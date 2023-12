Gala Québec Cinéma: ça prenait Jay Du Temple

En jouant d’audace avec un animateur «champ gauche» drôle et efficace, Jay Du Temple, Noovo a livré une soirée fort divertissante. (Olivier Jean/La Presse)

Avec Viking comme grand vainqueur, le gala du cinéma renaît bel et bien de ses cendres, promis à un avenir prometteur.

Le sketch d’intro, qui réunissait pourtant de grands noms de notre cinéma, laissait pourtant croire le contraire. Un récit décousu et brouillon, pas très drôle, sauf pour les apparitions de l’ancienne animatrice du gala, Geneviève Schmidt, qui s’est prêtée au jeu.

Mais dès son entrée sur scène, dans un décor splendide, Jay Du Temple a livré un numéro d’ouverture divertissant et drôle qui nous a fait oublier le reste.

«Est-ce que ça peut vraiment moins bien aller que Occupation double Martinique?», a-t-il demandé d’emblée, devant l’inquiétude reliée à l’animation d’un gala.

Si on a laissé tomber l’idée de choisir un nom de cinéaste pour désigner le trophée Iris, au cas où des squelettes attendaient dans le placard, Du Temple a proposé les France Castel, parce que «son passé, on le connaît tous!»

L’animateur n’a pas épargné Radio-Canada, dont ce serait le mandat d’appuyer le cinéma d’ici. «Ils ont dit non au Gala Québec Cinéma mais ils ont dit oui à la 9e saison de Silence on joue!» a-t-il blagué.

Et cette marque d’amour pour le cinéma d’ici: «Quand on se voit à l’écran, on existe!»

«Tu t’en sors ben pour un gars qui connaissait juste À vos marques, party! et La grenouille et la baleine», lui dira plus tard son amie Katherine Levac. L’animateur ne connaissait finalement que le premier.

On avait beau être aux Studios Grandé dans Pointe-Saint-Charles, le gala de Noovo était plus glamour que tout ce qu’on a vu par le passé chez la concurrence.

Les présentations étaient courtes et punchées. Le pro des remerciements, Antoine Bertrand, a donné quelques conseils aux lauréats de la soirée, qui les ont généralement suivis, sauf vers la fin, où ça s’étirait.

L'équipe du film Viking, sacré meilleur film. (VIVIEN GAUMAND)

Le jury a fait une belle place à la relève dans ses récompenses. Très content de voir Charles-Aubey Houde monter sur scène pour sa solide performance dans Le plongeur. L’acteur encore peu connu du grand public a une belle carrière devant lui, j’en suis convaincu.

Bel éclat de joie de Juliette Gariépy, révélation de l’année pour son rôle dans le film Les chambres rouges, de Pascal Plante. Plus tôt, sa collègue Laurie Babin avait remporté l’Iris du rôle de soutien.

La révélation de 2021 pour La déesse des mouches à feu, Kelly Depeault, a cette fois remporté le trophée de la meilleure actrice pour Noémie dit oui. «Soyons l’amour avec lumière et joie», a-t-elle dit dans un discours un peu planant.

Steve Laplante, souvent campé dans des rôles secondaires, a enfin eu son heure de gloire en recevant l’Iris du meilleur acteur pour Viking et n’avait que de bons mots pour Stéphane Lafleur, sacré meilleur réalisateur et meilleur scénariste avec Éric K. Boulianne.

Précipitez-vous pour voir Falcon Lake, de Charlotte LeBon, disponible sur Crave. En remportant l’Iris du premier film, la réalisatrice y est allée d’un appel à un cessez-le-feu. «Ce qui se déroule en ce moment entre Israël et la Palestine est abominable, d’une inhumanité folle», a-t-elle dit avec conviction.

Moment d’émotion quand on a rappelé la mémoire de Michel Côté, avec le pianiste Jean-Michel Blais et Marie-Ève Janvier, qui a repris Emmenez-moi de Charles Aznavour, que l’acteur chantait dans C.R.A.Z.Y.

Son fils Maxime Le Flaguais a profité de l’occasion pour annoncer que Québec Cinéma a décidé de renommer le prix du public le prix Michel-Côté, décerné cette année à Les hommes de ma mère, d’Anik Jean, émue aux larmes.

Grand moment d’émotion quand on a rappelé la mémoire de Michel Côté. (Bertrand Exertier)

À noter que les trois films les plus populaires ont été réalisés par des femmes mais qu’aucune d’entre elles n’était nommée pour l’Iris de la réalisation.

J’aurais aimé avoir un peu plus de frissons durant l’hommage à Rémy Girard, parce qu’on parle ici d’un monument du cinéma, qui a joué dans près d’une soixantaine de productions cinématographiques.

L’acteur fétiche de Denys Arcand, qu’on a vu dans ses plus grands personnages, a déploré que le gala ait failli mourir. «Je sais pas quelle mouche a piqué qui», a-t-il envoyé à la direction de Radio-Canada.

Il est devenu ému en évoquant le miracle qui se produit chaque fois qu’un film est tourné, après tant d’ardeur et de travail, soulignant que le cinéma n’est pas un art éphémère. «Vous avez fait l’acteur que je suis maintenant», a-t-il dit aux réalisateurs qui l’ont dirigé.

Rogatien, le chauffeur de taxi de Patrick Huard ou la voix du «vrai monde», a invité les cinéastes à éviter les trois «L»: «long, lourd et les titres qu’on comprend pas ce que ça veut dire, pis que ce que ça dit, y’en a pas dans le film.»

«J’ai vu vos films, pis étirer les affaires, ça a pas l’air de vous déranger trop trop», a-t-il envoyé, invité à faire plus court.

L’auditoire de Québec Cinéma, reconnu pour être un peu froid, a ri de bon cœur dimanche, réchauffé par un Jay Du Temple calme et rassurant. Signez-le pour l’an prochain illico.

Je ne sais pas pour vous, mais cette soirée m’a donné envie d’aller voir les films que je n’ai pas encore vus, dont Viking, à ma grande honte. Le Gala Québec Cinéma n’est pas mort, le cinéma québécois est bien vivant.

