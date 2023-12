Stefano Faita et Martin Picard ne seront ni plus ni moins méchants que les juges des autres versions. (Bertrand Exertier)

C’est vrai, la compétition culinaire a été adaptée dans 67 pays et rallie un milliard d’affamés dans le monde!

Sans compter toute la notoriété dont jouissent plusieurs de ses vainqueurs, dont la vie a changé du jour au lendemain.

Diffusée sur CASA, la version australienne n’a jamais quitté la première position des cotes d’écoute depuis que la chaîne existe.

Voici que TVA programmera enfin notre propre version, MasterChef Québec, du lundi au jeudi à 19 h 30 à partir du 8 janvier.

Produite chez Pixcom, la téléréalité est réalisée par Guillaume St-Arnaud, aussi derrière Survivor Québec et Sortez-moi d’ici, où les plats sont beaucoup moins ragoûtants.

À MasterChef Québec, 16 cuistots provenant du public s’embarquent pour 13 semaines de compétition et seront éliminés un à un. Pas de vrais chefs qui gagnent leur vie avec la cuisine mais bien des amateurs dont ce n’est pas le métier.

J’ai vu quatre émissions de la série, dont les deux premières, où les juges Stefano Faita et Martin Picard sélectionnent une partie des 16 meilleurs candidats.

Nos deux juges ne seront ni plus ni moins méchants que ceux des autres versions. Si la purée est ratée, ils le disent franchement. Chose certaine, vous n’entendrez jamais de mépris dans leur ton, seulement des commentaires honnêtes et constructifs. Personne ne lancera d’assiette.

«Ce n’est pas dans notre nature. On ne se force pas pour être méchant, on est comme on est. Ce sont des cuisiniers amateurs qui sont là pour vivre un moment extraordinaire», affirme Martin Picard sur la sensibilité québécoise.

«C’est l’assiette qui gagne», rappelle le chef réputé.

Et dire que Stefano Faita admet d’emblée qu’il n’est pas un fan des compétitions culinaires. «J’ai jamais tripé là-dessus. Mais si j’ai à en écouter une, c’est MasterChef. J’ai jamais aimé juger un plat, c’est moins dans ma nature. C’était probablement mon défi à surpasser quand on a commencé à tourner.»

Ne vous attendez pas non plus à voir un Martin Picard aussi cool que dans Un chef à la cabane, surtout dans les premières émissions; MasterChef impose un cadre plus strict, qui nécessite discipline et rigueur.

J’espère quand même voir le duo un peu plus détendu, voire blagueur au fil des semaines, et c’est ce qu’on nous promet. Martin Picard admet d’ailleurs qu’il devait se tenir «les fesses serrées» pour apprivoiser le concept lors des premiers enregistrements.

Les amateurs du genre ne seront pas dépaysés: le décor de MasterChef Québec se compare tout à fait à celui des versions qui roulent partout, tout comme sa musique dramatique et ses décomptes stressants. Choyés, les candidats ont accès à du matériel de cuisine dernier cri, fourni par des commanditaires.

D’ailleurs, ne nous formalisons pas de la présence des annonceurs partout dans le décor et à l’écran; une telle émission ne pourrait voir le jour sans leur participation, de nos jours.

Je ne peux vous en nommer aucun, mais certains participants sont plus attachants que d’autres. Aucun ne m’apparaît détestable ou exagérément compétitif pour l’instant.

Quoiqu’ils prétendent tous cuisiner «le meilleur tartare» ou «le meilleur filet mignon».

Après avoir goûté aux plats, les juges délibèrent un moment avant de donner leur verdict. On ne nous laisse pas toujours entendre ce qu’ils disent; j’espère qu’on le fera davantage au cours des épisodes suivants.

Le décor de MasterChef Québec se compare tout à fait à celui des versions qui roulent partout (TVA)

Les juges ont des yeux pour voir et savent quand ça ne va pas du tout derrière l’îlot, mais ils savent aussi reconnaître la débrouillardise en cuisine. Ainsi, quand une candidate est incapable de retirer sa tarte au citron du plat de cuisson, elle finit par en faire une tarte renversée. Désastre ou génie?

Parce que MasterChef Québec ne convient surtout pas aux peureux. Tout peut arriver: les croûtons qui prennent feu, un vilain mal de dos, des pâtes fraîches qui ne collaborent pas du tout...

Comme dans les autres versions, les candidats sont soumis à la fameuse boîte mystère, qui cache une sélection d’ingrédients qui ne vont pas nécessairement ensemble. Le duo Faita-Picard aime qu’on prenne des risques.

Quand ils proposent un filet de porc accompagné d’ingrédients aussi bigarrés que du chocolat et du beurre d’arachides, ils s’attendent à voir les candidats jouer d’audace.

Le duo d’animateurs reçoit occasionnellement des invités de renom, qui contribuent à la compétition par des suggestions. Il faut voir cette candidate en larmes en voyant apparaître son idole Josée di Stasio, de qui elle a tout appris, dit-elle.

Le grand vainqueur de MasterChef Québec remportera la somme de 50 000$ et beaucoup de notoriété. Les enregistrements prendront fin à la mi-janvier.

Pour l’anecdote, Stefano Faita et Martin Picard ont déjà été beaux-frères puisque le deuxième a déjà fréquenté la sœur du premier. Durant les tournages, ils n’ont été en réel désaccord sur un plat qu’une seule fois.

Il régnait beaucoup de nostalgie à ce visionnement de presse, puisque MasterChef est l’une des dernières émissions tournées dans l’immeuble mythique de TVA sur le boulevard de Maisonneuve Est.

Au cours des prochains mois, les équipes se diviseront entre l’édifice du Journal de Montréal sur la rue Frontenac, où logeront TVA Nouvelles et TVA Sports, et celui de Québecor sur la rue Saint-Jacques, où s’installeront la programmation, les communications et le marketing.

Les productions autant internes qu’externes encore tournées à TVA devront pour leur part trouver de nouveaux studios, que ce soit Le tricheur, La poule aux œufs d’or et Révolution. Rappelons que Québecor a annoncé la mise à pied de 547 employés, ce qui représente le tiers des employés de Groupe TVA.

Les chefs!, édition toutes étoiles

Drôle de hasard: ICI Télé a annoncé le même jour que la prochaine saison des Chefs!, prévue pour le printemps, réunira 12 anciens candidats de l’émission, un par saison. Voilà qui rappelle l’édition 2014, Les chefs! – La revanche, qui avait couronné Hakim Chajar.

Dans Les chefs! – L’affrontement, un nouvel aspirant-chef sélectionné lors d’une ultime audition devra se mesurer aux 12 anciens, qui comptent notamment Sébastien Laframboise de la saison trois, aujourd’hui chef exécutif du Parlementaire, Guillaume Couture de la saison 10, de l’École hôtelière de la Capitale, ainsi qu’Anthony Vien de la saison 11, sous-chef à La Tanière.

Cet affrontement entre les 12 anciens et le nouveau candidat aura lieu dans la première émission de la 13e saison, d’une durée exceptionnelle de 90 minutes.

À noter qu’aucun des 12 candidats n’a remporté la finale des Chefs!

Autre bonne nouvelle: l’exquise Colombe St-Pierre sera de retour auprès de l’animatrice Élyse Marquis et des juges Normand Laprise, Pasquale Vari, Isabelle Deschamps Plante et Jean-Luc Boulay.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.