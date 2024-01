Soif de Musique présente sa «plus grosse et grande programmation»

Après avoir fait bondir des foules imposantes aux quatre coins du globe, le groupe américain Rise Against s'arrêtera à Cowansville le 3 juillet prochain. (Anthony Soares, tirée de la page Facebook de Rise Against)

Les groupes Salebarbes et Rise Against viennent notamment de s’ajouter à une programmation très riche visant à souligner le 5e anniversaire du festival cowansvillois, du 3 au 7 juillet prochains.

«C’est clairement notre plus grosse et grande programmation jusqu’à maintenant», a affirmé Philippe Mercier, cofondateur et directeur artistique de Soif de Musique, lors d’une entrevue accordée à La Voix de l’Est à quelques heures d’un dévoilement effectué chez Espace Diffusion mercredi soir.

«Honnêtement, je trouve qu’on frappe fort dans tous les créneaux. On a des sommités du punk rock, Flo Rida fait partie du top 10 des rappeurs de tous les temps et Charlotte, notre queen nationale, sera là avec Patrick Watson…»

Une tonne de gros noms

Les festivités seront lancées, le 3 juillet, par la soirée à saveur punk rock mettant en vedette les formations américaines Pennywise et Rise Against. Cette dernière offrira probablement des pièces de son plus récent album complet, Nowhere Generation, mais aussi des incontournables comme Savior et Prayer of the Refugee.

En termes de rayonnement, la mouture 2024 de Soif de Musique devrait culminer le lendemain avec la venue de Flo Rida, interprète des tubes planétaires Right Round, My House et Good Feeling. Disons que les 12 000 places disponibles dans le stationnement du Pavillon des sports Roland-Désourdy risquent de s’envoler assez vite...

Flo Rida lors d'un spectacle présenté à Gatineau l'an dernier (Lumivalli/Courtoisie)

Dorénavant capables d’attirer des gros noms internationaux, les organisateurs tenaient néanmoins à proposer une programmation «éclectique» et «paritaire» constituant aussi une vitrine majeure pour les artistes québécois. Le mélange de styles sera d’ailleurs assez spectaculaire le 6 juillet, avec la présence de Karkwa et… des Trois Accords !

Les chanteurs Jean-François Breau, du groupe Salebarbes, et VioleTT Pi apporteront quant à eux une touche granbyenne.

«Ça faisait au moins trois ans que les gens voulaient voir Salebarbes à Cowansville, et nous aussi, mais ça adonnait jamais. On a fait des pieds et des mains pour les avoir cette fois-ci et ça a enfin fonctionné !» s’est réjoui Philippe Mercier.

«C’est un band qui passe un peu sous le radar, mais qui est en train de remplir de Centre Vidéotron et vend des billets partout au Québec. Pour une certaine génération, Salebarbes, c’est très gros.»

Jean-François Breau (au centre) sur scène avec ses amis de Salebarbes (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Rassembler la communauté

L’équipe de Soif de Musique a donc sorti le grand jeu pour souligner ce 5e anniversaire, qui constitue une étape majeure pour un rendez-vous en constante ascension. Sa présidente, Josiane Noiseux, a d’ailleurs partagé son «immense fierté» dans le communiqué transmis aux médias.

«Ce festival est né d’une passion ardente pour la musique et d’un désir de rassembler la communauté. Aujourd’hui, en voyant jusqu’où nous sommes venus, je suis profondément touchée et inspirée par l’énergie et l’engagement de notre équipe, de nos artistes et, surtout, de nos fidèles festivaliers ! » peut-on lire.

Les passeports valides pour les cinq jours (un tarif préférentiel est accordé aux citoyens de Cowansville et aux membres Desjardins) et les billets individuels sont en vente sur le site web de Soif de Musique. Des prix réduits sont aussi proposés pour les 12 à 17 ans, tandis que les plus jeunes pourront entrer sur le site gratuitement. Rappelons par ailleurs qu’un dollar sera prélevé pour chaque billet dans le cadre du projet Connexion Culture, annoncé la semaine dernière.

La programmation complète

Mercredi 3 juillet

Rise Against

Pennywise

VioleTT Pi

Bad Waitress

Les Shirley

Jeudi 4 juillet

Flo Rida

La Bronze

CRi

Naya Ali

Super Plage

Vendredi 5 juillet

Charlotte Cardin

Patrick Watson

Soran

Emma Beko

Baby Volcano

Samedi 6 juillet

Les Trois Accords

Karkwa

Dumas

Marilyne Léonard

Émile Bourgault

Dimanche 7 juillet