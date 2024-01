C’est le mantra de Me Armand Coupal, éminent criminaliste qui a choisi de consacrer la fin de sa carrière au Projet innocence, une clinique de droit universitaire visant à faire libérer des victimes d’erreurs judiciaires.

Personne n’en parle mais cet ultime recours à reconnaître l’innocence de prisonniers existe réellement dans plusieurs universités à travers la planète, comme ici dans les facultés de droits de McGill et de l’UQAM, entre autres.

Notamment inspirés par les cas de Daniel Jolivet, qui clame son innocence depuis 1994, et de l’ex-juge Jacques Delisle, les producteurs Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault y ont vu un filon intéressant pour une série de fiction.

Ils n’ont pas eu tort; Projet innocence, qui commence mardi à 20 h sur Noovo, m’a captivé et fait beaucoup réfléchir dès les premiers épisodes.

Ça prenait un acteur de la trempe de Guy Nadon pour incarner ce criminaliste passionné, surnommé l’avocat des bandits, qui n’a rien à faire des conventions, brasse ses étudiants et les confronte à leurs propres valeurs. Dans ce rôle, l’acteur excelle une fois de plus.

Contrairement aux séries du genre, qui abordent souvent plusieurs cas à la fois, celle-ci se consacre à une seule et même histoire durant les 10 épisodes, celle d’Anderson Jean-Louis (Fayolle Jean Jr), ancien membre d’un gang de rue, derrière les barreaux depuis 13 ans pour le meurtre d’une jeune femme; Vickie Tremblay (Claudia Bouvette), aussi escorte et danseuse, a été tuée de deux balles dans la tête et laissée pour morte dans un terrain vague.

Convaincu de son innocence, Me Coupal enjoint ses étudiants à étoffer son dossier pour le faire libérer. Or, Jean-Louis n’est pas hors de tout soupçon et vous ne l’innocenterez pas d’emblée; on le sait capable de proxénitisme et il avoue même avoir fait preuve de violence envers des femmes. Mais cela n’en fait pas un meurtrier pour autant.

Jugée la meilleure de la Faculté de droit et fille d’un ancien juge condamné par la maladie, Stella Launière (Emi Chicoine) fait partie de la classe de Me Coupal. Ambitieuse, elle prend tous les moyens pour établir la non-culpabilité d’Anderson Jean-Louis, qu’elle visite en prison.

Elle aura sur son chemin une autre étudiante, Bénédicte Lebon (Audrey Roger), outrée de constater l’empressement de Me Coupal à vouloir innocenter Jean-Louis. «Il fait honte à toute ma communauté», plaide-t-elle, y voyant un nouvel affront aux victimes.

C’est là tout l’intérêt de cette série : alors qu’on se serait attendu à voir cette étudiante d’origine haïtienne prendre la défense d’un autre membre de sa communauté, elle mettra plutôt toute son énergie à bousiller sa possible remise en liberté.

Même la mère de l’accusé, une travailleuse sociale jouée par Linda Malo, condamne d’emblée son propre fils.

«Tout au long de la série, vous serez challengé dans vos propres valeurs. C’est ce qui nous a séduit du projet: c’est complexe, jamais noir ou blanc», affirme la directrice générale fiction chez Bell Média, Sophie Parizeau.

L’œuvre a comme autrice principale Nadine Bismuth, qui occupait ce titre lors de la première saison d’Indéfendable, aussi tournée vers les avocats de la défense. Catherine Therrien, qui a réalisé plusieurs épisodes de District 31 et la deuxième saison de Cerebrum, est derrière les 10 épisodes d’une heure.

Elle a entre autres tourné ses scènes d’université au Cégep John-Abbott, dans l’ouest de Montréal, donnant une touche plus américaine que ce qu’on voit habituellement de nos universités.

En plus de produire, Sophie Lorain incarne la doyenne de la Faculté de droit, Gabrielle Girard, qui dirige le Projet innocence et connaît et apprécie Me Coupal depuis toujours. Pour le protéger et mener à bien le projet, elle tente de contenir l’avocat parfois un peu trop bouillant.

«Lui, on s’attend à ce qu’il ait tout ce qu’il faut pour enseigner. Or, c’est tout le contraire. Les étudiants, ils sont d’une génération un peu plus woke, plus convenue, devant cet homme très champ gauche qui sacre, qui brasse de l’air. Ça va les stimuler au travers des épisodes», explique Sophie Lorain, qui promet moult rebondissements au cours de la saison.

Emi Chicoine, qui avait été la fille de Sophie Lorain dans Plan B, décroche ici son premier vrai rôle d’adulte, très crédible en étudiante de droit. Geneviève Rochette, qu’on verra aussi dans Alertes cet hiver, incarne sa mère.

Évidemment, il y aurait du matériel pour d’autres saisons de Projet innocence, croit l’équipe. Une deuxième est d’ailleurs en développement.

Chose certaine, Noovo surprend une fois de plus avec ses fictions de grande qualité cet hiver.

Aussi produite par le duo Lorain-Durand-Brault, Désobéir: le choix de Chantale Daigle a été la série originale la plus visionnée sur Crave en 2023.

Décès du père d’Indéfendable

Triste hasard : l’équipe d’Indéfendable a perdu son idéateur et coauteur, le criminaliste Richard Dubé, terrassé par une crise cardiaque samedi dernier. Un départ subit et terrible pour sa conjointe Izabel Chevrier, aussi productrice de la quotidienne de TVA.

Me Dubé était lui-même motivé par la présomption d’innocence au cours de sa pratique. C’est au terme d’une brillante carrière à la défense, qui l’a entre autres mené à la Cour pénale internationale de La Haye, qu’il a eu envie de témoigner de son expérience à travers la fiction, plus souvent tournée vers les avocats de la Couronne.

«Pour lui, tous avaient droit à une défense juste et équitable et ce principe a été au cœur de sa pratique en défendant tous ses clients avec détermination et compétence», pouvait-on lire dans un communiqué de Pixcom, qui produit Indéfendable.

Dimanche en chiffres

La soirée de dimanche a été dominée par Célébration 2024, le gala de Loto-Québec, vu par 1 402 000 téléspectateurs à TVA. Ça commence bien l’année, qui réunissait les vedettes de la programmation d’hiver, en a retenu pour sa part 1 038 000.

Bloopers TVA arrive en troisième position avec 919 000 téléspectateurs.

Sur Noovo, la première de Big Brother célébrités a de son côté intéressé 667 000 curieux, dominant ses compétiteurs chez les 25-54 ans.

Sur ICI Télé, les meilleurs moments de Tout le monde en parle en ont attiré 429 000.

