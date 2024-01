C’est que la série d’espionnage de François Pagé, diffusée jusqu’au 20 décembre dernier sur Addik, nous a laissés sur un punch hautement explosif!

J’ai dévoré ces 10 nouveaux épisodes jusqu’au dernier, absolument époustouflant et fort en adrénaline. Le réalisateur Stéphan Beaudoin s’est surpassé dans cette saison redoublant de scènes d’action.

On se souvient que la première saison nous avait laissés avec la mort apparemment atroce d’Émile Darcy (Patrick Labbé), qui avait trahi les Services de sécurité du Canada.

De lourds lendemains pour son épouse Rachel (Mélissa Désormeaux-Poulin), maintenant aux commandes des SSC, mais aussi pour sa mère Maggie (France Castel) et ses filles (Mali Corbeil Gauvreau et Charlotte Bégin), laissées dans l’ignorance.

Toute la distribution de cette série est forte, à commencer par Mélissa Désormeaux-Poulin dans le rôle de l’héroïne, mais je veux souligner l’immense talent de Madeleine Péloquin dans le personnage de Valérie, cette agente à la carapace impénétrable, qui ne doit laisser aucune émotion transparaître. Jusqu’à la fin, la comédienne a assuré dans ce rôle complexe et difficile, ne laissant aucun doute sur ses talents de combattante!

En passant, si vous vous posiez la question, les scènes extérieures se déroulant au Maghreb avec les otages canadiens ont réellement été tournées au Maroc, ajoutant au réalisme de l’intrigue.

Mais donc, la fameuse question: y aura-t-il une troisième saison?

L’auteur François Pagé a bien imaginé une histoire centrée sur le personnage d’oncle Sergeï (Igor Ovadis), chef de station des services de renseignements russes, qu’on a vu brièvement cette saison.

Eh bien, Québecor Contenu n’a pas encore donné le go à ce troisième opus. D’ailleurs, le diffuseur étudie aussi d’autres projets de séries signées François Pagé.

Dans le contexte difficile du milieu de la télévision, les approbations de projets seront plus rares à l’avenir. Les diffuseurs prennent tout le temps de ne conserver que ceux qu’ils jugent les meilleurs.

Nous sommes quand même plusieurs à espérer une suite à Classé secret.

En attendant, seuls les abonnés d’Addik ont accès à la deuxième saison. La première saison est entièrement disponible sur TVA+, de même que le premier épisode de la saison 2.

L’empereur: intouchable et manipulateur

Pour votre information, quatre épisodes de la deuxième saison de L’empereur ont été déposés sur Crave, avant d’être diffusés sur Noovo à partir du mercredi 10 janvier à 20h. L’agresseur en puissance Christian Savard (Jean-Philippe Perras) continue de tisser sa toile et c’est diablement efficace.

Dénoncé à la police par Manuela (Noé Lira), Christian se retrouve donc devant les tribunaux en ce début de saison.

Ces premiers épisodes illustrent à quel point la présomption d’innocence favorise les agresseurs, capables de manipuler la vérité, alors que les victimes se doivent d’avoir une version parfaite des événements.

«La réhabilitation, tu crois pas à ça? On peut pas avoir une deuxième chance dans la vie?» demande Audrey (Madeleine Péloquin) à son mari Steve (Jean-François Nadeau), elle-même manipulée par son propre frère.

Dénoncé à la police par Manuela, Christian (Jean-Philippe Perras) se retrouve donc devant les tribunaux en ce début de saison. (Bertrand Calmeau)

Plus arrogant que jamais, Savard reste intouchable et continue de trafiquer les faits réels, jetant le blâme sur d’autres et faisant mentir son entourage, parfois à leur insu.

Vous aurez parfois le haut-le-cœur à voir le traitement accordé aux victimes. Quand l’une d’entre elles porte plainte à la police en racontant son drame, la seule question que l’agent trouve à lui poser est «Avez-vous joui?»

Avec Fugueuse, L’empereur est sûrement l’œuvre la plus percutante de Michelle Allen. L’autrice porte un regard hautement pertinent sur une préoccupation bien actuelle.

À voir absolument.

Le Bye Bye en hausse

La télé va mal, mais le Bye Bye, lui, rassemble toujours autant de gens.

Même que l’édition 2023 a augmenté son auditoire, passant de 3 222­ 000 l’an dernier à 3 316 000 pour la seule soirée du dimanche. Sa rediffusion du lendemain en a rallié 850 000 sur ICI Télé.

Selon les données préliminaires de Numeris, Infoman 2023 a aussi bénéficié d’une hausse en passant de 2 412 000 en 2022 à 2 750 000 cette année, alors que 731 000 ont attendu la reprise de lundi.

Simon Olivier Fecteau et Catherine Chabot interprétant Justin Trudeau et Sophie Grégoire au Bye Bye 2023. (Radio-Canada)

Très légère baisse chez France Beaudoin alors qu’En direct du jour de l’An a rallié 1 841 000 fêtards contre 1 858 000 l’an dernier. Lundi, 677 000 ont regardé la rediffusion, une augmentation de 17% par rapport à 2023.

Pour sa part, À l’année prochaine a réuni 1 595 000 téléspectateurs, comparativement à 1 682 000 en 2022. Sa reprise a été vue par 196 000, toujours sur ICI Télé.

Ma critique des émissions de fin d’année est ici.

