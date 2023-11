Vivante Janette

Son discours jurait avec ce que j’entendais autour de moi, à ce que ma tête d’enfant recevait comme réflexions sur les « tapettes », les « fifis », montrés comme des rejets de la société, du monde « pas normal », « déviant ».

Janette disait tout le contraire. S’adressait à eux et elles comme à n’importe qui. Abordait le sujet de front en parlant de sexualité, mais surtout beaucoup d’amour.

Notre œil n’était pas habitué de voir deux hommes ou deux femmes s’embrasser à l’écran. Elle l’a fait dans Avec un grand A.

Elle a aussi reçu des trans à Parler pour parler.

Aujourd’hui, y a rien là. Dans les années 80, il fallait avoir du front.

En mars prochain, Janette aura 99 ans. Elle a toute sa tête et est plus moderne que beaucoup trop de gens bien plus jeunes, qui résistent au progrès et voudraient nous faire reculer.

Disponible sur ICI Tou.tv et diffusé le 4 janvier prochain à 21h sur ICI Télé, le documentaire Janette Bertrand, à l’aube d’être centenaire nous la montre radieuse, sereine, avec une forte volonté de vivre, mais prête à la mort.

Elle se sent un peu comme un condamné à mort qui ne sait pas quand il va mourir. Oui, elle a peur de souffrir, de délirer, mais elle aimerait «toffer encore un peu». On aimerait ça aussi.

La documentariste Geneviève Tremblay rencontre Janette dans son chalet centenaire, accessible uniquement par bateau.

L’autrice écrit toujours, malgré son arthrose, qui lui donne du mal à son clavier d’ordinateur. Mais pas question d’arrêter. Prendre sa retraite, ce serait se laisser mourir. Janette reste active.

Quand on la voit pédaler sur son vélo stationnaire, qui lui sert encore régulièrement, on ne peut qu’avoir de l’admiration.

Son gériatre, le Dr David Lussier, ne parle pas de miracle, mais se montre impressionné par les capacités cognitives de sa patiente. Janette n’a pas le choix: elle doit néanmoins accepter de ralentir.

Janette déplore que les aînés aient si peu d’estime d’eux-mêmes. Elle veut renverser la vapeur, c’est son ultime cheval de bataille.

« Faut lutter contre ça! » dit-elle avec fougue.

Janette et son conjoint des 40 dernières années, Donald Janson. (Radio-Canada)

Elle couvre encore son conjoint de baisers, comme une jeune amoureuse. Dix-neuf ans les séparent, mais qu’importe.

Au début de leur relation, elle a bien vu que plusieurs la jugeaient; à leurs yeux, une femme de cet âge ne pouvait plus avoir du plaisir avec un homme. Un gars, oui, pas une femme.

Janette, qui ignorait avoir encore une libido, dit avoir été la première à sauter sur Donald, en le poussant sur un mur dans le couloir. Puis, ils ont consommé leur désir dans un motel du boulevard Taschereau sur la rive sud de Montréal.

Son fils Martin considère que l’égalité hommes-femmes a représenté le grand combat de sa mère, toute sa vie.

Il a d’ailleurs expliqué à sa fille que l’homme n’a pas le monopole du plaisir au lit; la femme doit en éprouver autant.

« Personne n’a réussi autant que Janette à rendre les gens à l’aise avec leur différence », dira Diane Jules, sa Violette de Parler pour parler, restée très identifiée à ce rôle durant toute sa carrière.

« J’ai peur que Janette meure », avoue la comédienne, la larme à l’œil, à quelques minutes de retrouver Janette devant nos yeux. Un tête-à-tête beau, beau, beau.

Le documentaire de Geneviève Tremblay pige dans des images d’archives qu’on a peu vues, notamment d’Avis de recherche, où sa fille Isabelle lui récite un texte touchant; Venez donc chez moi, où on la voit avec son ex-mari Jean Lajeunesse et toute la famille; de même que Comment pourquoi, cette émission où elle répondait au courrier des adolescents et parlait très pointu, comme c’était la norme à l’époque.

Sensible et jamais satisfaite d’elle-même, Janette admet avoir été blessée par la critique et certaines parodies. Comme celle du Bye bye 1986, alors qu’elle venait de se séparer.

« J’ai tellement pleuré ! » raconte-t-elle.

Dominique Michel s’en était excusée le lendemain.

Mais Janette arrive à se trouver belle en regardant des archives de Parler pour parler.

Le documentaire Janette Bertrand, à l’aube d’être centenaire nous montre une Janette telle que nous l’aimons.

Sensible, inspirante, vivante.

Et ça fait beaucoup de bien, disons-le.

