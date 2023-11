Fred Pelletin et sa fille Marie-Fée ont accordé l'entrevue la plus touchante de la soirée. (Karine Dufour)

Mais loin de tout ça, ce sont mainrin et sa fille Marie-Fée qui ont accordé l’entrevue la plus touchante de la soirée. Il y a quatre ans, la fille du célèbre conteur a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin de stade 3, un cancer agressif. Cette veille de Noël, leur vie a basculé.

Une grande colère s’est emparée du papa, qui parle du cancer comme de «la bête» qui s’est emparée de sa fille et d’une «veille de Noël noire».

À 14 ans, Marie-Fée a alors opté pour le traitement le plus puissant. Aujourd’hui, le père et la fille s’associent à la campagne de financement du grand sapin pour le CHU Ste-Justine, là où Marie-Fée a été soignée.

Pellerin a toujours refusé de parler de sa vie privée. «C’est Marie-Fée qui a décidé. Moi, je n’aurais jamais parlé de ça», admet-il. Mais la cause en valait le coup.

En rémission depuis trois ans et demi, Marie-Fée dit mener la vie normale d’une femme 18 ans. «J’aimerais soigner les gens comme j’ai été soignée», affirme celle qui souhaite étudier en médecine.

Monsieur Yvon Deschamps s’est présenté en compagnie du réalisateur et metteur en scène Jean-François Blais pour présenter le nouveau spectacle à grand déploiement Yvon Deschamps raconte la shop, inspiré des premiers monologues de l’humoriste, qui en assure la narration.

Le réalisateur et metteur en scène Jean-François Blais et le grand Yvon Deschamps. (Karine Dufour/Radio-Canada)

Yvon Deschamps se trouve vieux à 88 ans.

«Le p’tit jeune, calme-toi!» a répliqué Guy A., qui a tout de même reçu Janette Bertrand, 98 ans, et la centenaire Françoise Sullivan durant les dernières semaines.

Yvon Deschamps, qui n’avait pas mis les pieds sur scène depuis 20 ans, était euphorique après l’animation de l’ultime Gala Juste pour rire, l’été dernier.

«J’ai été trois semaines déprimé après. C’est tellement grisant, il n’y a pas de drogue plus forte que ça.»

Le grand Yvon a longuement parlé de Guy Latraverse, décédé récemment et grâce à qui il a pu faire carrière en humour. Il n’en a pas dit que du bien, rappelant que l’ancien gérant le faisait travailler beaucoup trop et relatant une anecdote peu flatteuse, alors qu’il était découragé avant un nouveau spectacle et que Latraverse ne l’a pas rassuré.

Ce n’est qu’après la mort de Guy Latraverse qu’Yvon Deschamps a pris conscience de son propre chagrin. «C’est à la grosseur du trou qu’ils te font dans le cœur que tu mesures l’amitié ou l’amour que tu avais pour quelqu’un, et il m’a laissé un méchant trou», a-t-il conclu.

Le président et chef de la direction des Alouettes Mark Weightman, le directeur général Danny Maciocia et les joueurs Marc-Antoine Dequoy et Kristian Matte. (Karine Dufour)

En ouverture, les quatre représentants des Alouettes ont été accueillis en héros, Matte soulevant fièrement la coupe Grey durement gagnée... et non la coupe Stanley, comme l’avait dit par erreur Guy A. une semaine plus tôt!

Marc-Antoine Dequoy, dont l’envolée patriotique d’après-match est rapidement devenue virale, dit avoir exprimé en 30 secondes de la joie, de la colère et de la tristesse. «Ça a pris trois ans à ma blonde à voir ces émotions-là!» a blagué le maraudeur.

«Je ne vois pas ça comme un enjeu politique mais comme un enjeu de société», a-t-il précisé au sujet de son discours explosif.

Son coéquipier et vétéran de l’équipe Kristian Matte a ajouté que sa colère était partagée par l’ensemble des joueurs, qui avait des yeux pour voir l’affichage unilingue anglophone sur place toute la semaine.

La dose d’amour du public pour l’équipe au défilé de mercredi dernier, malgré le mauvais temps, donne espoir à la direction, qui souhaite voir revenir les partisans en masse aux matchs des Alouettes.

«On va régler la question salariale», assure la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel. (Karine Dufour)

Il ne fallait pas attendre de grandes révélations de l’entrevue avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, accueillie par environ 500 enseignants, qui manifestaient devant la maison de Radio-Canada.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, une réorganisation du travail est essentielle, répète sans relâche Mme LeBel. «On va régler la question salariale», assure-t-elle.

«C’est important, l’argent, ce qu’on reçoit pour notre travail. Mais le lendemain, si leur quotidien n’est pas changé, ils vont avoir les mêmes désagréments et on veut travailler là-dessus.»

«Investissez donc en nous aussi!» a lancé la coanimatrice Kim Lévesque Lizotte, qui a cité les grands projets du gouvernement et la venue des Kings à Québec, qui impliquent des millions de dollars.

«Il faut créer de la richesse. […] On investit massivement dans nos réseaux», a plaidé Sonia LeBel.

J’aurais aimé qu’on lui demande plus précisément ce qu’elle pensait des 5 à 7 millions investis pour faire venir les Kings au Centre Vidéotron, alors que certains députés ont avoué désapprouver cette dépense.

La journaliste Léa Carrier et la professeure de sociologie Mélissa Blais. (Karine Dufour)

Inquiétant de constater que les discours anti-féministes atteignent les adolescents, notamment par la voix de l’influenceur masculiniste Andrew Tate. Très populaire chez les élèves du secondaire, il se proclame champion de la misogynie en ligne et encourage ses fans à soumettre les femmes aux désirs des hommes.

Suivi par 8,3 millions d’abonnés sur X, Tate se dit contre le viol «mais apprécierait avoir cette forme de liberté», relate la professeure de sociologie Mélissa Blais.

La parution d’un dossier sur le sujet par Léa Carrier dans La Presse a valu à la journaliste de multiples messages haineux et misogynes. La preuve qu’il faut en parler davantage, selon elle.

Des professeurs de huit écoles secondaires ont confirmé à Léa Carrier la popularité d’Andrew Tate auprès de leurs élèves, souvent incrédules lorsqu’on leur rapporte que le personnage est visé par des accusations de viol et de trafic humain.

Le faussaire Frank Bourassa a été débusqué en 2012 sans jamais faire de prison. (Karine Dufour)

Tout un phénomène que le faussaire Frank Bourassa, dont l’histoire est racontée dans la série documentaire Frank Bourassa et ses faux millions. L’homme de 53 ans aurait imprimé 250 millions de dollars américains en coupures de 20, sans jamais faire de prison.

Pour y parvenir, Bourassa a bâti un lien de confiance avec une entreprise de cartes de souhaits en Suisse, qui utilisait un papier fait de coton et de lin, comme l’argent américain.

L’homme a été débusqué en 2012. Son avocat – payé avec du vrai ou du faux argent? – a plaidé que les autorités avaient perdu la chaîne de possession de ses faux billets, lui redonnant sa liberté.

L’homme, qui travaille désormais comme consultant en contrefaçon, aurait retiré une quinzaine de millions de dollars de sa carrière de faussaire.

