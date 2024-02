Christian Marc Gendron complète sa trilogie

Avec ce spectacle, Christian Marc Gendron complète la trilogie qu’il a lancée avec Piano Man Expérience en 2016 et qui s’est poursuivie avec Piano Man 2.

Avec Piano Man 3, l’artiste croit pouvoir boucler la boucle.

«J’ai poussé l’audace encore plus loin avec ce troisième spectacle, raconte-t-il lors d’une entrevue accordée au Droit. C’est un spectacle qui s’inspire de mes années de piano-bar aux États-Unis, ce temps où les gens mettaient des demandes spéciales dans un bol placé sur le piano et bien sûr, avec les anecdotes de cette belle époque.»

Le musicien se voit dorénavant comme un maître de piste où il mène le spectacle afin que le public soit ébloui à tout moment.

«C’est une belle aventure que l’on propose avec Piano Man 3. Il y a huit musiciens sur scène avec Manon (Séguin) et moi. On compte aussi sur une section de cuivres de haut niveau. D’ailleurs, tous les musiciens qui font partie du spectacle ont énormément d’expérience et compte parmi les meilleurs au Québec. Je ne peux que m’entourer de virtuoses pour ce show-là étant donné sa complexité autant dans les arrangements que dans les performances à livrer.» — Christian Marc Gendron

Les défis

Le spectacle propose une virée dans l’univers des pianos-bars autant américains qu’ici, au Québec.

On fera allusion aux grands crooners de chez nous comme Fernand Gignac, Claude Blanchard et Raymond Berthiaume. Gendron place ces grands noms du cabaret québécois aux côtés de stars de la trempe de Michael Bublé, Ray Charles, Elton John et, bien sûr, Billy Joel.

Le spectacle s’ouvre sur la pièce Rock this Town, des Stray Cats, et se termine sur Scenes from an Italian Restaurant, de Billy Joel.

«Cette pièce est un chef-d’œuvre, mais c’est surtout le plus grand défi musical de ma carrière, explique-t-il. Pendant toutes mes années de piano-bar, j’ai retrouvé ce titre dans mon bol de demandes spéciales. Et chaque fois, je hochais la tête et j’interprétais une autre chanson de Billy Joel. Récemment, je suis allé à Las Vegas et un soir que nous étions dans un piano-bar, le pianiste a reçu la même demande et il a fait la même face que moi à l’époque. J’ai tout de suite compris qu’il fallait maintenant que je l’ajoute à mon spectacle.»

Christian Marc Gendron. (Bernard Brault/Archives La Presse)

Pendant les deux heures de Piano Man 3, les défis artistiques sont nombreux pour Gendron et son équipe.

«On a mis le paquet tout en montant d’un cran la qualité du show, mais surtout le niveau artistique», dit-il.

Comme dans Piano Man 2, le musicien mettra de l’avant ses talents de conteur, mais aussi d’imitateur.

«J’ai côtoyé plusieurs artistes au cours de ma carrière, et la grande majorité de ceux-ci sont devenus mes amis, ajoute-t-il. Je me fais un malin plaisir à les imiter pendant le spectacle, mais ça se fait dans le respect et l’amour. J’adore ces moments où je peux me rapprocher encore plus du public. C’est très important pour moi.»

Voir grand

On ne peut pas dire que Christian Marc Gendron manque d’ambition. Avec Piano Man 3, il a mis la barre encore plus haute tout en demeurant à grandeur humaine.

«Je fais ce métier depuis 30 ans, confie-t-il. J’ai passé une grande partie de ma carrière dans les cabarets, sur des bateaux de croisière et dans des pianos-bars à livrer des performances en solo. Ensuite, ce fut ma période de musicien-accompagnateur auprès d’artistes comme Mario Pelchat, Roch Voisine et France D’Amour. Aujourd’hui, avec Piano Man, s’est entouré de musiciens de talent que je peux exprimer ce besoin de faire plaisir, de faire du bien par la musique. Et je le fais littéralement en famille.»

C’est bien vrai que Christian Marc Gendron monte sur les scènes du Québec en famille alors que sa conjointe Manon Séguin fait partie du spectacle. Même sa petite fille de 4 ans fait une apparition ou deux.

«Cette gamine a un talent inné pour la scène, s’en est même terrifiant», lance-t-il suivi d’un grand rire.

Avec sa conjointe et complice Manon Séguin. (Courtoisie, Sony/Courtoisie, Sony)

Son équipe aussi fait partie de cette grande famille. Et puisqu’il voit très grand pour ce troisième acte qu’il assure être le dernier, il ne pouvait pas se résilier à embaucher des «pigistes».

«Je suis entouré des meilleurs musiciens, dit-il sans hésiter. Ils sont tous et toutes des maîtres dans leur domaine et ils ont aussi la même vision que moi quant à la qualité du spectacle. On est toujours à pousser plus loin nos limites, à rendre la performance encore plus éclatante. Je t’avoue que je trouve ça extrêmement motivant.»

Sur scène Christian Marc et Manon sont entourés de Simon Godin aux guitares et Gordon Wood à la batterie. Une section cuivrée composée de Jean-François Gagnon, Marie-Josée Frigon, Alexandre Dion, Isabelle Verville et Mathieu Van Vliet complètent l’ensemble musical dirigé par le bassiste Frédéric Beauséjour.

La suite

Au fil des années, Christian Marc Gendron a attiré plus de 75 000 spectateurs lors des deux premiers chapitres de son concept du Piano Man. Et il espère bien en ajouter encore plus à la conclusion de sa trilogie.

«On me demande souvent s’il y aura un Piano Man 4 et je peux vous assurer que ça n’arrivera pas. Je dois passer à autre chose. Trouver un nouveau filon afin de renouveler ce que je veux offrir au public. Parce que j’ai encore beaucoup de choses à dire et à offrir sur scène. D’ailleurs, je ne voudrais pas faire autre chose alors, vous me verrez et m’entendrez encore longtemps.» — Christian Marc Gendron

L’artiste aux multiples projets continue ses collaborations sur le plateau de Salut Bonjour à TVA tout comme ses passages au micro du 98,5 FM tous les vendredis à l’émission de Paul Arcand.

Bientôt, c’est sur le plateau de Zénith qu’il se présentera. Animée par Véronique Cloutier, cette émission diffusée en direct les jeudis soirs à la télé de Radio-Canada est en fait une compétition qui réunit des artistes de quatre générations.

Christian Marc Gendron sera de la partie jeudi prochain afin de défendre l’honneur de la génération X.

Christian Marc Gendron amorce sa tournée Piano Man 3. (Mélany Bernier)

La tournée de Piano Man 3 se poursuit ce soir (2 février) à Dolbeau. Il fera une première médiatique à Montréal le 15 février et à Québec le 20 février.

Il est attendu, entre autres, à Gatineau le 29 février, à Magog le 4 mai et à Trois-Rivières le 24 mai. Pour connaître tous les détails de la tournée, il suffit de consulter le site internet de l’artiste (christianmarc.ca).