Contrairement au Banquier, ce nouveau jeu ne repose pas sur le hasard mais bien sur les connaissances générales des concurrents, ce qui n’est pas pour me déplaire.

Chaque seconde compte est aussi une histoire de famille. «Je suis très fière parce que mon fils Thomas a été engagé dans l’équipe de rédacteurs de questions», m’annonce l’animatrice, qui raffole des jeux depuis le secondaire.

Julie Snyder, que je rencontre au chic hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal, paraît rayonnante et reposée. La fin de La semaine des 4 Julie en avril dernier l’a libérée d’un poids qui devenait lourd à porter.

«Je suis passée de 104 heures de télé par année à 13 heures! J’arrive à une période de ma vie où chaque seconde compte, comme le titre du nouveau jeu. Chaque seconde que je passe avec mes enfants est importante. Je me suis arraché le cœur à faire La semaine des 4 Julie, même si j’adorais ça. Patrick Huard faisait 52 heures par année et après deux ans, c’était trop prenant pour lui. Moi, j’ai fait quatre ans, je pense que c’était assez.»

Quand Trio Orange a proposé à Noovo d’adapter le jeu Divided au Québec, un nom d’animatrice revenait sans cesse dans les discussions, celui de Julie Snyder.

«Ça a cliqué tout de suite entre nous. Et j’adore ne pas produire le show. Ça me met dans un mode où je suis juste une animatrice, qui est quand même mon premier métier, ma première passion.»

(Bertrand Exertier)

Dans Chaque seconde compte, quatre concurrents doivent s’entendre pour répondre à une série de questions à choix multiples. S’ils répondent correctement, ils se constituent une banque d’argent, mais s’ils se trompent, ils voient leur cagnotte fondre de moitié.

Le jeu a un petit côté cruel puisque le quatuor doit éliminer un des siens, le moins utile à son équipe, après la deuxième ronde. Mais l’enjeu principal survient à la fin du jeu quand ils doivent diviser l’argent accumulé en trois parts inégales, du moins au plus méritant à leurs yeux: 10%, 30% et 60%. Plus ils prennent de temps à s’entendre, plus le montant d’argent s’effondre.

J’ai beaucoup aimé les deux premières émissions, dévoilées aux journalistes. On ne s’ennuie pas une seconde. Si vous aimez les jeux de style Quelques arpents de piège, aux questions des plus loufoques aux plus sérieuses, vous risquez d’aimer ce jeu.

On se surprend aussi à anticiper qui les concurrents voudront éliminer et à qui ils donneront le gros du magot à la fin de l’émission.

Dans la famille Snyder, on adore les jeux. Si Thomas fait partie de l’équipe de rédacteurs, c’est qu’il s’y connaît en questions de connaissances générales.

«Mon fils est un champion de Génies en herbe. Je lui ai fait honte en pleurant quand il a remporté le prix Dragon du joueur le plus utile à son équipe en secondaire 2!»

Il faut croire que la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre.

«Je suis une passionnée de culture générale. J’étais membre de l’équipe de Génies en herbe quand j’étudiais à Brébeuf en secondaire 5. Mon prof était l’historien André Champagne, qu’on peut entendre à Radio-Canada», confie Julie, qui admet du même coup qu’elle était joueuse substitut, alors que son fils «était un vrai!»

Elle précise que tout le monde peut jouer à Chaque seconde compte. Pas besoin d’être un érudit ou l’équivalent de Wikipédia. «Quelqu’un qui connaît beaucoup la culture populaire peut gagner ce jeu-là. On parle de culture du divertissement, d’insolite, de questions de rapidité ou de calcul mental.»

En matière d’élimination de concurrents, Julie Snyder en connaît une couche. Elle est donc très à l’aise avec le concept du jeu.

«Il y a quelque chose d’Occupation double là-dedans: c’est un blind date de cerveaux. Les quatre concurrents ne se sont jamais rencontrés avant l’enregistrement. C’est comme s’ils arrivaient au tapis rouge d’OD. Et après seulement deux rondes de questions, ils doivent éliminer une personne en votant à voix haute.»

Julie Snyder: «Il y a des punchs que je ne peux pas brûler, mais il y a un show où j’ai fini à genoux.» (Bertrand Exertier)

Alors que les délibérations de la fin pour l’attribution des montants se passent relativement bien dans les deux premières émissions, il en ira tout autrement au cours des semaines suivantes: on prévoit de la bisbille!

«Il y a des punchs que je ne peux pas brûler, mais il y a un show où j’ai fini à genoux. René Angélil disait: “T’es mieux d’avoir 1% de 100 piasses que 100% d’une piasse”.

«Il y a des gens qui ne comprennent pas ça et restent sur leurs principes. La vie n’est pas qu’une question de principes mais aussi de négociations.»

Bien qu’on lui parle encore du Banquier et de son immense succès à TVA, Julie n’y reviendrait pas.

«Je préfère regarder dans le pare-brise que dans le rétroviseur, même si je ne regrette aucune seconde du Banquier. Sauf peut-être une fois où je sortais de l’hôpital après une hémorragie de ma fille et qu’on m’avait mis beaucoup de pression pour que je fasse une dernière émission du Banquier avant Noël. J’ai trouvé ça très pénible.

«Ce que j’aime de Chaque seconde compte, c’est qu’il y a plus de modernité. C’est un jeu où t’as envie de jouer avec ton chum, ta blonde, tes enfants, ce n’est pas un seulement un jeu de hasard.

«C’est aussi un jeu de persuasion. Tu peux être moins bon pour répondre mais très convaincant. C’est un jeu de négo, de partage de gains, comme en affaires.»

Outre Thomas, qui travaille aussi en comptabilité chez Productions J, sa fille Romy a secondé sa mère aux réseaux sociaux l’été dernier pour Occupation double. Julie a même répété la mécanique de Chaque seconde compte avec ses enfants à la maison. Quand je parlais d’histoire de famille.

En marge de son travail d’animatrice, Julie produit toujours Survivor Québec et le magazine Au-delà du sexe, avec Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge, «qui fonctionne très bien à Télé-Québec», dit-elle.

La productrice ignore encore si Occupation double sera renouvelée pour la saison prochaine.

Adepte des Îles-de-la-Madeleine, Julie Snyder n’y passera toutefois pas les Fêtes. Elle fêtera plutôt Noël avec les siens chez Monsieur Jean à Québec, hôtel du Vieux-Québec qu’elle recommande chaudement et où on a donné le prénom de Julie à un drink à la framboise en son honneur.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.