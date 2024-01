Seul à survivre aux changements de diffuseurs, Pierre Michaud en est le pilote depuis ses débuts, d’abord à TQS, puis V et maintenant sur Noovo, chaque dimanche à 10h.

Avant de prendre le titre de RPM (Roulez avec Pierre Michaud), l’émission s’est intitulée Pare-chocs puis AutoStop. Mais c’est vraiment la marque RPM qui est devenue la référence télévisuelle en matière d’automobile.

«Les cotes d’écoute, ça a toujours été mon bulletin. Franchement, des mauvaises années, je n’en ai pas connu», affirme avec fierté l’animateur et producteur, dont l’émission est numéro un au Canada dans son domaine.

Le secret de son succès? «C’est un sujet universel qui a toujours rejoint une grande quantité de gens. Nous avons toujours une approche pro-consommateurs, très tranchée, avec des opinions claires», répond Pierre Michaud.

Chérie des téléspectateurs, l’émission s’est néanmoins fait des ennemis chez certains constructeurs automobiles, qui lui ont fait la vie dure, révèle Pierre Michaud au Soleil. Parce qu’un citron est un citron, l’expert a toujours insisté pour donner l’heure juste au public, quitte à en heurter plusieurs.

«Des avocats sont descendus de Toronto pour représenter un constructeur, et pour dire que si Michaud restait en ondes, ils retireraient leur argent à la chaîne télé», raconte-t-il.

Dans une affaire qui a traîné durant quatre ans, le producteur a dû affronter devant la cour la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui lui a collé rien de moins qu’une poursuite-bâillon.

«Ils ont perdu mais j’ai dû me battre sans pouvoir en parler publiquement, pour sauver ma job et pour faire ce que je considérais important pour les consommateurs. J’ai vécu des choses hallucinantes.»

Pour maintenir son indépendance, Pierre Michaud affirme avoir dû vendre deux de ses maisons.

«Il y a beaucoup de jeux d’intérêt, l’industrie est puissante et aime bien manipuler la presse», déplore-t-il.

Malgré tout, Pierre Michaud n’a aucune envie de prendre sa retraite, même s’il a cédé la présidence de son entreprise, TORQ, à son fils Simon.

«Quand j’étais à TQS, c’est lui qui fermait l’émission assis sur mes genoux! Il est né là-dedans et ça a toujours été son rêve de prendre les rênes. Il a fait des acquisitions et donné un nouveau souffle à la compagnie. On ne produit pas seulement deux magazines automobiles mais 13 chez différents diffuseurs.»

Pierre Michaud à l'animation de la série Crinqué. (Bell Média)

Pierre Michaud admet que la production télévisuelle à Québec reste un défi.

«Quand j’ai commencé comme producteur, des collègues de Montréal m’invitaient dans la métropole en me disant: “Là, tu vas devenir un vrai producteur!” Moi, naïf, j’insistais pour produire à Québec parce que je trouvais ça important. Ça n’a pas été facile. Aujourd’hui, on a un bureau à Montréal depuis quatre ans mais la maison-mère est toujours à Québec.»

Bien que le sujet le passionne encore autant après toutes ces années, Pierre Michaud n’a jamais été un collectionneur de voitures.

«Je m’amuse beaucoup pour l’émission Crinqué où je prends des voitures d’époque en les transformant en véhicules électriques. Mais je n’ai jamais rien collectionné. Je ne suis pas attaché aux biens matériels. Je préfère en créer une nouvelle et la vendre sur le marché que de la posséder et de l’admirer.»

Selon lui, l’idée que l’amateur de voitures lève le nez sur les véhicules électriques est encore bien réelle.

«Il y a une grande résistance dans le milieu. Les gens ont leurs petites habitudes. Il faut les apprivoiser, leur faire connaître la nouvelle technologie et faire valoir l’importance des bienfaits pour l’environnement.»

Pierre Michaud, lui, par contre, se montre complètement conquis par l’électrique. «Les performances des voitures électriques sont nettement supérieures: elles sont plus puissantes, plus fiables, moins coûteuses d’entretien, consomment peu en matière d’énergie et ce sont des voitures intelligentes», souligne-t-il.

Avec la hausse fulgurante des prix, les consommateurs s’informent plus que jamais avant d’acheter leur véhicule. Mais font-ils le bon choix pour autant?

«Ça demeure un objet de consommation très émotif. Les gens ne vont pas s’acheter une voiture de ce prix-là si elle n’est pas à leur goût. Des fois, on va leur dire de prendre le produit A mais ils vont prendre le produit B, parce qu’ils se laissent aller à leurs émotions», confie l’animateur.

Pierre Michaud accorde toute sa confiance en ses acolytes Luc-Olivier Chamberland et Samuel Lessard. (Bell Média)

Pour souligner ses 25 ans, l’émission propose déjà des capsules souvenirs à ses fidèles du week-end. Pour sa part, RPM+ , diffusée le dimanche à 11h, visitera les coulisses de l’émission dans deux reportages diffusés le 31 mars et le 7 avril.

Loin de s’asseoir sur ses lauriers, Pierre Michaud souhaite que RPM et RPM+ continuent d’évoluer, accordant toute sa confiance à ses acolytes Luc-Olivier Chamberland et Samuel Lessard.

«Ils n’ont peut-être pas mon expérience mais ont une profonde culture automobile. Les consommateurs seront entre bonnes mains le jour où je me trouverai trop vieux pour faire de la télé.

«Il y a encore du contenu pour les 25 prochaines années. L’automobile, c’est sans fin.»

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.