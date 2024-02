Lynda Lemay revient sur les lieux de son éclosion

Lynda Lemay remontera sur la scène du Palace jeudi soir, plus de 34 ans après son triomphe au Festival international de la chanson de Granby. (Sébastien St-Jean)

«C’est complètement fou de retourner à Granby, ça me fait le même effet à chaque fois. C’est réellement en 1989 que ma carrière a commencé, parce que c’est à ce moment-là que j’ai dû faire un choix» a raconté l’artiste de 57 ans lors d’une généreuse entrevue accordée à La Voix de l’Est plus tôt cette semaine.

Elle ne s’attendait pourtant «à rien» en vue de sa troisième tentative au FICG, après une audition infructueuse et une élimination lors des demi-finales. La jeune autrice-compositrice-interprète se sentait même plutôt petite parmi «tous ces vrais chanteurs».

Fraîchement diplômée en secrétariat, Lynda venait de décrocher un emploi dans une agence de publicité. Mais en visionnant la grande finale, celui qui devait devenir son nouveau patron a bien compris que les choses allaient se passer autrement...

«Dans le prix, à l’époque, il y avait un montant d’argent pour faire une démo professionnelle, mais aussi quatre voyages à l’extérieur du pays. Dont un à Saint-Malo [en France], où j’ai fait la première partie de Claude Léveillée. Ça a été LE premier spectacle où je me suis rendu compte qu’il y avait un vrai public pour moi là-bas.»

Fière Québécoise

Vous connaissez peut-être la suite. Lynda Lemay a remporté le Félix de l’interprète féminine de l’année au Gala de l’ADISQ de 1998, puis sa carrière a pris une autre ampleur chez nos cousins français. Notamment grâce à l’influence du grand Charles Aznavour, qui a vu un immense potentiel dans cette voix et la plume qui se cache derrière.

La consécration est venue en 2003, aux Victoires de la musique. Vingt ans plus tard, la chanteuse et guitariste avoue avoir encore nettement plus de facilité à remplir de grandes salles en sol européen. Mais ça ne veut pas dire qu’elle a oublié ses premiers amours pour autant.

«J’ai beau passer beaucoup de temps [en Europe], je ne reviens jamais avec l’accent. Je suis vraiment attachée à mon monde, à mon Québec. Je ne pourrais pas déménager et vivre comme une Française ou une Belge. Ça ne marcherait pas», a affirmé la native de Portneuf, pour qui le fleuve Saint-Laurent a toujours été une grande source d’inspiration.

Un défi après l’autre

Aujourd’hui, c’est donc à Verchères qu’elle réside, et non en banlieue de Paris. Cet état d’esprit se reflète également dans le calendrier de la tournée La vie est un conte de fous, qui inclut plusieurs séquences au Québec. Ses artisans seront d’ailleurs à Sherbrooke le 23 février et à Sainte-Julie le lendemain avant de s’envoler de nouveau vers le Vieux Continent.

Le concept du spectacle s’appuie d’abord sur l’imposant projet Il était onze fois. Avouons-le, l’idée était elle-même un peu folle : produire 11 albums comprenant au moins 11 chansons en 1111 jours. Le tout en abordant la vie avec un grand V, de ses tout débuts jusqu’à une finalité souvent cruelle.

Lynda Lemay a complété ce tour de force l’automne dernier avec le lancement de Le baiser de l’horizon.

«Ça a été très exigeant, puisque je devais être sans arrêt dans la création, mais à plusieurs niveaux. J’avais justement à peu près 11 chapeaux à porter comme autrice, compositrice, réalisatrice, productrice, etc. Ça représentait aussi un grand risque au plan financier», a reconnu la mère de famille.

«Mais j’ai réussi, et je sais pas trop comment. C’est probablement mon défunt père qui m’a aidé. Il devait veiller à ce que ce projet-là se déroule en beauté. Ça a été fatigant, mais au combien valorisant.»

Lynda Lemay avait rempli le rôle de porte-parole pour la 46e mouture du FICG. (Robert Skinner/Archives La Presse)

Comme si ce vaste répertoire ne suffisait pas, la grande architecte de La vie est un conte de fous tenait à y ajouter une bonne dose de «spontanéité». Le programme laisse donc une large place aux demandes du public. Cette stratégie comporte son lot de défis pour une femme dont la voix a changé quelque peu au fil du temps, mais aussi pour les musiciens Claude Pineault et Marc Angers, à qui elle voue une grande admiration.

«Les gars ne savent pas à l’avance les chansons qui nous seront demandées, donc ils doivent souvent improviser sur scène. Ils réussissent quand même à faire des bijoux d’orchestration, c’est très impressionnant. Je suis vraiment entourée par les deux meilleurs.»

«Je sens qu’il va y avoir une belle énergie [au Palace jeudi soir] !»

La représentation granbyenne commencera sur le coup 19 h 30 et au moment d’écrire ces lignes, une bonne quantité de billets était toujours disponible sur les parterres arrière et du milieu.