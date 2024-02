Même si le lancement approche à grands pas, l’auteur-compositeur-interprète de Québec ne peut s’empêcher de prendre son fils dans ses bras un moment avant de le remettre aux bons soins de sa femme.

Cette situation le rend particulièrement reconnaissant d’avoir une partenaire de vie dévouée qui croit en ses projets.

C’est elle, surtout, qui s’occupe de l’enfant malade pendant qu’il jongle avec les entrevues et les répétitions en vue de la sortie de Balle Courbe.

«Avant, je ne voyais peut-être pas autant tout ce qu’elle fait pour me permettre de faire de la musique», admet l’artiste qui dédie la chanson Classe économique à son amoureuse. Mais pas seulement.

On sent, tout au long de l’album, que Zagata tire beaucoup de joie de sa vie familiale.

«Je m’entoure de love, de positif et de ma famille… Je pense que c’est la solution à tout», déclare-t-il.

Sans compromis

Zagata aime autant l’électro que le folk. On peut d’ailleurs sentir la diversité de ses goûts musicaux sur Balle Courbe.

Mises en avant-plan, sa voix et la guitare acoustique donnent un cœur folk-pop à ses nouvelles compositions.

Les rappeurs invités (Souldia, Rymz, Koriass, Farfadet) apportent une touche urbaine aux chansons produites avec la collaboration de DJs, dont Domeno.

Ce dernier sort aussi un album vendredi. On peut y entendre Zagata sur la chanson Lies et la nouvelle Stay with me.

«J’ai la chance d’avoir des DJs de partout dans le monde qui m’écrivent à même mon DM Instagram et qui me demandent de faire des collaborations. C’est ça qui a donné Closer avec Andrew Rayel», mentionne-t-il.

Balle Courbe marque un retour à quelque chose de plus proche de Zagata, autant au niveau de la langue que des thèmes. (Frederic Matte)

Ses partenariats dans le monde de l’électro se déroulent surtout en anglais, mais pour Balle Courbe, Zagata revient à sa langue maternelle.

«Avec le premier EP Backseat, j’avais la prétention de vouloir juste chanter en anglais et rapidement j’ai eu le syndrome de l’imposteur», admet l’artiste originaire de Beauport.

Côtoyer des rappeurs comme Souldia l’a inspiré à écrire en français ainsi qu’à travailler sa plume.

«L’écriture, c’est leur arme de prédilection et ça m’a beaucoup inspiré parce que je n’étais clairement pas à ce niveau quand j’ai rencontré ces gars-là», admet-il humblement.

Le muscle créatif

Même s’il a donné beaucoup d’attention à ses textes, Jesse Proteau a écrit l’essentiel de son album en 28 jours.

«Je voulais être 100 % présent pour mon fils quand il allait naître, mais aussi parce qu’un processus d’écriture c’est comme un muscle», explique l’artiste qui utilise plusieurs métaphores sportives pour décrire son processus de création.

En entraînant son muscle créatif tous les jours, l’écriture est devenue de plus en plus facile, comme quand on atteint son second souffle en courant.

Même s’il a surtout été un joueur de soccer, Jesse Proteau utilise principalement le baseball pour parler de son parcours.

«Ç'a été long avant que je m’intéresse à la musique. Je m’intéressais beaucoup plus au sport quand j’étais kid», dévoile Zagata.

Son père, aujourd’hui décédé, lui a acheté sa première guitare. C’est un peu pour lui qu’il a décidé de participer à La Voix en 2018, même s’il était déjà courtisé par des maisons de disques à ce moment.

«Ce n’est pas vraiment La Voix qui m’a propulsé.» — Zagata, alias Jesse Proteau

Zagata venait de lancer Lies avec Domeno avant que Jesse Proteau participe à La Voix.

«Jesse Proteau, c’est ma vie personnelle. Ce que je vous offre en spectacle et en musique: c’est Zagata», précise l’artiste qui réconcilie ses deux identités dans l’intro à saveur humoristique de son nouvel album.

Carrière en deux temps

Jesse Proteau a commencé sa carrière musicale avec le groupe Marabu. Au début de la vingtaine, il décide de laisser tomber la musique pour s’investir dans quelque chose qui serait plus rapidement lucratif.

«J’étais confortable, mais je n’aimais pas vraiment ce que je faisais. C’est à l’époque où j’habitais à Montréal», raconte-t-il.

Quand son père est tombé malade, Jesse Proteau a réalisé l’aspect fugace et éphémère de la vie. Il est donc revenu chez lui, à Québec, et à ses passions. C’est ce grand virage de vie qu’il évoque dans la chanson-titre de son album.

Ce retour à soi est autant palpable dans la langue employée et que dans les thèmes exploités sur Balle Courbe. En évoquant des préoccupations proches de lui et de son public, Zagata s’adresse au Québécois de la classe moyenne, dont il fait lui-même partie.

«Qui se ressemble s’assemble», conclut-il.

LE STUDIO À L’ÉTAGE

Athlète discipliné, Zagata envisage à présent de sortir un album tous les 18 mois. (Frederic Matte)

À l’étage de la maison familiale, Jesse Proteau a installé son studio où il compose ses chansons et celles d’autres artistes, dont Komo qu’on verra en première partie de son spectacle au Palais Montcalm.

C’est aussi dans ce studio qu’il répète avec le multi-instrumentiste Simon Frederic et le DJ Phranco qui seront avec lui vendredi soir, le 2 février.

«Je dois être un des premiers artistes aussi urbains à se présenter au Palais Montcalm.»

Son lancement aura lieu dans la salle D’Youville, vidée de ses sièges pour l’occasion. C’est dans cette salle, justement, que la Maison de la musique compte proposer de plus en plus de concerts pop dans une formule Tout le monde debout!.

Jesse Proteau a hâte de monter sur scène. Mine de rien, avec ses nombreuses collaborations, il passe généralement plus de temps en studio qu’à donner des spectacles.

«Depuis 2018, depuis que je suis sortie de La Voix, je n’ai pas eu le temps vraiment de développer de façon approfondie un spectacle», confie-t-il.