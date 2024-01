Pier-Luc Funk a été charmé quand on lui a promis qu’ On ramassera demain serait construite à son image. (Télé-Québec)

Pas de fausses promesses, comme on lui en avait faites par le passé, mais un réel lien de confiance qu’il entretient avec l’équipe de France Beaudoin depuis Mammouth chez Pamplemousse média.

Comme vous le constaterez jeudi à 21h à Télé-Québec, on n’a jamais rien vu de tel à la télévision: une émission mi-variétés, mi-fiction, tournée dans une résidence privée de Longueuil, où les invités vedettes jouent à des jeux, chantent avec un orchestre, se confient au bord de la piscine et échangent sur leurs pires défauts.

Les premiers invités sont Patrice Bélanger, Véronic DiCaire et Katherine Levac, alors que Pierre Kwenders et Jacobus assurent la partie musicale et Antoine Olivier Pilon joue avec l’animateur dans la portion scriptée.

Pas de public mais une vingtaine de figurants rémunérés, qui jouent le jeu à fond et dansent, sans jamais s’asseoir quand la toune leur plaît moins, comme dans nos partys ordinaires.

J’ai beaucoup aimé les segments musicaux, tout comme le thème de l’émission, signé Jean-Sébastien Houle. Dans la première, Véronic DiCaire offre une parfaite interprétation de Cheap Thrills, le succès de Sia, plus vraie que nature. Puis, elle reprend son propre succès radio Feel Happy, vous vous souvenez? Encore là, la magie opère.

Pier-Luc Funk pousse aussi la chansonnette à la fin de l’émission, dont la première se termine dans la baignoire.

Les premiers invités de Pier-Luc Funk sont Katherine Levac, Patrice Bélanger et Véronic DiCaire. (Télé-Québec)

Pour le reste, j’avais souvent l’impression de regarder un party auquel je ne suis pas invité, surtout durant les jeux.

Jouer à la chaise musicale, ça peut être très le fun. Regarder du monde jouer à la chaise musicale, ça l’est moins, même quand les joueurs sont Katherine Levac et Patrice Bélanger.

Se greffent au reste un sketch écrit, séparé en trois parties, avec une vedette invitée. La deuxième semaine, Pascale Bussières, en crise existentielle, agit comme une adolescente rebelle; Pier-Luc la surprend en train de voler son téléviseur avant qu’elle se menotte dans la salle de bain et lui propose de tricher au casino.

Décalés et absurdes, les sketchs imposent une rupture de ton au reste du party. Ou bien on embarque et on se laisse porter par le troisième degré, ou bien on trouve le temps un peu long.

Dans les semaines à venir, vous verrez Nathalie Simard jouer au beer pong, de même que Luce Dufault et Fabiola Aladin (Vikings, Je viens vers toi, Belle et bum) interpréter en duo une version techno de Sous le vent.

J’adore Pier-Luc Funk, alors je vais laisser le temps à ce concept original de trouver son identité. Au moins, on ose, on essaie quelque chose qui ne ressemble à rien.

Douze émissions d’une heure sont prévues. Parmi les invités: le maire Bruno Marchand, Élyse Marquis, Mona de Grenoble, Phil Roy, Christine Morency et Marc Hervieux.

Trop court, MasterChef?

Après la première diffusion de lundi à 19h30, plusieurs lecteurs font savoir qu’ils trouvent la version québécoise de MasterChef beaucoup trop courte.

C’est qu’il ne faut pas confondre la version quotidienne de 30 minutes avec la version hebdomadaire de 60 minutes, plus courante.

TVA a-t-il fait le bon choix de programmer ce populaire concept au quotidien plutôt qu’une fois par semaine? Lundi, 720 000 curieux ont voulu voir de quoi étaient capables les candidats qui se battent pour les 16 places de la compétition, contre 853 000 pour L’œil du cyclone sur ICI Télé.

Comme je l’ai écrit précédemment, les animateurs et juges Martin Picard et Stefano Faita mettront quelques émissions à apprivoiser la mécanique du format et à se montrer plus détendus.

Stefano Faita et Martin Picard, les juges de MasterChef Québec. (Bertrand Exertier)

Toujours selon les données préliminaires de Numeris, 1 435 000 adeptes étaient heureux de retrouver STAT lundi soir sur ICI Télé, contre 1 213 000 pour Indéfendable à TVA.

À 20h, 5e rang (894 000) l’emporte sur Sorcières (573 000) et sur la première de Chaque seconde compte (361 000), alors qu’à 21h, Alertes (690 000) devance Doute raisonnable (416 000), de retour pour une troisième saison, et Je viens vers toi (257 000).

Le Bye Bye franchit les 4,5 millions

Le Bye Bye 2023 a été vu en tout par 4 569 000 téléspectateurs sur ICI Télé, selon les données confirmées de Numeris, qui incluent les personnes qui ont enregistré l’émission pour la regarder plus tard.

Il s’agit d’une légère baisse en comparaison avec l’an dernier, alors que 4 706 000 fêtards étaient au rendez-vous.

Le diffuseur précise que le Bye Bye franchit le cap des 4,5 millions de téléspectateurs pour la quatrième année consécutive et demeure l’émission la plus regardée de tous les temps.

Suivie par 2 383 000 téléspectateurs, En direct du jour de l’An enregistre pour sa part son second meilleur auditoire à vie, après les 2 493 000 de l’année dernière.

Infoman 2023 améliore son score de l’an dernier en ralliant 3 505 000 téléspectateurs, comparativement à 3 236 000 en 2022.

Les coulisses du Bye Bye ont intéressé 1 976 000 curieux, alors que 969 000 ont suivi Les coulisses d’En direct du jour de l’An. Enfin, À l’année prochaine a été vue par 1 806 000 adeptes.

Le même soir, à TVA, Vlog – La revue de l’année a rallié 575 000 téléspectateurs, 450 000 ont poursuivi avec P-A Méthot: Le party du millénaire, alors que le film Dune de Denis Villeneuve, présenté en primeur, en a réuni 215 000.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.