La relation de Nico avec Ariane relevait pourtant du conte de fées. Chroniqueur à la radio, l’humoriste y avait rencontré par hasard cette nutritionniste, avant de l’accompagner d’urgence à l’hôpital, où elle a donné naissance à son enfant. «Ça viendra chambouler sa carrière et sa vie», raconte l’interprète de Nico dans la série Bellefleur, Guillaume Laurin.

Trois ans plus tard, ce sera la rupture et Nico sera brutalement privé de son rôle de beau-père du petit Émile. «La mère décide de protéger une forme d’attachement qui pourrait se développer entre eux. Ça va le fendre en quatre.»

On entend beaucoup que les hommes ne savent plus comment se comporter depuis le mouvement Me Too. La série Bellefleur, en tournage dans la région de Montréal jusqu’au 17 décembre, sortira de la masculinité toxique pour nous montrer des bons gars qui s’entraident les uns les autres et qui sont capables de se dire qu’ils s’aiment.

«Quand je regarde la télévision, je suis découragée de voir que les hommes ont si peu de modèles positifs», affirme l’autrice Sarah-Maude Beauchesne, connue pour la websérie Fourchette et les séries L’Académie et Le chalet.

Elle signe cette nouvelle comédie dramatique avec son amoureux, Nicola Morel, en plus d’y jouer un rôle.

Couple dans la vie depuis la pandémie, le duo d’auteurs a eu beaucoup de temps pour réfléchir à la question après Me Too.

«On a beaucoup discuté des attentes dans un couple aujourd’hui. Comment on s’organise dans un couple hétérosexuel pour que ça reste sain. Une grande discussion pour se mettre à niveau et tout ça est dans Bellefleur», poursuit Sarah-Maude Beauchesne.

C’est parce qu’il avait l’impression de ne pas être représenté à l’écran, pas plus que les autres hommes de son entourage, que Nicola Morel a initié l’idée de Bellefleur.

«J’étais frustré de ce que je voyais, de la manière dont on parlait des hommes. Je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. C’est parti de là», explique celui qui cosigne sa première série de fiction.

C’est donc à Guillaume Laurin, à qui Sarah-Maude Beauchesne avait donné sa chance dans Fourchette, qu’on a confié le rôle principal de Bellefleur. Un premier rôle-titre pour l’acteur, à qui on pense souvent pour des personnages de bad boys, comme dans Plan B ou Alertes.

Rencontré entre le tournage de deux scènes au Collège Beaubois dans Pierrefonds, le comédien est d’une douceur qui jure avec la méchanceté de certains de ses personnages.

Son Nico dans Bellefleur est toutefois un gentil. «Ce gars-là était prêt à tout abandonner pour la parentalité. C’est quelqu’un qui veut trop être bon et qui se met les pieds dans les plats.

«Tout ce qui est arrivé après Me Too, le fait qu’on parle de masculinité toxique, ça a éveillé énormément de gens. Mais la masculinité, ce n’est pas juste ça, loin de là. On a clairement d’autres valeurs», croit Guillaume Laurin.

Démuni, Nicolas voudra trouver réconfort chez les siens à Sherbrooke, notamment son frère avocat, Maxime (Maxime de Cotret), de même que ses amis depuis le secondaire: Yann (Marc-André Grondin), un prof d’anglais, Minh (Jean Bui), son ami d’enfance qui vivra un événement tragique, puis Alex (Guillaume Cyr).

Marc-André Grondin incarne Yann, un prof d'anglais de la bande d'amis du secondaire de Nicolas. (Patrick Sanfaçon/La Presse)

Maxime de Cotret, qui joue Max, souhaite que les hommes se reconnaissent dans la série. «Et que ça puisse montrer une avenue possible à emprunter, qu’on puisse aborder notre sensibilité de cette façon-là sans se sentir en danger.»

Bellefleur n’est pas qu’une série de gars: Sarah-Maude Beauchesne joue Raphaëlle, la blonde de Yann, Sarah-Jeanne Labrosse est Claudie, la blonde de Max, et Charlotte Aubin, l’ex de Nico, Ariane.

Pour Sarah-Maude Beauchesne, qui s’affiche comme une autrice féministe, Bellefleur a été un exercice d’ouverture et d’empathie.

«Je pense que je suis plus patiente envers certains comportements des hommes. Laisser beaucoup de place à la vulnérabilité masculine et pouvoir définir c’est quoi un homme aujourd’hui m’ont rendue plus indulgente face à des frustrations, des colères que je peux avoir envers les hommes.

«Si je veux inclure les hommes dans mon combat féministe, il faut que je leur laisse cette place-là et que je trouve des solutions avec eux.»

La réalisatrice Jeanne Leblanc parle d’une série chorale où une douzaine de personnages portent leur propre histoire, un défi pour celle qui a notamment réalisé Les yeux fermés et plusieurs épisodes de 5e rang.

Pour la cinéaste, Bellefleur tente de déconstruire l’image qu’on se fait trop souvent de l’homme québécois.

«Dans la série, quand on s’attend à ce qu’un camionneur soit un peu douchebag, il ne l’est pas. Quand on s’attend à ce qu’un autre soit un peu fantasque et dans le déni de ses émotions, il ne l’est pas. Ce ne sont pas des personnages stéréotypés. C’est beaucoup plus représentatif de ce que je connais des hommes en général.»

Marilyn Castonguay, Nathalie Doummar, Antoine Yared et Florence Blain Mbaye complètent la distribution de cette série de 10 épisodes de 30 minutes qu’on verra au printemps sur Crave.

