S'il y a un couple qu'on ne s'attendait pas à revoir au Bye Bye, c'est bien celui de Pete et Lola (Francis Reddy et Anne Dorval)! (Radio-Canada)

Étonnamment, ce n’est pas toujours des comédiens principaux que sont venues les meilleures parodies.

S’il y a un couple qu’on ne s’attendait pas à revoir au Bye Bye, c’est bien celui de Pete et Lola! Comme pour Les Bougon il y a quelques années, les concepteurs ont eu le coup de génie de ramener les interprètes originaux dans leurs rôles de Chambres en ville, une trentaine d’années plus tard, pour illustrer la crise du logement.

«Faut que tu repartes la pension», a lancé à Louise (Louise Deschâtelets) un Pete (Francis Reddy) qui a vu son loyer passer à «10 000$ par mois», et qui ne se rappelait plus avoir eu un enfant «à la fin de la saison 6», lui a rappelé une Lola (Anne Dorval) toujours aussi à boutte.

Julien (Gregory Charles) a quant à lui vu son prêt hypothécaire tripler, Geneviève (Patricia Paquin) a maintenant sa page onlyfans et Pete vapote!

«Vous pouvez rester ici jusqu’à huit saisons», s’est réjouie Louise.

À mon sens, le meilleur sketch de ce Bye Bye.

«Martin Matte en détresse» avec Guylaine Tremblay et Louis Morissette, une des parodies les plus réussies selon notre chroniqueur. (Radio-Canada)

Si Infoman s’est montré plutôt gentil avec Martin Matte, le Bye Bye s’est payé la traite, confiant sa parodie de talk-show à un Louis Morissette cinglant et à son meilleur.

À la barre de «Martin Matte en détresse», l’animateur ne décroche pas de ses cartons, imposant son «ton ironique qui mélange tous les invités».

«J’ai commencé à aimer ça quand j’ai compris que c’était la nouvelle saison des Beaux malaises», lui a écrit un téléspectateur.

Comme invitée, Guylaine Tremblay a offert une formidable imitation de Marthe Laverdière. «Le truc, c’est de s’intéresser à l’autre», a lancé l’horticultrice à l’animateur narcissique.

«Citron ou navet?» se demande à lui-même le porte-parole de Maxi dans la section des fruits et légumes. Réponse: les deux.

Ouch.

Pierre-Yves Roy-Desmarais a offert une Louise Sigouin «juste parfaite». (Radio-Canada)

Toujours drôle, Pierre-Yves Roy-Desmarais est un réel atout pour le Bye Bye. Sa Louise Sigouin de «Si on s’aimerait» était juste parfaite.

«Chu pas une sexologue, chu juste une madame qui donne des conseils à télé parce que c’est plus payant», a-t-elle lancé au couple Trudeau-Grégoire, en pleine médiation. Clin d’œil à Barbie avec Justin (Simon Olivier Fecteau) en pauvre Ken incompris.

Roy-Desmarais était aussi efficace en Jérémy Demay dans les pubs de Meubles RDégueu et leur concept redondant dont on a fait le tour.

Même à Radio-Canada, on s’est permis de planter «Tou.tévé Extra» et son «service gratuit à 6,99$ par mois».

Ingénieux d’emprunter le concept de Plan B pour illustrer les pirouettes de François Legault (Claude Legault), ayant «dépensé tout son capital politique» avec le troisième lien, le tramway et tout le reste, qui finissent en «tyrolienne Québec-Lévis».

Bonne idée d’associer le fiasco du site Internet de la SAAQ au film Oppenheimer, devenu «SAAQenheimer» et piloté par une gang d’incapables. Le Bye Bye avait son rap sur le REM, une heure après Infoman, qui avait le sien sur le ministre Girard. Ni l’un, ni l’autre ne m’a inspiré.

Ingénieux d’emprunter le concept de Plan B pour illustrer les pirouettes de François Legault (Claude Legault). (Radio-Canada)

Judicieux flashs sur papier, certains sketchs n’ont pas levé à l’écran. Comme celui d’un possible retour de Roland Hi! Ha! Tremblay et de son Temps d’une dinde changé en «Temps d’une poule», pour faire politiquement correct.

Peut-être pas «de la câl... de marde», comme on l’a fait dire par Michel Barrette en fin de sketch, mais pas drôle pour autant.

Plus réussi, celui sur les toilettes mixtes avec Dominic Paquet en père scandalisé aurait été plus efficace un peu plus court. «Rapides et dangereux 23», sur la menace du vélo électrique, était sans doute l’un des sketchs les plus faibles.

