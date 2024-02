Karo Laurendeau révèle son côté «fougueuse»

Ce mini-album de six titres disponible ce vendredi 2 février est le premier jalon d’un projet musical qui se décline en deux parties.

Fougueuse met en lumière l’essence rock qui alimente la chanteuse depuis des années. Très engagée dans le monde du country, Karo Laurendeau n’a jamais vraiment accepté les compromis et elle a toujours prêché l’authenticité, et ce, autant dans la musique qu’elle propose que pour ses relations avec les gens qu’elle croise sur sa route.

«Je suis comme ça dans la vie, confie-t-elle lors d’une entrevue accordée au Droit. J’ai cette insécurité face à mon travail et à mon talent qui me force à me rapprocher de ceux et celles que j’aime et qui me réconforte. C’est ce qui m’a amené, pendant toute ma carrière, à forger des collaborations fortes et étroites avec des artistes de grand talent pour qui j’ai beaucoup d’affection.»

Pour Fougueuse, elle s’est remise au travail avec son collaborateur des dernières années, Rob Langlois. Le musicien et réalisateur connait bien la chanteuse originaire du Saguenay-Lac-St-Jean. Et avec Fred St-Gelais, un autre collaborateur de longue date, ils ont livré un mini-album coulé dans un country rock très assumé et surtout, très contemporain.

Fougueuse, est la face A d'un projet en deux volets.

Outre Langlois, que l’on retrouve à la réalisation, aux guitares, au banjo, à la basse, aux claviers, aux voix et au mixage ainsi que St-Gelais qui, lui, ajoute sa touche à la guitare électrique, au mixage et au matriçage, on note la présence de Frédéric Desautels aux guitares acoustiques, électriques, dobro et lap steel, Éric Gousy à la batterie et à l’harmonica ainsi que Cynthia Harvey aux chœurs.

La face A

Cette réalité bien personnelle transpire sur ce nouveau projet musical qu’elle dévoile, du moins en partie, cette semaine.

Fougueuse est, en réalité, la face A de son projet, comme un disque vinyle de l’époque. Cette première partie compte six titres, dont On feel country, qu’elle a coécrit avec Martin Deschamps et qui fut son premier extrait, ainsi que Love Story 1984 qui a été offert sur les plateformes la semaine dernière.

«Avec Martin, ce fut un coup de cœur instantané, ajoute-t-elle. Cette rencontre fut pour moi très importante et il est clair qu’il sortira autre chose de cette première collaboration. Quant à Love Story, c’est une chanson que mon partenaire d’écriture, Rob Langlois, avait d’abord écrite pour mon amie Cynthia Harvey. J’ai toujours aimé cette chanson et Rob m’a proposé de la refaire, à ma manière, sur mon album. J’ai évidemment sauté sur l’occasion.»

Sur Fougueuse, Karo y a inscrit son ADN en lettres majuscules. Le rock qui coule dans les sillons de l’album explose sur des sonorités country, bien sûr, mais pas exclusivement.

Au printemps, Karo Laurendeau présentera Vintage, la face B de son projet. (Chloé McNeil)

La reprise

Sur le mini-album, on retrouve une reprise de la pièce Dangereux que Michel Pagliaro a endisquée en 1987.

Alors là, on doit aviser les fans de Karo qu’on est carrément dans la zone rock de l’artiste. Après une reprise bien personnelle de Une autre chambre d’hôtel, de Gildor Roy, que l’on retrouve sur son album De terre et d’asphalte en 2021, voilà qu’elle récidive avec ce nouveau «cover» qui fera sans doute autant de bruit que le premier.

«Il me fallait une autre reprise aussi forte que Une autre chambre d’hôtel, ajoute-t-elle. Et après de nombreuses discussions avec Rob (Langlois), on a arrêté notre choix sur Dangereux, de Pag.»

Pour Rob Langlois, le choix de cette chanson était logique.

«On voulait une pièce plus rock et j’avais en tête les accords de Way Cool Jr, une pièce du groupe Ratt. Quand j’ai présenté l’idée à Fred (St-Gelais), il a tout de suite sauté sur ma suggestion. On s’est beaucoup éclaté en la faisant. Et mon ami Éric Gousy [batteur du groupe Bodh’aktan] aussi. On est très fier du résultat, même si Karo a toujours une certaine insécurité face à ce choix», explique non sans un éclat de rire, le réalisateur.

On retrouve trois autres titres sur l’album, dont la très énergique À 100 milles à l’heure, librement inspirée de l’horaire «beaucoup trop chargé» de son ami Rob Langlois. «Ce gars-là a un agenda de premier ministre», lance Karo avec un large sourire.

L’album retrouve une sonorité plus country sur Naufragée, écrite par Serge Massé pour ensuite s’éteindre sur un moment plus tendre avec la balade L’amour à bout portant.

La face B

Avec Fougueuse sur la face A, à quoi doit-on s’attendre sur la face B?

«Ce projet est comme un vinyle qui compte deux faces. Je propose la face A, plus rock, avec Fougeuse alors que la face B puisera dans mes racines et mes influences, explique-t-elle. Cette face B sera enregistrée comme à l’époque soit avec tous les musiciens en même temps dans le studio afin de reproduire le plus possible toute la vérité du bon vieux country.»

C’est au printemps que la chanteuse devrait nous offrir Vintage (un titre que l’on peut lire sur son site internet). Sans en dévoiler les détails, elle veut proposer une autre lecture de sa personnalité musicale.

«Fougueuse montre le côté rock, très énergique et même un peu sauvage de ma personnalité artistique, avoue-t-elle. Alors, en déclinant ce projet en deux volets, la deuxième partie laissera davantage de place à la version plus douce de ma personnalité et décidément plus country.»

La scène

Femme de mille et un projets, Karo Laurendeau s’inspire constamment de belles rencontres. Et celles qu’elle fait avec le public restent, pour elle, les plus marquantes.

C’est pour cela qu’elle met présentement la main à son tout nouveau spectacle qui sera présenté dès le printemps sur de nombreuses scènes du Québec, de même que dans plusieurs festivals.

«Évidemment, toutes les dates ne sont pas confirmées, mais je peux déjà dire que je serai à Sorel, le 15 mars, en plateau double avec Guillaume Lafond. On est également attendu à La Grange de Cantley [en Outaouais] le 18 mai.» — Karo Laurendeau

Et elle partagera la scène avec Rob Langlois (basse), Adam Lalonde (batterie) et Frédéric Desautels (guitare).

Par contre, un des projets qu’elle a porté à bout de bras pendant sept ans ne sera pas reconduit cette année.

L’émission Aller-Retour Country, qu’on pouvait voir sur les ondes de MAtv, est retirée de l’horaire.

«C’est une décision personnelle qui est le résultat des nombreux défis rencontrés pour financer cette aventure, assure celle qui était l’animatrice et la productrice de l’émission. Les conditions actuelles n’étaient pas favorables et j’ai dû faire mon deuil de cette émission qui était aussi une fierté pour moi.»

On peut mettre la main sur Fougueuse sur les différentes plateformes de téléchargement dès le vendredi 2 février. Pour en savoir plus sur les projets de l’artiste, on peut consulter ses réseaux sociaux ainsi que son site internet.