Gémeaux: l’Académie revient aux catégories genrées

Car il y aura bel et bien au gala diffusé sur ICI Télé en septembre prochain, quoi qu’en pensent les producteurs dissidents, que l’Académie a bon espoir de voir revenir.

Prise pour diminuer le nombre de catégories, la décision d’établir des catégories mixtes a déplu à plusieurs membres. L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, section Québec, révèle qu’une majorité d’entre eux espéraient le retour des anciennes catégories.

Ainsi, une dizaine de catégories réapparaîtront dans la liste, de même que des nouvelles, ce qui fera passer le nombre total de 91 à 109. Il y en avait 144 avant l’année dernière.

«On fait un gala pour le public et c’est important qu’il puisse voir ses vedettes à l’écran. Le public se reconnaissait beaucoup moins dans ce choix-là», affirme la présidente de l’Académie, Caroline Gaudette.

Bien intégré au Canada anglais, qui n’a pas de réel star system, le procédé s’applique plutôt mal ici, où le public chérit ses vedettes.

Dans la communication des catégories non genrées l’année dernière, que la direction de Radio-Canada a apprise en même temps que les journalistes, Mme Gaudette reconnaît des lacunes. «On a peut-être manqué de temps pour bien expliquer les raisons initiales à ce changement-là», explique-t-elle.

L’annonce a été officialisée au cours d’une rencontre de presse, où l’Académie a souhaité remettre les pendules à l’heure à la suite des controverses qui ont entouré le dernier gala.

Au lendemain de la grande fête de la télévision, plusieurs producteurs ont annoncé vouloir se désister de la compétition, alors que d’autres remettaient en question leur participation.

Ainsi, Anne Boyer, Sophie Lorain et Fabienne Larouche ont confié se retirer des Gémeaux, mécontentes des incongruités récurrentes dans la sélection des finalistes et des gagnants.

On se souvient qu’Indéfendable avait remporté le prix de la meilleure série quotidienne sans n’avoir rien gagné dans les autres catégories.

Plusieurs producteurs ont aussi déploré les coûts jugés exorbitants reliés aux inscriptions dans les différentes catégories, de même que pour les billets en salle et les trophées.

La directrice générale de l’Académie seulement en poste depuis l’été dernier, Chantal Côté, dit avoir entendu leurs doléances et annonce que l’Académie réduira de 15% les coûts rattachés aux inscriptions pour les membres qui s’y prendront avant le 2 février.

«Il nous faudra cependant trouver de nouveaux partenaires financiers», précise-t-elle, ajoutant que les tarifs de l’Académie se comparent avantageusement à ceux des autres galas de télévision au pays et dans le monde, et qu’ils n’ont pas augmenté depuis quatre ans.

Elle rappelle également que de nombreux accommodements sont déjà accordés aux membres, notamment les finalistes, qui ont droit à un accès gratuit au gala, et que seuls les trophées additionnels réclamés par les producteurs sont payants.

Enfin, on ramène de 20 à 10% la part des cotes d’écoute dans le calcul total des points accordés aux œuvres. Les grands jurys ne tiendront désormais compte de l’importance de l’auditoire uniquement en ce qui concerne les séries annuelles et les séries quotidiennes, alors que les séries dramatiques sont souvent plus associées à la diffusion sur les plateformes en ligne.

«Le gala a toujours sa place», se dit convaincue Chantal Côté, alors que plusieurs soulèvent la pertinence des galas, dont certains ont perdu de l’auditoire ces dernières années.

Or, celui de septembre dernier, animé par Pierre-Yves Lord, a récolté des critiques élogieuses, malgré le contexte de controverse; 856 000 téléspectateurs l’ont regardé le soir même sur ICI Télé.

Mme Côté affirme que l’Académie demeure en contact avec l’ensemble de l’industrie, y compris avec les producteurs dissidents.

Les producteurs pourront dès lundi prochain soumettre leurs émissions et leurs artisans pour le prochain gala.

Plus de détails à venir.

