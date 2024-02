Sylvain Cossette «vous dira tout»

La chanson aux airs pop sent le printemps. Je te dirai tout s’écoute d’un coup et deviendra facilement un vers d’oreilles en province. L’auteur-compositeur-interprète natif de Grand-Mère signe les paroles et la musique de cette pièce comme à son habitude. Coréalisée par Lucas Liberatore et Matt Laurent, deux acolytes de Cossette, la pièce se veut un hymne à la libération des non-dits et des émotions enfouies. C’est une chanson qui vivra seule sans être associée à un album à venir.

«Je suis un gars d’une soixantaine d’années. Je viens d’une époque de non-dits, où on gardait les choses pour nous autres pas mal... Quand on vieillit par contre, on a envie de régler des affaires, on dit la vérité, on dit des choses aux gens qu’on aime.» — Sylvain Cossette

Des aveux avant de dire adieu

Un autre volet de sa composition repose sur les aveux lorsqu’on s’apprête à perdre quelqu’un qu’on aime. «Je viens d’une famille nombreuse de 12 enfants. J’ai perdu des parents, mais aussi des frères et des sœurs. On se dit parfois des choses qu’on ne s’est jamais dites que vers la fin», soutient Sylvain Cossette. Enfin un dernier volet de sa réflexion est de faire amende honorable lorsqu’on a causé du tort à quelqu’un. «C’est plus négatif un peu, mais parfois on a besoin de livrer le fond de notre pensée à cette personne», confie l’artiste sur son inspiration. Selon lui, parfois on a la fâcheuse habitude de trop attendre avant de se confier. Est-ce que le chanteur se considère un homme qui se dévoile facilement? «Ça dépend à qui!» répond-il du tac au tac, «mais de plus en plus», enchaîne le grand-papa de Billy, 2 ans, et Tom, 10 mois.

Après des décennies à fouler les scènes du Québec, l’engouement du public pour le Mauricien ne semble pas s’essouffler, alors que sa plus récente tournée LIVE cumule plus de 60 000 billets vendus et quelque 120 représentations. Comment Cossette explique-t-il cette incroyable fidélité de son public au fil du temps? «Je pense que c’est dans la notion de partage. Quand tu tiens une recette que tu aimes et qui parle au public, les gens en redemandent.»

Soixante ans et toujours «ce sentiment d’urgence»

L’artiste indique également proposer une expérience dans ses spectacles, au-delà de livrer simplement une enfilade de chansons. «Que ce soit dans la mise en scène, dans un aspect plus humoristique, un jeu d’éclairage. Les gens savent qu’il y aura une recherche, un aspect surprenant dans mon spectacle», poursuit celui qui se dépeint d’ailleurs comme un homme «très critique». «Je cherche à élever mes standards!»

Également, l’artiste confie avoir toujours «ce sentiment d’urgence» quand il monte sur scène, même après quarante années à cumuler les tournées. «Je pense aussi que je suis bien entourée. Ça aide!»

À soixante ans et des poussières et après un moment de pause, le chanteur annonce justement une nouvelle tournée, prévue à l’automne 2025. Il entend couvrir une large palette de décennies musicales sans toutefois s’attarder sur l’une en particulier comme il a habitué ses fans dans les dernières années. «J’ai envie de proposer des sonorités différentes et j’ai justement des musiciens multi-instrumentistes qui peuvent apporter une autre couleur. Ce sera mon son, on ne va pas le dénaturer, mais avec des ajouts!» Ainsi, le ukulélé, la mandoline, le saxophone ou la flûte pourraient s’inviter dans la prochaine proposition artistique. «J’ai plein d’idées. Mais, je change souvent d’idée!»

À suivre donc pour la proposition finale de Sylvain Cossette. Chose certaine, sa composition Je te dirai tout vient de s’ajouter à la liste musicale de la tournée à venir à l’automne 2025. Il est possible d’écouter la nouvelle pièce sur la plupart des plateformes d’écoute en ligne.