C’est que son interprète, Anne-Élisabeth Bossé, devait tourner dans le film Belles-sœurs, ce qui l’empêchait de poursuivre son travail dans la quotidienne de TVA. Mais rassurez-vous, son personnage sera de retour avant la fin de la saison.

La production a profité de cette absence temporaire pour faire entrer une nouvelle avocate, Kim Nolin (Julie Trépanier), au cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins. Une certaine rivalité pourrait opposer les deux collègues au retour de Marie-Anne.

Un drôle de hasard puisque sa collègue de STAT, Geneviève Schmidt, a dû prendre congé pour les mêmes raisons l’automne dernier, celle-ci ayant obtenu le rôle de Germaine Lauzon dans Belles-sœurs. L’autrice Marie-Andrée Labbé a alors envoyé son personnage travailler à l’étranger.

On sait que Me Richard Dubé, créateur et coauteur d’Indéfendable, a récemment succombé à une crise cardiaque, laissant tout son entourage sous le choc, dont sa conjointe, la productrice de la série, Izabel Chevrier. Ses funérailles sont d’ailleurs célébrées vendredi.

L’équipe de production avait déjà terminé les tournages de la présente saison. Une troisième a été confirmée par TVA.

Éminent criminaliste, Me Dubé signait majoritairement les scènes de procès pour s’assurer de leur crédibilité.

