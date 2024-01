Serge Laprade: le charme, la classe, l’autodérision

Durant sept ans, de 1972 à 1979, il a été «le beau Brummel de la chaîne française de Radio-Canada», qui tendait des roses à ses admiratrices, en ouverture du Travail à la chaîne.

«Une émission porte-bonheur» qu’on regardait religieusement en famille chaque semaine, au son du fer à cheval et de la voix du grand argentier, Jacques Houde, puis Denys Bergeron.

Quatre personnalités vedettes devaient improviser à partir du dernier mot de la phrase précédente dans ce populaire jeu.

Décédé à l’âge de 83 ans, Serge Laprade était un gentil de la profession. Un érudit qui a toujours chéri son public, amateur d’émissions populaires, un genre snobé par les intellectuels.

Né en 1941, Serge Laprade a grandi dans un quartier modeste de l’est de Montréal. Son père était cordonnier et sa mère, de santé fragile, est décédée alors qu’il n’avait que trois ans.

Alors qu’il était un peu laissé à lui-même, la musique et les arts lui serviront d’exutoire, même s’il rêvait d’une carrière en diplomatie. Sa voix radiophonique lui ouvrira les portes du showbiz et le titre de découverte de l’année au Gala des artistes en 1964.

Tiré à quatre épingles, Laprade était irréprochable à l’écran, une image qui le suivra longtemps. C’était l’époque où l’élégance, la qualité de la langue, la prestance primaient sur tout le reste en télévision. Et en plus, Laprade chantait l’amour, ce qui ajoutait à son charme.

Tout ça paraît suranné aujourd’hui; à l’époque, ça faisait toute la différence.

Michèle Richard et Serge Laprade, avant leur chicane à Garden-party à TQS. (Archives La Presse)

Sa chicane puérile avec Michèle Richard à Garden-party en 1989 les aura tenus à l’écart, jusqu’à leur réconciliation aux Gémeaux en 2015, aussi touchante qu’inattendue. Un lien sincère qu’ils maintiendront durant la Tournée des idoles et jusqu’à la fin.

On ne compte plus les émissions qu’il a animées: Bras dessus, bras dessous, Feu rouge, feu vert, Laprade, pop, pop et pop et Le grand circuit à Radio-Canada, La belle époque, Le brunch, Entre nous, À votre santé et Télé-achats à TVA, Rêve d’un jour et Tel que vu à la télé à TQS et Un air d’été à Vox.

Serge Laprade, c’était aussi le Téléthon de la paralysie cérébrale, qu’il a animé durant une dizaine d’années à TVA et à Radio-Québec, puis le Téléthon des étoiles à TQS. Pas les téléthons d’aujourd’hui qui commencent le matin et finissent le soir, mais bien une présence de 24 heures en ondes sans interruption, un marathon qu’il s’imposait chaque année.

Serge Laprade, du temps du Travail à la chaîne à Radio-Canada, dans les années 70. (Archives La Presse)

Il aura attendu longtemps avant de déclarer que l’élu de son cœur était Daniel Arsenault, qu’il a fini par épouser en octobre dernier. Comme Louvain, Laprade a tellement été identifié comme la coqueluche des dames qu’il aurait été inimaginable de briser cette image.

Lui-même souvent parodié, notamment au Bye Bye, il allait exploiter l’autodérision pour briser son image proprette. Il avait refait le clip sulfureux Justify My Love de Madonna pour 100 limite, une séquence mémorable, et se prêtait volontiers à des rôles comiques, d’Histoires de filles à 3 x rien.

Aussi homme de radio, Serge Laprade appartient à un genre, une catégorie d’entertainers en voie de disparition. Aujourd’hui, je pense à tous les gens qu’il a rendu heureux, le temps d’une émission ou d’une chanson.

Respect, Monsieur Laprade. Je vous souhaite tout un garden-party où que vous soyez.

