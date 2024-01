TALK, l’enfant prodige de Stittsville

Et aujourd’hui, fort d’un premier album, TALK s’apprête à lancer une première tournée solo qui l’amènera un peu partout en Amérique du Nord.

Au cours des dernières semaines, l’auteur-compositeur-interprète a fait quelques apparitions très remarquées à la télé re Radio-Canada alors qu’il a pris part au spécial de fin d’année de En Direct de l’Univers, en plus d’un passage dans l’univers de Mike Ward, sur le même plateau.

Ce garçon timide qui ne réussissait pas à se décider entre la guitare, la batterie ou le piano – et qui a finalement opté pour le chant et la composition – déploie littéralement ses ailes depuis un peu plus d’un an.

C’est en 2021 qu’il brise son cocon en lançant sur les réseaux sociaux la pièce Run Away to Mars qu’il a écrite, dans sa chambre à coucher de la maison familiale, à 3h du matin.

«C’est difficile de prévoir si une chanson ou une autre peut se frayer un chemin jusqu’aux oreilles de gens. Alors, il faut croire que (Run Away to) Mars était ce genre de chanson prodige!» — TALK

Le titre a atteint le haut des palmarès non seulement au Canada, mais aussi en Suède, en Norvège et ailleurs en Europe.

Surfant sur la vague de ce méga succès, TALK a lancé récemment un premier album solo intitulé Lord of the Flies & Birds & Bees.

Ce premier opus a été coréalisé avec Justin Tranter. Ce dernier, qui a travaillé avec les plus grandes pop stars de la planète incluant Justin Bieber, Gwen Stefani, Selena Gomez et Britney Spears, n’a pas hésité à contacter le Franco-Ontarien pour lui offrir ses services.

«Après avoir entendu ma chanson sur les réseaux sociaux, Justin a communiqué avec moi et il a voulu immédiatement qu’on travaille ensemble, raconte-t-il lors d’une rencontre dans les locaux du Droit. Je suis allé le rencontrer à son studio de Los Angeles et nous avons commencé à composer et à jeter les bases de l’album.»

Lors de son passage au Droit, TALK s'et prêté au jeu d'une séance de photos dans un dépanneur de quartier. (Etienne Ranger/Le Droit)

Cette rencontre a été déterminante pour l’artiste originaire de la petite municipalité de Stittsville, située à l’ouest d’Ottawa.

«Justin, c’est quand même un gros nom dans l’industrie alors que moi, je n’étais pas vraiment connu, confie-t-il. Le seul fait qu’il ait aimé ma chanson était déjà une victoire alors, travailler avec lui pour réaliser mon album était inespéré.»

TALK, de son vrai nom Nicolas Durocher, a récemment signé un contrat avec Universal Music, ce qui lui donne les coudées franches pour la suite de sa carrière.

Adopté par le Québec

L’an dernier, TALK s’est retrouvé sur la grande scène du Festival d’été de Québec alors qu’il assurait la première partie de Imagine Dragons.

Ce passage sur les plaines d’Abraham n’était pas une première pour lui puisqu’en 2022, il avait fait la même chose, mais cette fois avec le chanteur country américain Luke Combs.

«Je me suis fait adopter par les gens de Québec et vous n’imaginez pas à quel point ça m’a donné de l’énergie, avoue-t-il non sans ajouter qu’il a hâte de retourner dans la Vieille capitale. J’ai pu chanter mes chansons devant une immense foule et j’y ai même interprété un classique de la chanson traditionnelle québécoise.»

TALK a fait un passage remarqué au Festival d'été de Québec en 2023. (Patrice Laroche/Le Soleil)

La pièce en question s’intitule La Ziguezon, tirée du répertoire du groupe québécois La Bottine souriante.

D’ailleurs, TALK a tenu à graver ce titre sur la version physique canadienne de son album. En fin d’année, il l’avait également ajouté sur la plateforme Spotify.

Un premier spectacle solo

Habitué à rouler en première partie d’artistes établis dont Milky Chance et Young the Giant avec qui il a présenté 26 spectacles aux États-Unis l’an dernier, c’est avec ses musiciens qu’il prendra la route cette fois.

