L’opéra rock présentée pour la première fois en 1979 comporte des éléments d’une terrifiante prophétie et le metteur en scène de la nouvelle mouture qui sera présentée au Québec en août prochain en est bien conscient.

C’est dans un hôtel du Vieux-Montréal qu’on avait rendez-vous avec Thomas Jolly et William Cloutier.

L’un est chorégraphe et metteur en scène, l’autre est chanteur et comédien.

Pour Jolly, dès qu’il a accepté de créer une nouvelle adaptation de l’œuvre de Plamondon et Berger, l’ampleur de la tâche qu’il avait à accomplir grandissait à chaque instant.

«C’est en mars 2019 que j’ai eu l’appel et qu’on me convoquait à une rencontre avec Plamondon et les tenants en droit de la succession de Berger. À ce moment, soit on voulait me parler de Starmania ou de La Légende de Jimmy. Je priais pour que se soit Starmania, se souvient Jolly avec beaucoup d’humour. Dès ce moment, je savais que je mettais les pieds dans une grande aventure.»

Thomas Jolly est derrière la nouvelle mouture de Starmania. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

C’était d’ailleurs la première fois que Thomas Jolly inscrivait son nom au générique d’une comédie musicale. Il avoue avoir eu un certain «vertige» à s’immiscer dans l’univers de Monopolis.

«Ce qui m’avait frappé à l’époque, c’est que personne n’était capable de me raconter l’histoire de Starmania. Même que peu de gens savaient que Starmania était en fait un concours télévisé qui couronnait la star de l’année, explique-t-il en faisant référence aux Star Académie d’aujourd’hui. Chacun avait sa petite idée de la trame, mais ça restait toujours un peu flou, moins bien défini que je croyais. J’ai donc entrepris de clarifier tout ça.»

Le metteur en scène, qui est derrière les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de Paris, a passé beaucoup de temps chez Luc Plamondon afin de consulter ses archives.

«Luc m’a ouvert ses tiroirs, se souvient-il. J’ai mis la main sur des tonnes de documents, souvent écrits à la main avec des ratures et des notes dans la marge. Au ciseau et au ruban, j’ai scotché de nombreux bouts de papier ensemble, comme une œuvre de scrapbooking, pour proposer un livret complet qui deviendrait celui de la version que l’on présente aujourd’hui.»

La nouvelle mouture de Starmania arrive au Québec. (Anthony Dorfmann)

La trame narrative

Thomas Jolly est plus que jamais fasciné par le côté prophétique de l’opéra rock écrite il y a 45 ans.

«Le futur comme imaginé par Plamondon et Berger rejoint la réalité à bien des égards, dit-il. À cette époque, on a mis en scène l’an 2000 avec les yeux d’artistes des années 70. C’était poétique et violent à la fois. Mais aujourd’hui, on devait absolument faire des ajustements.»

Cette relecture du livret était essentielle afin de remettre la trame narrative dans le bon ordre.

Souvent, dans les versions précédentes, la musique primait sur cette trame. Des chansons étaient abandonnées ou simplement confiées à d’autres personnages. Certaines incohérences subsistaient afin d’offrir les chansons qui étaient rapidement devenues de grands succès au palmarès.

«Au départ, je devais refaire la version de 1989 qui était la dernière que Michel Berger avait validée de son vivant, résume Thomas Jolly. Je devais partir de là, mais il manquait des chansons importantes dans ce livret. La trame n’était pas claire ni précise. J’avais aussi l’impression qu’au niveau de la dramaturgie, la musique avait pris le dessus. Il fallait mieux comprendre dans quel écrin narratif l’action se situait.»

L’image d’un futur proche

William Cloutier incarne le personnage de Johnny Rockfort dans Starmania. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

La première de cette nouvelle mouture a été présentée à Paris en novembre 2022, et plus de 250 représentations ont suivi en Europe.

Pour William Cloutier, cette aventure est un cadeau sans nom.

«C’est évidemment le plus grand plateau de ma vie et je m’y suis complètement abandonné, dit celui qui incarne Johnny Rockfort. À l’époque où ç'a été écrit, on décrivait une vision du pire des années 2000. Aucun thème n’est épargné dans ce spectacle. L’environnement, les fake news, la politique, l’économie, les arts, la montée du nationalisme et du protectionnisme, la diversité, tout y passe et ces thèmes sont, encore aujourd’hui, très actuels.»

