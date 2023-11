Ce sera un retour tout en douceur sur les écrans pour la comédienne, puisqu’il s’agit d’un rôle secondaire, qui aura néanmoins son lot d’importance.

Pour les habitués de la série, Clémence sera la mère de Philippe Labonté (Patrick Drolet), l’infâme mari de Beth, et l’épouse de Pierre Labonté (Carl Béchard), qui trempe actuellement dans des magouilles dont nous ne connaissons pas encore la véritable teneur.

« Pour une fois, je joue le rôle d’une femme un peu naïve, sous l’emprise de son mari. Elle va découvrir éventuellement un gros scandale! » m’a révélé la comédienne, qui tourne avec la réalisatrice Myriam Verreault et qu’on a engagée sans lui faire passer d’audition.

Pour l’instant, elle ne jouera que dans quelques épisodes. Mais si TVA confirme une deuxième saison, Christine Lamer sait que son personnage sera de retour. Les tournages devraient reprendre dès le printemps.

« Vous n’avez pas idée du plaisir que j’ai eu de renouer avec un plateau de tournage, tellement agréable, sans stress, avec des acteurs fabuleux », confie l’actrice et romancière, qui vient d’avoir 70 ans en octobre et cumule 50 ans de carrière.

« Je m’offre une nouvelle décennie : j’ai une nouvelle tête, un nouveau rôle et un nouveau roman. Ça part bien, je suis comblée. »

Luis de Cespedes et Christine Lamer dans un épisode de Marisol en 1982 (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

Les moins de 40 ans ne mesurent pas à quel point Christine Lamer était une star dans les années 80, propulsée à la une de tous les magazines par le succès monstre de Marisol, téléroman culte de TVA.

La série avait culminé au bout de trois saisons sur le mariage de l’héroïne avec le comte, Juan, joué par Luis de Cespedes.

Puis, on avait eu le coup de génie de confier à Christine Lamer un rôle de bitch, diamétralement opposé à Marisol, dans le soap L’or du temps, qui a tenu l’antenne durant huit ans à TVA.

À l’écran, Jackie Lévy a consommé de la cocaïne et multipliait les aventures, fournissant à la comédienne des scènes parfois très audacieuses pour l’époque. « J’ai tellement aimé jouer ce rôle-là. Je la jouais dans le sourire! » se souvient la comédienne.

En parallèle, Christine Lamer menait une carrière d’animatrice au quotidien, d’abord avec son mari Denys Bergeron dans Les anges du matin durant sept ans à Radio-Canada, puis durant une saison dans Les Christine avec Christine Chartrand.

« Ça faisait un contrepoids. Les gens haïssaient mon personnage le soir, mais je devenais un ange le matin! »

Quand l’auteur Réal Giguère a fait mourir tragiquement Jackie Lévy, à la demande de Christine Lamer qui souhaitait quitter la série, la comédienne a poursuivi l’animation, mais n’a hélas jamais été redemandée comme actrice à la télé.

« Je ne sais pas si c’est l’effet de jouer un personnage de bitch. Les personnages que j’ai joués ont tellement été marquants que c’est normal qu’on ait un peu oublié la comédienne derrière », confie Christine Lamer.

Néanmoins, elle n’a jamais cessé de travailler, notamment au théâtre. « J’ai fait cinq tournées avec La comédie humaine, entre autres pour Les palmes de M. Schutz, Les sorcières de Salem, Pygmalion. Je n’ai pas chômé. »

Puis, après avoir signé sa propre biographie et celle de son beau-père, le grand communicateur Henri Bergeron, elle s’est découvert un talent de romancière il y a une vingtaine d’années.

En mars prochain, elle publiera son neuvième roman, intitulé Les sept femmes d’Adrien, une épopée historique située dans les années 1920, avec un héros qui a fait la Grande Guerre et émigre au Québec.

« Il arrive au port de Québec et s’établit à Lac-Bouchette, porte d’entrée de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je me suis inspirée du grand-père de mon mari, qui a fait la Grande Guerre et qui a attendu toute sa vie l’ultime récompense pour un soldat, la Légion d’honneur, qu’il a eue sur le bord de sa tombe. »

Christine Lamer a été la voix de Bobinette de 1973 à 1985. (Georges Dutil)

Bien entendu, Christine Lamer, c’est aussi la voix de la deuxième Bobinette, la petite sœur de Bobino, à Radio-Canada, qui a fait l’objet d’une exposition au Musée de la civilisation en 2020.

« Ça a été des retrouvailles de se remettre le nez là-dedans. On me parle encore de Bobinette, bien sûr. À la télé, c’est là que j’ai commencé, derrière le castelet, à faire l’apprentissage du métier. »

Christine Lamer partage depuis 46 ans la vie de son ange du matin, Denys Bergeron, avec qui elle est apparue récemment aux Enfants de la télé, pour une émission consacrée aux émissions du matin.

« Quand on n’est pas à la télé, les gens pensent qu’on est à la retraite, un mot qui n’existe pas pour moi. Élisabeth Chouvalidzé, avec qui j’ai fait la tournée de Pygmalion, remonte sur scène à 87 ans! Il suffit de garder la flamme et l’émerveillement que nous apporte ce métier. »

