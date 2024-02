Kaïn reprend la route

Le groupe amorce cette tournée à La petite église de Saint-Eustache pour deux soirs, les 9 et 10 février.

Steve Veilleux, Éric Maheu et John-Anthony Gagnon-Robinette iront proposer les chansons de leur dernier album, El Grande Torpedo lancé en septembre dernier, en plus de tous leurs grands succès.

L’automne dernier, l’album n’avait pas bénéficié de la traditionnelle tournée suivant son lancement. Plusieurs engagements étant toujours à l’horaire du trio, il était difficile de monter un tout nouveau spectacle.

Mais aujourd’hui, le timing est le bon et le groupe s’installera sur les scènes d’une douzaine de villes avant de bourlinguer dans plusieurs festivals d’été.

En plus des trois amigos ci-haut nommés, on retrouvera sur scène Alex Kirouac à la batterie ainsi que Gabriel Desjardins au clavier.

«Kaïn, c’est une longue histoire d’amour avec le public, de retrouvailles entre amis, insiste Steve Veilleux par voie de communiqué. Notre désir était de monter un show festif, touchant, rythmé, d’un bout à l’autre. On a énormément de munitions. On revisitera presque 25 ans de musique en poursuivant notre mission première qui est de répandre la fête partout où on passe.»

John-Anthony Gagnon-Robinette, Steve Veilleux et Éric Maheu, du groupe Kaïn (Kain.ca)

Une histoire de chums

C’est dans les années 90 que Steve Veilleux et Yannick Blanchette se rencontrent à Drummondville.

Cette rencontre est le début d’une grande aventure dès que Patrick Lemieux et Éric Maheu se joignent au duo.

Dès lors, Kaïn est né.

Le groupe prend du galon et joue partout où on lui en laisse la chance.

Le premier album, Pop Culture, sera lancé en 2004. Le Québec craque rapidement pour ce folk-rock réconfortant, comme en témoigne le succès remporté par les extraits Parle-moi d’toi et Comme une étoile.

La popularité de Kaïn explose à la sortie de Nulle part ailleurs en 2005. Ce deuxième effort en studio propose des titres comme Embarque ma belle, Mexico et Comme dans l’temps.

Le band est toujours aussi pertinent et en 2017, John-Anthony se joint au groupe.

Le reste fait partie de l’histoire.

L'album El Grande Torpedo a été lancé en septembre dernier.

Après ce quart de siècle à cumuler les succès et les tournées, c’est un tout nouveau chapitre qui s’ouvre pour Kaïn avec El Grande torpedo et cette virée sur les routes du Québec.

Parmi les villes qui seront sur leur chemin, on retrouve Gatineau (13 mars), La Baie (16 mars), Québec (22 mars), Trois-Rivières (29 mars) et Magog (22 novembre).

Tous les détails de la tournée sont disponibles sur le site du groupe (kain.ca)