j’avais besoin]», dit-elle.

Exquis entretien avec la chanteuse de renommée internationale Ute Lemper à Montréal, pour son spectacle De Berlin à Broadway, présenté à la Maison symphonique.

On l’a beaucoup comparée à Marlene Dietrich, ce qu’elle jugeait exagéré. Elle a parlé durant trois heures à la star allemande, alors âgée de 87 ans, conversation dont elle a tiré un spectacle. Un entretien qu’elle mettra 30 ans à apprécier réellement.

Artiste multidisciplinaire, elle a dansé, fait de la peinture, a personnifié Sally Bowles dans Cabaret à Paris en 1987, un tournant dans sa carrière. «Les comédies musicales, c’est trop léger pour moi. Je voulais des choses plus provocatrices», admet-elle néanmoins.

La chanteuse de renommée internationale Ute Lemper. (Karine Dufour)

Mme Lemper, qui vit à New York depuis 25 ans, craint la polarisation ambiante. «C’est la honte, c’est terrible. Je ne suis pas Américaine, j’ai la green card depuis 30 ans. Je ne peux pas m’identifier à ce cirque, je trouve ça complètement ridicule. Ça avale tout, cette polarisation», affirme l’artiste.

Très inspirantes ces joueuses de la nouvelle équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, Marie-Philip Poulin, Ann-Sophie Bettez et Ann-Renée Desbiens, accompagnées de leur directrice générale, Danièle Sauvageau.

Quatre fois médaillée olympique, Marie-Philip Poulin joue pour toutes les femmes qui sont passées avant elle et qui n’ont pas eu la chance d’évoluer pour une ligue aussi organisée.

Les joueuses, qui ont négocié leur convention collective avant le début de la saison, ont un salaire moyen de 55 000$ américains.

De la nouvelle équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, la directrice générale Danièle Sauvageau et les joueuses Marie-Philip Poulin, Ann-Sophie Bettez et Ann-Renée Desbiens. (Karine Dufour)

Arborant le chandail officiel de l’équipe féminine de hockey, qui n’a toujours pas de nom, Guy A. Lepage a conclu la soirée avec un extrait de l’entrevue avec Serge Laprade, décédé cette semaine à l’âge de 83 ans.