Les références à certains moments forts de l’histoire qui ont véritablement eu lieu fascinent également le chanteur.

«La finalité de ce spectacle est que tous les personnages meurent sous l’effondrement du plus grand immeuble de l’Occident. Alors là, la fiction a rattrapé cruellement la réalité.» — William Cloutier

La version signée par Jolly est la première depuis les évènements du 11 septembre 2001. Il y a donc certains «ajustements» nécessaires à faire au livret.

«Il y a des problèmes dans le texte, surtout dans la concordance du temps, explique Thomas Jolly. Il fallait faire quelques changements qui, selon moi, étaient très importants pour la cohérence du spectacle. Par exemple, dans le texte d’une chanson, on dit « Dans les villes de l’an 2000, la vie sera plus facile ». Là, Luc a changé le temps du verbe, ce qui nous paraissait essentiel. Il y a d’autres exemples ici et là dans le livret.»

Dans le futur proposé dans Starmania, il n’y a pas d’ordinateurs, ni de cellulaires ou d’internet. Pour rendre tout cela plus crédible, le monde décrit dans la version de Jolly est beaucoup onirique que futuriste.

«Vous savez, en 1993, à l’époque où la dernière version de l’opéra rock a été montée, on pouvait encore imaginer l’an 2000. Aujourd’hui, on a déjà été là, lance-t-il. Notre scénographie propose donc une vision du futur dont je sais que dans cinq ou six ans, elle sera déjà dépassée. Aujourd’hui, tout va à la vitesse grand V. On doit tenir compte de la rapidité à laquelle les changements technologiques sont touchés.»

Une scène de Starmania (Anthony Dorfmann)

La poussière et les cendres

L’image du 11 septembre avec la poussière et les cendres qui envahissaient Manhattan a grandement inspiré le metteur en scène. Il a aussi puisé dans ses propres références pour poser le décor de son Starmania.

«Le décor est plutôt inspiré du futur qu’on connait, qu’on nous a raconté, explique-t-il. J’ai gardé de nombreuses références à Métropolis, le film de 1927.

«Cette dureté tellurique de la trame, je l’ai contrastée avec la lumière. C’est vraiment comme une métaphore du mythe d’Icare. Les personnages sont dans la course au fame, une course à la lumière, à se mettre sous les projecteurs.»

Puisque cette version de Starmania est post 11-septembre, mais aussi après la pandémie, il est difficile d’éluder ces pans de l’histoire encore très frais à la mémoire du public.

«Je ne pouvais pas faire comme si rien ne s’était passé, que se soit l’attaque terroriste sur les tours du World Trade Center ou la pandémie, même si on ne l’aborde pas, avoue le metteur en scène. Mais, je ne pourrai jamais faire spectacle d’une tragédie réel.»

William Cloutier et Thomas Jolly ont longuement discuté du côté prophétique de Starmania. (Simon Séguin-Bertrand/Le Droit)

Selon William Cloutier, plusieurs spectateurs qui n’ont jamais vu les autres versions de Starmania feront inévitablement le lien avec notre propre réalité.

«Le personnage de Zéro Janvier est un clin d’œil effrayant à Donald Trump, dit-il. C’est un parallèle fou avec ce qui se passe aujourd’hui malgré que ç'a été écrit il y a 45 ans.

«On y aborde également la déshumanisation de la société et dans une société où on cherche des réponses, on se rend compte que personne ne se parle. Je crois que cette nouvelle lecture du livret est très près de la réalité. C’est aussi un spectacle multigénérationnel. Il y a une véritable passation du message entre les générations.»

Au Québec

Présenté en France pour la première fois en 1979, Starmania a connu plusieurs versions et ses chansons ont été interprétées par de nombreux artistes.

Dans le répertoire de Starmania, on chante encore Le Blues du business man, Quand on arrive en ville, La complainte de la serveuse automate, SOS d’un Terrien en détresse, Monopolis, Ce soir on danse à Naziland, Les uns contre les autres et Le monde est stone et plusieurs autres.

Starmania sera présenté au Québec, du 6 au 11 août, à la Place Bell de Laval.

Pour l’instant, l’opéra rock ne fera pas de tournée. Les billets pour les sept représentations sont présentement en vente.