Parce qu’il faut le dire: les personnages afrodescendants dans nos fictions font la plupart du temps partie de gangs de rue ou sont montrés en état de détresse, de pauvreté ou de souffrance. On est loin de la réalité.

Là-dessus, on est très en retard sur les Américains, qui avaient leurs Jeffersons et leurs Cosby il y a déjà plusieurs décennies.

Ces choses-là tendent à changer avec l’arrivée de Lakay Nou, qui signifie «Chez nous» en créole, une très charmante comédie disponible jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv et diffusée sur ICI Télé à partir d’avril prochain. Radio-Canada aime tellement la série qu’une deuxième saison est déjà en chantier, avant même que la première soit reçue par le public, une rareté en télévision.

J’ai été séduit par les trois premiers épisodes. Oui, parce qu’on y voit une famille québécoise d’origine haïtienne, mais surtout parce qu’on a affaire à des textes drôles, intelligents, et à des personnages attachants dès le début.

À une famille, quoi.

Henri Honoré (Frédéric Pierre) se tourne les pouces à la librairie fondée par son père (Fayolle Jean Sr) et menacée d’éviction. Henri a d’autres ambitions et rêve de devenir un exemple pour ses trois enfants en ouvrant son propre restaurant de cuisine haïtienne.

La pression parentale est notamment illustrée à travers les parents d'Henri, joués par Mireille Metellus et Fayolle Jean Sr. (Radio-Canada)

Brillante avocate, sa femme Myrlande (Catherine Souffront) plafonne aux affaires pénales, où elle se contente de cas banals de pêche illégale et de voies de fait aux glissades d’eau. Jusqu’à ce qu’une ancienne flamme, le criminaliste Guillaume-Félix Tanguay-Boucher (Maxime de Cotret), lui offre le gros job à 275 000$ par année à son prestigieux cabinet.

«Ça réglerait tous nos problèmes», pense le couple, sans soupçonner ce qui les attend. Parce que Myrlande devra défendre les pires criminels, dans une famille où l’honneur et l’honnêteté sont primordiales.

Vous devinez bien que leurs parents, nés en Haïti et plus traditionnels, risquent de grimper dans les rideaux en l’apprenant.

Pour concrétiser ses rêves, la famille devra donc naviguer à travers cet héritage culturel à la fois riche et un peu lourd à porter.

Il y a bien quelques scènes plus touchantes, mais on est dans la réelle comédie, sans jamais tomber dans la grosse caricature. Pas de message peu subtil et rien de didactique pour souligner à gros trait que «nous sommes dans une série sur la diversité».

Après tout, Lakay Nou porte le sceau de ses auteurs, Frédéric Pierre, Catherine Souffront et AngeLo Cadet, eux-mêmes afrodescendants et mieux placés que quiconque pour ne pas répéter les stéréotypes qu’on a vus 1000 fois.

Vous constaterez néanmoins que les parents du couple, comme c’est bien souvent le cas chez des familles afrodescendantes, sont très contrôlants et véhiculent des valeurs religieuses qui peuvent nous paraître anciennes.

«Cette pression parentale est bien réelle. Ça commence quand ils immigrent ici après avoir tout sacrifié. Ce n’est pas vrai que nous [leur descendance] allons tout détruire!» lance Frédéric Pierre, qui aborde le tout avec humour.

«Oui cette pression existe, mais il faut le dire, quand les choses vont moins bien, cette omniprésence est précieuse», souligne Catherine Souffront.

Deux des enfants d'Henri et Myrlande, Jude et Malia (Stanley Exantus et Kiara Gaudin). (Radio-Canada)

Tout le monde est crédible dans cette série, y compris la progéniture des Honoré-Prospère: l’aînée, Judeline (Catherine-Audrey Volcy), l’intello surdouée qui souffre d’anxiété de performance, Jude (Stanley Exantus), qui rêve de gloire et d’une carrière de DJ, et la cadette, Malia (Kiara Gaudin), qui a son franc-parler malgré son jeune âge.

Bien que les personnages échangent en français, vous entendrez plusieurs niveaux de langage, selon les générations: les plus vieux, plus enclins à sortir quelques mots de créole, et les plus jeunes, plus intégrés à la culture québécoise et américaine, qui n’hésitent pas à recourir à l’anglais de temps à autre.

En plus d’écrire, Frédéric Pierre a fondé les Productions Jumelage, justement dans le but d’encourager le développement professionnel des artistes et artisans du milieu télévisuel issus de la diversité, pas seulement chez les acteurs mais dans les autres corps de métier.

L’équipe se réjouit d’ailleurs de voir notre télé s’ouvrir à la diversité, autant devant que derrière la caméra. Catherine Souffront ne reconnaît pas encore complètement sa réalité lorsqu’elle regarde la télé québécoise mais affirme que «le train est parti».

C’est bien beau «placer» un Noir, un Asiatique et un Italien parmi les personnages secondaires, il faut aller beaucoup plus loin et c’est maintenant qu’il faut le faire.

Réalisateur de la série, Ricardo Trogi n’est pas afrodescendant mais né de père italien; il connaît le contexte de fils d’immigrant né au Québec. Il espère que la série donnera envie aux auteurs québécois de différentes origines de se lancer, sachant que des possibilités s’ouvrent à eux dans le domaine de la télévision.

Dix épisodes d’une demi-heure composent la première saison.

Moi et cie devient Témoin

Le crime paie cher à la télévision. On voit le succès des séries policières mais aussi d’une chaîne spécialisée comme Investigation, qui maintient un nombre d’abonnés appréciable malgré les débranchements massifs au câble.

Voici que Moi et cie, une chaîne du Groupe TVA, changera de nom pour Témoin le 9 avril prochain. Devenue «la destination 100 % crimes et scandales», elle se consacrera désormais uniquement à tout ce qui entoure le monde criminel, à travers les témoignages des corps policiers, mais aussi des victimes, criminels, avocats et journalistes.

On ne s’en cache pas: on souhaite assouvir le côté voyeur du téléspectateur.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.