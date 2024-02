Galaxie est de retour avec un sixième album, six ans plus tard. (Marc-Étienne Mongrain)

En entendant le titre de ce sixième opus, on pife bien l’odeur de fin du monde à laquelle fait référence le chanteur et guitariste Olivier Langevin. À demain, peut-être, c’est autant le présage d’un futur incertain — plus pour la planète que pour le groupe — qu’un clin d’œil à une soirée arrosée de 2023.

Bref, «tu peux le prendre comme tu veux», vous dira l’auteur-compositeur. Drôle ou dark. Et même lorsqu’on y perçoit un présage apocalyptique, il faut le voir avec «un sourire en coin».

«Pendant l’enregistrement, la dernière année, il est arrivé tellement d’affaires dans le monde. J’étais au chalet et ça brûlait à Chibougamau, il y avait de la boucane. On se disait : my god, on fait tu ça pour rien ? C‘était un peu dérisoirement. Et il y a des trucs perso qui sont arrivés à tout le monde aussi. Ça planait dans l’air.»

Si le groupe a ainsi pu traiter de ces fins du monde, planétaires et personnelles, c’est avant-tout parce qu’il est sorti d’une parenthèse de six ans, amorcée après la tournée de l’album Super Lynx Deluxe (2018). Tous étaient occupés par d’autres projets, et Olivier Langevin avait peut-être besoin de s’éloigner des projecteurs.

Parce que ce dernier n’a pas chômé non plus, ces dernières années. Il a simplement travaillé en arrière scène, à réaliser les albums d’artistes comme Mara Tremblay et Gab Bouchard, ou encore à accompagner son acolyte Fred Fortin dans les sentiers de Gros Mené.

Tous deux membres du groupe, Olivier Langevin et Fred Fortin se côtoient depuis longtemps, à travers leurs projets musicaux. (Spectre média, Frédéric Côté)

«Je pense que j’étais rendu à un moment où j’avais besoin de réflexion, de penser, me remettre en question, voir qu’est-ce qui me tente, qu’est-ce qui ne me tente pas. J’aime beaucoup ça travailler avec les autres aussi, et j’avais peut-être plus envie de ça, d’être plus retiré, de profiter de la musique de mes amis, de faire d’autres sortes de projets», remet en contexte Olivier Langevin.

C’était jusqu’à ce «déclic inexplicable», en créant la musique de la série Bon matin Chuck. Puis cet appel du batteur, Pierre Fortin. «Il m’a dit : “là on va aller au studio, on va plugger des micros, des amplis, installer des drums, et on va enregistrer. On verra bien ce qui se passe”.»

Lorsqu’on a une chimie comme celle que partagent les membres de Galaxie depuis le début des années 2000, c’est tout ce que ça prend pour faire (re)lever le party. Si bien qu’au terme de cette première journée, il y avait une première chanson d’enregistrée, et plusieurs raisons de célébrer autour d’un verre.

«Ç'a comme reparti la machine et j’ai dit : “parfait, on en fait un”. Ç‘a été assez rapide, un jet, deux-trois batchs de session. À partir de ce moment-là, j’ai ressorti des riffs, des bouts de chansons que j’avais déjà faits dans les dernières années.»

Même s'il est une «bibitte de studio», Olivier Langevin dit s'ennuyer de la scène. (Spectre média, Frédéric Côté)

Un peu en raison de cette façon de faire, À demain, peut-être est moins homogène que les albums précédents, convient celui qui est né à La Doré et qui a grandi à Saint-Félicien, alors que chaque titre semblait déboucher sur une sonorité différente.

«Et j’ai dit parfait, ça va être ça. On s’en fout, on fait ce qui nous tente, même si ça ne fit pas dans une ligne de sonorité. Le concept, ç'a été de ne pas avoir de concept pantoute en fait», rigole Olivier Langevin.

Ainsi, Galaxie balance de bons coups de poing rock, ascendant électro, avec des titres comme Anatomie, Ramen Soupe et Cucumber Moon. Puis fait planer, avec Lune et la chanson titre de l’album. Le groupe prend même des airs plus acoustiques, quasi folk, sur Foulard, et propage un groove digne des belles années du rock n’ roll sur Le spleen de Montréal.

Multiforme, l’œuvre a tout de même beaucoup de suite dans les idées, alors que le son décapant, les solos nombreux et les guitares électrisantes rattachent à merveille ce grand tout ensemble.

Le groupe avait notamment fait escale au Côté-Cour de Jonquière, lors de sa dernière tournée. (Michel Tremblay/Archives Le Quotidien)

«Il y avait beaucoup ça, dans les premiers albums. Je trouve que c’est un peu un retour aux sources, même si ça ne fit pas vraiment avec ce qu’on faisait au début. C’est plus une synthèse de ce qu’on a fait», partage Olivier Langevin au sujet de cette hétérogénéité musicale. «Puis c’est la même personne qui chante, et c’est la réunion aussi de tous ces gars et filles-là qui font le ton, l’énergie de ce band-là. Alors à la toute fin, ça finit juste avec un mélange de tout le monde, ça finit par tout sonner comme du Galaxie», poursuit-il.

Pour les textes aussi, le chanteur et musicien a quelque peu divergé de ses habitudes des dernières années, alors qu’il les a écrits en amont, depuis son chalet. «Il fallait que je me change les idées, justement pour essayer d’aller ailleurs. Même si je voulais quand même que ce soit du Galaxie.»

Les mots, provenant plus de sa bouche à lui que celle du personnage à travers lequel il écrivait autrefois, sont sortis tout seuls. Il ne saurait l’expliquer, «mais en rétrospective, quand on a fini le disque, il y a comme un peu un feeling de fin du monde, j’ai l’impression, dans ce que je dis. Il y a plein de trucs, personnels ou pas, qui sont entrés au travers de tout ça.»

Les racines reliant Galaxie au Lac-Saint-Jean, elles, sont au beau fixe, comme en témoigne la chanson Dolbeau, où demeure encore le bassiste Fred Fortin. «C’est une des places les plus le fun où aller jouer. Fred est retourné habiter là, et moi j’ai le chalet juste à côté, alors le plus vite que je peux, je m’en vais au Lac-Saint-Jean. Ma copine vient de là aussi, ma famille est toute là. J’essaie d’être là le plus souvent possible, et peut-être revenir un jour.»

Preuve que cet amour est réciproque, la formation complétée par François Lafontaine, Pierre Fortin et Karine Pion affiche déjà complet pour ses escales à Alma (7 juin) et Dolbeau (8 juin). Si bien que des supplémentaires ont déjà été ajoutés, au Théâtre Palace le 5 septembre, ainsi qu’au Café du Clocher le lendemain. Galaxie sera de passage un peu partout au Québec, à compter du 12 avril.