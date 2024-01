Melanie, l'auteure-compositrice-interprète à l'origine des succès des années 1970, dont Brand New Key, est décédée. Sur cette photo: Melanie Safka ouvre la deuxième journée du festival A Day In The Garden, le 15 août 1988, à Bethel, New York. (Ken Bizzigotti/Archives AP)

Son porte−parole Billy James a annoncé à l’Associated Press que Melanie était décédée mardi. Elle avait 76 ans et vivait dans le centre du Tennessee. La cause n’a pas été révélée dans l’immédiat.

«Notre monde est beaucoup plus sombre, les couleurs d’un Tennessee morne et pluvieux pâlissent avec son absence aujourd’hui», ont déclaré ses enfants Leilah, Jeordie et Beau Jarred dans un message sur sa page Facebook annonçant sa mort.

Avec une voix qui pouvait passer d’un timbre aigu et timide à un timbre râpeux, profond et émouvant, Melanie a écrit et chanté des succès tels que Look What They’ve Done to My Song, Ma et Lay Down (Candles in the Rain).

Elle était surtout connue pour Brand New Key, une chanson de son album Gather Me de 1971 sur laquelle elle écrit à propos d’une fille qui fait du vélo et du patin devant la maison d’un garçon dont elle rêve. Il est devenu un succès numéro un aux États−Unis et dans plusieurs autres pays.

Faisant écho aux chansons populaires des années 1920 et 1930, elle combine une simplicité juvénile avec une sophistication adulte.

La chanson a connu plusieurs reprises au cours des décennies qui ont suivi. Elle a aussi joué un rôle clé dans le film Boogie Nights de Paul Thomas Anderson en 1997.

De Queens à Woodstock

Melanie Safka est née d’un père chanteur de jazz, dans le quartier Queens, à New York. Elle a étudié à l’American Academy of Dramatic Arts et s’est produite dans les cafés de Greenwich Village et d’autres centres folk new−yorkais.

Elle a sorti son premier album éponyme en 1969 et a connu des succès en Europe avec Bobo’s Party et Beautiful People.

Cet été−là, elle était l’une des trois seules artistes solos féminines, avec Joan Baez et Janis Joplin, à se produire à la Woodstock Music and Art Fair, qui a défini la génération, dans le nord de l’État de New York.

Les bougies que la foule a brandies lors de la soirée d’ouverture du festival ont inspiré son premier tube américain, Lay Down (Candles in the Rain) des années 1970, qui s’est classé au sixième rang sur le palmarès Billboard. La même année est sortie Look What They’ve Done to My Song, Ma, une chanson qui sera reprise par des artistes de Ray Charles et Miley Cyrus et adaptée dans des publicités pendant des décennies après.

Au milieu des années 1970, sa popularité a diminué, mais elle s’est maintenu un public et a continué à enregistrer et se produire en spectacle jusque dans les années 2010.

Mélanie a été mariée à son gérant et producteur Peter Schekeryk de 1968 jusqu’à sa mort en 2010. Ils ont eu trois enfants ensemble.