«Ce sera une tournée très intense, comme celle que je viens de terminer, assure-t-il. Par contre, je suis tellement reconnaissant de pouvoir monter sur scène et voir que les gens dans la salle seront là pour moi, pour ma musique.»

Étant en première partie, TALK était conscient que le public venait principalement pour les artistes en vedette. Mais comme il l’explique, cela lui a permis de profiter de la notoriété des autres pour se bâtir un public bien à lui.

«C’est de cette façon que je bâtis mon public, un fan à la fois», confie-t-il.

TALK a le Québec tatoué... sur le bras! (Patrice Laroche/Le Soleil)

La tournée se mettra donc en branle le 9 février, à Détroit.

Il visitera une vingtaine de villes américaines pour revenir au Canada le 17 avril où il passera deux soirs à l’Impérial de Québec.

Il restera au pays jusqu’à l’été où il visitera plusieurs festivals, dont le Bluesfest d’Ottawa en juillet prochain.

Mais avant, on l’attend au Théâtre Beanfield de Montréal le 19 avril et au Bronson Center d’Ottawa le 20 avril.

Un gars de famille

Nicolas Durocher est un jeune homme dont la fibre familiale est très forte.

Accompagné de son père lors de son passage au Droit, il n’hésite pas à vanter le mérite de ses proches et l’immense impact qu’ils ont eu sur sa carrière.

D’ailleurs, tous les musiciens qui l’accompagnent sur scène sont issus de son cercle d’amis, de qui il est fidèle puis son entrée à l’âge adulte.

«Je ne peux pas vraiment me passer de ma gang. Je connais mes musiciens et les membres de notre équipe depuis plus de 10 ans. On vit même ensemble, dans la même maison de Toronto. Mais ça, je devrais y mettre un terme bientôt», lance-t-il dans un grand éclat de rire.

Sur scène, Nicolas sera accompagné par Connor Riddell à la guitare, Carter Peak, à la batterie, Waylon Glintz à la basse et Marc Vincent aux claviers.

TALK travaille avec les mêmes musiciens depuis des années. (Patrice Laroche/Le Soleil)

Et parlant de sa famille, il parle souvent de son grand frère, Ben, qui travaille pour la télévision à titre de marionnettiste dans le Muppet show, entre autres.

«Ben a d’ailleurs remporté deux Emmy», lance-t-il fièrement.

Quant à ses parents, ils sont tous deux originaires de l’Abitibi. Après plusieurs années dans cette région, la famille Durocher a pris la route de l’Outaouais pour s’installer à Stittsville, où sont nés Nicolas et Ben.

«J’ai fait tout mon secondaire à South Carleton High School, ajoute-t-il. C’est là que mes ambitions pour la musique ont commencé.»

Son père a du mal à retenir ses élans de fierté lorsqu’il parle de ses fils.

«Je savais depuis longtemps que Ben avait des talents pour les arts, dit-il. Mais pour Nicolas, c’était moins clair. Plus jeunes, c’était un garçon renfermé qui ne s’exprimait pas facilement et il semblait ne pas vraiment trouver sa voie. Il s’est mis à la batterie, qu’il a laissée tomber rapidement. Ce fut ensuite la guitare et le piano. Il disait toujours qu’il n’avait pas le talent.»

TALK a fait partie de l'univers musical de Mike Ward, l'invité de En Direct de l'univers. (Eric Myre/ICI Télé)

Âgé de 28 ans, Nicolas «TALK» Durocher pose aujourd’hui les pieds dans une grande aventure qui l’amènera à parcourir le monde avec sa musique.

Son album composé de 10 titres est d’ailleurs un petit bijou de musique pop et de mélodies accrocheuses comme Wasteland. La voix de ce grand gaillard au penchant glamour et flamboyant en met plein les oreilles et également plein la vue sur scène.

Malgré cette image de rock star internationale, il demeure ce garçon attachant de Stittsville avec les pieds bien ancrés dans ses valeurs familiales.

Toutes les dates de la tournée ainsi que les informations concernant la carrière de TALK sont disponibles sur le site de l’artiste (iamtalkmusic.com).