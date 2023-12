Radio-Canada: moins d’argent, moins de séries

Depuis sa création, Radio-Canada contribue énormément à la culture québécoise, et plus largement franco-canadienne, autant en fiction qu'en variétés et qu'en télévision jeunesse. (Olivier Jean/Archives La Presse)

C’est riche si on les compare aux grilles des années 70 et 80, qui foisonnaient de titres américains traduits, 52 semaines par année.

À l’époque, Radio-Canada diffusait Dallas, La loi de Los Angeles, L’incroyable Hulk en primetime et personne ne disait rien.

Je ne crois pas qu’on reviendra un jour à un tel portrait. Il reste que la bien triste annonce de l’abolition de 800 postes à CBC/Radio-Canada s’accompagne d’une réduction du nombre de séries à l’antenne.

Il y aura donc moins de nouveautés, moins d’émissions renouvelées la saison prochaine, et les séries existantes auront moins d’épisodes, annonce le diffuseur.

Pour les remplacer par quoi? C’est la question que doivent se poser les décideurs de notre télé publique actuellement, en plein dans la planification de la grille 2024-2025.

On peut bien piger dans l’inventaire de séries déjà disponibles sur ICI Tou.tv, on ne fera pas de miracles non plus.

Est-ce à dire qu’une émission comme 100 génies, qui attire rarement au-dessus de 300 000 fidèles mais qui cadre parfaitement dans le mandat de la télévision publique, serait déploguée? J’espère que non.

Cette diminution de titres en français arrive au moment où les plateformes de diffusion étrangères nous inondent de produits anglophones alléchants, aux budgets beaucoup plus élevés que les nôtres.

À Radio-Canada comme ailleurs, la télévision arrive donc à un moment décisif de son existence, avec la mission (impossible?) de produire moins mais mieux, tout en essayant de charmer un jeune public beaucoup plus bilingue, qui déserte en masse.

Autre aspect délicat de ces compressions: les services français de CBC/Radio-Canada écoperont autant que les services anglais, même si une mer les sépare. Deux cent cinquante postes seront abolis de chaque côté.

Traditionnellement, on aurait même coupé davantage du côté français.

Je n’apprendrai rien à personne en répétant que les francophones du pays regardent en masse Radio-Canada, alors que les anglophones savent à peine que CBC existe.

Depuis sa création, Radio-Canada contribue énormément à la culture québécoise, et plus largement franco-canadienne, autant en fiction qu’en variétés et qu’en télévision jeunesse, alors que le Canada anglais regarde en très forte majorité la télévision américaine et que le star system canadien n’existe pratiquement qu’à travers ses vedettes qui font carrière... aux États-Unis.

Mais la haute direction du diffuseur public n’en tient pas compte quand vient le temps de couper.

Les compressions chez le diffuseur public suscitent toutes sortes de réactions. J’en entends qui cachent à peine leur joie, jugeant que CBC/Radio-Canada reçoit déjà trop d’argent du gouvernement fédéral et qu’il y a encore «beaucoup de gras» à couper dans cette boîte.

Pour plusieurs, Radio-Canada devrait laisser le marché publicitaire au privé et cesser de diffuser de la publicité à l’antenne. Le diffuseur public devrait aussi être exclu des redevances de 100 millions promises par Google aux médias canadiens dans l’entente conclue la semaine dernière avec le gouvernement fédéral, comme le demande le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

De leur côté, des conservateurs simulent l’orgasme rien qu’à l’idée de voir mourir l’institution.

On est encore loin de là. Mais peut-on vraiment se réjouir de pertes d’emploi dans un média, quel qu’il soit? Non et on devrait plutôt s’en désoler, qu’ils surviennent à TVA, chez Bell Média ou à Radio-Canada.

Sur Facebook, la journaliste de Radio-Canada Sophie Langlois a dit l’essentiel: «On risque de perdre nos meilleurs jeunes, les plus gros talents de la boîte, ceux qui savent tout faire et le font à merveille. Une autre journée noire pour les médias du pays.»

