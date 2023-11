Mais quand on parle de crimes qui ont été commis chez nous, au Québec, on se sent encore plus touché, parce ça aurait pu se passer dans notre rue, notre quartier.

Imaginez alors quand on parle de crimes contre des enfants.

On sort donc troublé après avoir vu Présumé innocent: l’affaire Sébastien Métivier, dont les quatre épisodes d’une heure seront disponibles sur Crave à partir du mercredi 29 novembre.

Après s’être penchés sur les affaires Michelle Perron et France Alain dans les deux premiers volets de Présumé innocent, voici que Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel s’intéressent au cas de Sébastien Métivier, disparu le 1er novembre 1984 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal et jamais retrouvé depuis.

Vous vous souvenez peut-être que la photo de l’enfant est apparue longtemps sur les contenants de lait.

Presque 40 ans plus tard, la famille de Sébastien ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé ce jour-là. Aucune trace de l’enfant, qui aurait près de 50 ans aujourd’hui, mais plusieurs hypothèses sur l’identité du meurtrier.

Sébastien Trudel l’admet: cette nouvelle enquête a été «la plus dure à réaliser, parce qu’elle concerne des enfants». Et on n’a pas de mal à le croire.

«Je veux vivre en paix», demande Christiane Sirois, la mère de Sébastien Métivier. (Bell Média)

Ce troisième volet concerne aussi deux autres cas importants, puisque trois garçons du même secteur ont été enlevés ce jour-là: Maurice Viens, 4 ans, retrouvé mort dans une résidence abandonnée à Saint-Antoine-de-Richelieu, Wilton Lubin, 12 ans, dont le corps a été trouvé sur les berges du fleuve Saint-Laurent à l’île Charron, puis Sébastien Métivier, 8 ans, dont on n’a jamais retrouvé la trace.

Les deux derniers étaient ensemble au moment de leur disparition.

Parmi tous les témoignages entendus au cours de cette série, c’est celui de Christiane Sirois, la mère de Sébastien, et celui de sa fille Mélanie, qui ébranlent le plus.

Encore aujourd’hui, elle tentent de reconstruire leur vie après cette épreuve quasi insurmontable.

«J’avais sept ans, j’ai encore sept ans et j’ai jamais grandi depuis ce temps-là», confie Mélanie, qui a bien tenté d’obtenir une indemnisation pour les familles victimes de tels traumatismes, sans succès.

Christiane Sirois, qui a consacré sa vie à sensibiliser la population et à réclamer qu’on fasse tout en œuvre pour découvrir la vérité, est une battante qui n’a jamais abandonné.

Elle a toutes les raisons d’être en colère. À l’origine, la police avait traité la disparition de son fils comme une simple fugue. Il aura fallu la mort des deux autres garçons pour que les enquêteurs concluent à un enlèvement, plus d’un mois plus tard.

À travers les quatre épisodes, qui se regardent d’un trait, Présumé innocent: l’affaire Sébastien Métivier recense tous les suspects qui auraient pu commettre ces crimes sordides.

Le plus troublant, c’est que tous ces suspects ont des points en commun, vivaient à proximité – deux ont même été colocs – et ont tous été des patients de l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel: Claude Quévillon, Marc Perron, Jean-Baptiste Duchesneau, qui avait tué une fillette de 7 ans à Ste-Foy, et Serge Gallien.

Deux d’entre eux, Perron et Gallien, sont encore en vie.

La série a tous les ingrédients d’un suspense: une lettre de rançon qui donnait beaucoup de détails que seule la police connaissait; la consultation par les enquêteurs d’un médium placé sous hypnose; la découverte d’un des cadavres dans une maison lugubre, digne d’un film d’horreur; l’aveu d’un tueur en série, qui s’enlève la vie, la veille de passer un test de polygraphe...

Plus la série avance, plus ça se complique.

La série Présumé innocent s’est toujours donné comme mandat de relancer les enquêtes sur des crimes non résolus, qui hantent encore les proches et les familles des victimes.

Comme c’est hélas bien souvent le cas dans les séries de true crime, et malgré les efforts colossaux des équipes de production, on reste sans véritable réponse après avoir visionné les quatre épisodes.

Oui, il y a certaines conclusions à établir et encore beaucoup de questions à soulever, mais rien ne remplacera le travail de la police.

On pointe du doigt la désinstitutionnalisation en psychiatrie dans les années 60, une passoire qui a permis à des patients dangereux de retourner dans la population.

L'ancien chef de police de la communauté urbaine de Montréal, Jacques Duchesneau, a vu de ses yeux le cadavre du petit Maurice Viens. (Bell Média)

Plusieurs intervenants sont interrogés dans la série dont l’ancien policier, Stéphane Berthomet, qui a traité de l’affaire dans la troisième saison de sa balado, L’ombre du doute. Puis Jacques Duchesneau, l’ancien chef de police de la communauté urbaine de Montréal, qui était sur l’affaire et qui a vu de ses yeux le cadavre du petit Maurice Viens.

Ces images le hantent encore. «Un voyage en enfer», affirme celui qui avait un fils du même âge.

M. Duchesneau plaide pour la réhabilitation des délinquants sexuels et considère que les identifier clairement après leur sortie de prison revient à les ostraciser.

«Le père de famille [que vous êtes] est en paix avec ça quand même?» lui demande Marie-Claude Savard.

Sa réponse vous surprendra peut-être.

Ce qu’il y a de troublant, c’est que les histoires racontées dans cette série ne représentent qu’une infime partie du nombre astronomique de suspects potentiels à pouvoir commettre un kidnapping d’enfant: en 1984, seulement dans le Centre-Sud de Montréal, ce nombre s’élevait à 1200, révèle la série. Mille deux cents!

La grande question: une affaire aussi sordide pourrait-elle se reproduire de nos jours, avec les méthodes d’enquête plus modernes et une sensibilité plus profonde aux crimes contre les enfants?

À la caméra, Marie-Claude Savard, elle-même maman, a les larmes aux yeux juste à y penser.

«Donnons-nous les moyens d’exception pour que nos enfants, qui sont notre responsabilité collective, soient in-tou-cha-bles. Point final», réclame-t-elle.

Chantal Guy, chroniqueuse à La Presse, habitait le quartier à l’époque et a du mal à imaginer que les familles des victimes resteront sans réponses:

«Comment on vit pendant tant d’années, ne sachant pas où est le corps de notre enfant? Je pense qu’il faut en parler jusqu’à ce qu’on ait des réponses, pour les familles. On leur doit ça.»

Christiane Sirois, la maman de Sébastien, a retiré des murs toutes les photos de son fils, pour reprendre contact avec la réalité.

«Ce serait le temps qu’on en finisse, parce qu’il me semble qu’il me reste encore quelques années à vivre. J’aimerais ça les vivre pour moi.»

On le lui souhaite tellement...

Sébastien Métivier a disparu le 1er novembre 1984 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal et n'a jamais été retrouvé depuis. (Bell Média)

