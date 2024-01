Le lien de confiance entre Alice et Fred (Julie Perreault et Marc-André Grondin) sera-t-il rompu à jamais? (Éva-Maude TC Photographe)

Cette série policière axée sur les crimes sexuels, qui en est à sa troisième saison, ne prend que du mieux chaque année.

Et comme on est en 2024, il n’est jamais trop tard pour reprendre une série dont la diffusion a déjà commencé; les deux premiers épisodes sont disponibles sur ICI Tou.tv, et un troisième sur l’Extra.

On sait qu’Alice Martin-Sommer (Julie Perreault), qui jouait les escortes sur Internet pour traquer des agresseurs, a été démasquée par son partenaire Fred (Marc-André Grondin). Le lourd secret risque de contaminer leur relation professionnelle, surtout que le chef Dorcely (Benz Antoine) veille au grain.

Entre en scène l’agent d’immeubles Rémy Deblois, que compte piéger Alice, même privée de son rôle de camgirl. Pierre-Yves Cardinal, qui jouait un mari violent dans Une affaire criminelle, est-il aussi salaud dans ce nouveau rôle? Très intrigant.

Mais c’est dans les enquêtes du Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuel que Doute raisonnable me captive le plus. Dont la première, qui s’étend sur deux épisodes, celle d’une étudiante universitaire victime d’un viol collectif.

L’auteur parvient à semer le doute dans notre esprit comme dans celui de Fred quand on découvre qu’Aida Morin (Victoria Leblanc) a donné son consentement sur vidéo. Mais consentement à qui, à quoi?

Sensible à la contamination des souvenirs, Alice a un instinct qui en fait une enquêtrice redoutable. Le jeu à la fois tranché et nuancé de Julie Perreault la rend encore plus efficace. Cette actrice m’impressionne.

La seconde enquête, qui se boucle dans un seul épisode lundi prochain, n’est pas moins intéressante, celle d’une policière en état d’ivresse, Catherine O’Connor (Jeanne Roux-Côté), agressée dans une voiture un soir de party de collègues bien arrosé.

Elle se dit convaincue de l’identité du collègue qui l’a agressée, Vitali Melnyk (Sasha Samar). Et si ses souvenirs la guidaient vers le mauvais suspect?

L’enquêtrice du GICCS, Charline (Gabrielle Poulin B.), en sait plus que ce qu’elle en dit pour l’instant. (Éric Myre)

Alice devra se battre contre la vision tunnel de son entêté collègue des affaires internes, Simon Ledoux (Richard Robitaille), qui n’a qu’un seul coupable sur sa liste et qui y tient. L’enquêtrice du GICCS, Charline (Gabrielle Poulin B.), qui se retire du dossier pour conflit d’intérêt, en sait plus que ce qu’elle en dit pour l’instant.

Le dénouement risque de vous surprendre. Je ne l’ai jamais vu venir.

Produite chez Ætios par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, la série a changé d’auteur et de réalisateur à sa deuxième saison; Danielle Dansereau a été remplacée par Annabelle Poisson et Pierre-Marc Drouin (seul auteur pour la troisième saison), et Claude Desrosiers par Jean-Philippe Duval, ce qui a certainement donné un deuxième souffle à l’œuvre de 10 épisodes d’une heure.

Pour les accros comme moi, on dépose un nouvel épisode chaque lundi soir sur l’Extra d’ICI Tou.tv, une semaine avant sa diffusion sur ICI Télé.

À mon avis l’une des deux meilleures séries policières cette saison avec Classé secret sur Addik.

La voix, no 1 et record du Téléjournal Montréal

La voix 10 ans, qui soulignait la première décennie de la téléréalité de Charles Lafortune avant la grande première de dimanche prochain, a retenu 1 082 000 téléspectateurs à TVA, ce qui en fait l’émission dominicale la plus regardée. Suit de près la toujours populaire Poule aux œufs d’or, suivie par 951 000 fidèles.

Le mea culpa d’Éric Lapointe à Sophie Durocher a quant à lui réuni 837 000 curieux.

Sur Noovo, Big Brother célébrités a rassemblé 681 000 adeptes. Solution de rechange au Gala Québec Cinéma, qu’ICI Télé a laissé partir pour Noovo, Dans un cinéma près de chez vous avec Karine Vanasse n’a intéressé que 188 000 cinéphiles.

Au Téléjournal Montréal, Patrice Roy a battu un record vieux de 30 ans. (Radio-Canada)

Dans le marché de Montréal, Radio-Canada se vante d’avoir le bulletin de 18h le plus regardé de l’automne dernier avec 252 000 habitués, selon le bilan de l’écoute de la télévision de Numeris. Un record pour Le téléjournal de Patrice Roy, qui passe devant le TVA Nouvelles de Sophie Thibault, dont c’était la deuxième rentrée après le départ de Pierre Bruneau.

Des chiffres contestés par TVA, parce qu’ils n’incluent pas les données de LCN, qui diffuse le même bulletin à 18 h, alors qu’ICI RDI présente plutôt Zone économie à cette heure.

Si on ne tient compte que des chiffres d’ICI Télé et de TVA, Le téléjournal de 18 h n’avait pas obtenu de meilleur score que son rival depuis le premier règne de Simon Durivage à Montréal ce soir, au début des années 90, il y a plus de 30 ans.

Par ailleurs, 10 des 20 émissions les plus regardées à l’automne appartiennent à ICI Télé, dont sept sont millionnaires: STAT (1 667 000), En direct de l’univers (1 245 000), Discussions avec mes parents (1 147 000), Infoman (1 123 000), Tout le monde en parle (diffusions en direct) (1 120 000), 5e rang (1 093 000) et À cœur battant (1 023 000).