La Sophie Thibault de Guylaine Tremblay est moins efficace que sa Céline Galipeau des précédents Bye Bye, mais son Mike Ward était hilarant avec les deux gars de la Poche bleue, montrés comme des dégénérés.

Son Pierre Poilievre qui crie «f*ck les médias» n’était pas mal non plus, mais on s’entend que Justin a été pas mal plus écorché que son rival conservateur dimanche.

Guylaine Tremblay, hilarante en Mike Ward. (Radio-Canada)

Difficile de parodier Bernard Drainville, qui ne sera jamais plus drôle (ou triste?) que dans la réalité.

Son interprétation d’une chanson des Cowboys fringants dans la vraie vie provoquait 100 fois plus de malaise que celle de Pleurs dans la pluie, qu’on a confiée à son imitateur, Patrick Huard.

«Hey qu’y est bon pour être mauvais», a commenté Élise Guilbault dans ce faux atelier de coaching d’acteur, pas le meilleur sketch.

On a trop peu vu Sarah-Jeanne Labrosse dans ce Bye Bye. Je retiendrai sa parodie de pubs de «Wah» avec Marilou, «un concept gossant pour des chars... corrects». Ça partait bien la soirée.

Le long mais justifié segment des souhaits de bonne année par le public à travers le monde était particulièrement réussi. Comme un baume au cœur après la dure année.

Excellente cuvée d’Infoman

On ne compte plus les bons flashs d’Infoman 2023, une excellente cuvée.

Mon meilleur: l’évocation du troisième lien sur des images de Jésus de Nazareth, avec «la pécheresse Joëlle Boutin qui s’exila dans la Télé-Métropole».

D’ailleurs, le troisième lien a occupé une bonne part de cette heure, alors qu’on a nous remontré ces images de Geneviève Guilbault, laissant tomber bruyamment ses cartables sur la table pour qu’on les entende bien, avant d’annoncer la mort du projet.

Autre passage brillant: de véritables citations de Martin St-Louis réunies dans un opéra!

Comme toujours, les politiciens se sont prêtés de bon cœur au jeu de Jean-René Dufort. François Legault n’a pas manqué d’autodérision, mais entre vous et moi, avait-il vraiment le choix?

Bernard Drainville a dû trouver la soirée longue. Sa reprise des Cowboys a même déplu à son premier ministre. «Une chance que j’étais pas à côté, je lui aurais pas laissé faire un couplet», a confié François Legault.

«Je l’ai jamais vu remplir un lave-vaisselle», a-t-il aussi dit de son ministre Pierre Fitzgibbon, cuisiné pour sa part par deux «Fitz» incarnés par Jean-René Dufort et Marc Labrèche à «Parlons babounes».

On a conclu la soirée avec un câlin aux politiciens sur un air des Cowboys fringants, avant de faire éteindre 2023 par la SOPFEU.

Ravissant les nostalgiques, l’équipe de France Beaudoin avait fait venir Chris Barron de Spin Doctors pour reprendre le gros succès Two Princes. (Eric Myre)

Fabuleux moments à En direct du jour de l’An

Juste avant À l’année prochaine, on avait besoin de notre dose d’En direct du jour de l’An, qui n’a pas déçu avec comme invités kidnappés Mélanie Maynard, Gino Chouinard, Benoît McGinnis, Élise Guilbault et Ève Côté.

À côté de moments drôles comme celui de Marie-Lyne Joncas arrivant du ciel en Sainte Vierge pour interpréter Flowers à son complice des Grandes Crues, de grands moments d’émotion, tels que Richard Séguin reprenant Les étoiles filantes, avec un chœur composé de notamment de citoyens de Lac-Mégantic, dont l’ex-mairesse Colette Roy-Laroche.

Puis, les visages de grands disparus illustrés en étoiles. Fabuleux.

C'est en Sainte Vierge que Marie-Lyne Joncas a surgi du plafond pour interpréter Flowers à son complice Ève Côté. (Eric Myre)

Beaucoup ri quand on a ressuscité La soirée canadienne et sa fameuse Mme Brisson, personnifiée par Rosalie Bonenfant, venue surprendre sa mère Mélanie Maynard.

Ravissant les nostalgiques, l’équipe de France Beaudoin avait fait venir Chris Barron de Spin Doctors pour reprendre le gros succès Two Princes, puis Gowan pour (You’re A) Strange Animal, avant que le ressuscité Christian Bégin conclue de joyeuse façon avec Chante de Michel Fugain.

