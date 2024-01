Un regard sur 30 ans de carrière de Sylvie Paquette

Elle a bien fait quelques incursions ici et là dans l’univers musical québécois, mais ces passages étaient plutôt discrets.

Pourtant, l’album Terre originelle qu’elle a proposé en 2016 était fort intéressant. Sur ce projet, elle s’est consacrée à l’univers de l’auteure Anne Hébert (Les Fous de Bassan, Kamouraska, Le Torrent) qu’elle a décliné sur un album de 13 chansons.

Elle a également lancé un mini-album de six titres en 2022, Je resterai tout près, qui a fait un peu moins de bruit.

Mais cette fois, l’auteure-compositrice-interprète a l’intention de frapper un grand coup en soulignant ses 30 ans de carrière par une revisite de ses plus belles mélodies sur un album qui sera lancé ce vendredi et intitulé Jusqu’ici.

«Je me permets ce retour sur mon passé, confie-t-elle lors d’une entrevue plus tôt cette semaine. C’est mon histoire que je raconte dans cet album et je le fais avec des humains que j’aime et dont j’apprécie énormément le talent et le travail.»

C’est donc accompagnée de plusieurs artistes que Sylvie Paquette redessine les gros traits de sa carrière.

Cette «révisite» de son répertoire, elle l’a confié à Rosie Valland, Salomé Leclerc, Ingrid St-Pierre, Antoine Corriveau, Eliott Maginot, Chloé Lacasse et Émilie Proulx qui, tour à tour, ont mis leur propre saveur sur les chansons choisies tantôt par l’invité.e ou d’autres fois par la compositrice elle-même.

Parce que selon son propre aveu, Sylvie est plus une compositrice qu’une auteure. De là, peut-être, son goût de la collaboration.

«J’ai toujours voulu combler mes faiblesses par la force des autres. Les mots ne s’écrivent pas toujours facilement dans mon cas. J’ai une aisance avec les mélodies par contre. » — Sylvie Paquette

Au fil des années, elle a collaboré avec Martine Coupal, Daniel Bélanger, Dave Richard, Jean Fauque, Gilbert Gélinas et Luc de Larochellière, pour ne nommer que ceux-là.

«Ces auteurs m’ont tous offert des textes merveilleux qui, aujourd’hui, reprennent un peu vie grâce aux talents de jeunes artistes qui m’ont entourée pour ce disque», dit-elle.

La jeunesse

Effectivement, tous les artistes invités sont d’une autre génération que celle de Sylvie. Mais elle ne s’en plaint pas, bien au contraire.

Selon elle, chaque titre bénéficie de cette touche contemporaine et «rafraîchissante» mise par chaque collaborateur.

«Quelle bonheur de pouvoir assister à la renaissance de mes chansons dans les mains de ces jeunes artistes, ajoute-t-elle. Parfois, on est carrément ailleurs alors que sur certaines chansons, on reste dans l’esprit de départ. Mais à tout coup, la chanson ne se dénature pas. C’est ce qui m’a profondément émue pendant la production de l’album.»

Le nouvel album de Sylvie Paquette intitulé Jusqu'ici propose une visite de ses 30 ans de carrière. (Courtoisie)

L’album

Afin que le tout soit cohérent, Sylvie a mis le projet entre les mains de Philippe Brault qui a supervisé la réalisation de Jusqu’ici.

Les 13 pistes de l’album ont été réalisées sous la coordination artistique de Brault et la direction artistique de Sylvie Paquette.

À la prise de son et au mixage, on retrouvait Ghyslain Luc Lavigne alors que Marc Thériault a vu au matriçage.

«J’ai pu compter sur une équipe de feu pour cet album, et ce, autant derrière la console qu’aux instruments, explique-t-elle non sans une grande fierté. Les musiciens qui ont joué sur l’album sont parmi les meilleurs et que dire des artistes invités qui ont mis tout leur talent et parfois même leurs voix sur les chansons.»

L’album Jusqu’ici est composé de 13 titres.

On y retrouve Panne d’amour, de l’album Oser sorti en 1997, qui a été réalisé par Salomé Leclerc qu’on retrouve également à la réalisation de Si peu de choses (Tam-tam en 2007).

Antoine Corriveau a aussi mis sa touche sur deux titres, soit Beaucoup et Comme une pluie fine, deux chansons qui se retrouvent sur l’album Jour de chance lancé en 2013.

Émilie Proulx a réalisé les reprises de Puisque (Tam-tam en 2007) ainsi que de Ma nuit (Souvenir de Trois en 2001).

C’est Rosie Valland qui a revisité la très belle pièce Oser, parue sur l’album du même nom en 2007 alors que Elliot Maginot coréalise et prête sa voix sur la pièce Garde moi, parue pour la première fois en 2001 sur l’album Souvenir de Trois.

Chloé Lacasse a quant à elle travaillé à la réalisation de Soleil d’Espagne parue en 2007 sur l’album Tam-tam alors qu’Ingrid St-Pierre coréalise Intermède (Un moment de grâce) parue sur Oser en 1997. Sur cette chanson, elle offre un duo très émouvant avec Sylvie Paquette.

Enfin, Tam Tam, L’été en ville et Souvenir de Trois ont été complètement réalisées par Philippe Brault.

Sylvie Paquette offre un nouvel album sur lequel elle revient sur ses 30 ans de carrière. (Yan Doublet/Archives Le Soleil)

Les rencontres

Sylvie Paquette insiste sur toutes les belles rencontres qui ont parsemé son parcours des 30 dernières années. Depuis Soul propos, son premier album paru en 2013, l’artiste ne cesse de naviguer dans des univers différents, rendant ainsi la croisière plus qu’intéressante.

Jamais elle n’a accosté au même port, laissant ainsi son art évoluer au gré des marées et des tendances.

«C’est maintenant la rencontre avec le public que j’espère le plus, dit-elle. Avec cet album, j’aimerais que les gens aient la curiosité de retrouver les versions originales après avoir écouté nos nouvelles propositions. Ensuite, c’est sur une scène que je voudrais partager mes chansons avec eux.»

L’album Jusqu’ici, qui sera disponible sur toutes les plateformes ce vendredi, est un travail accompli avec beaucoup d’amour et de résilience, autant de la part des artistes invités que de Sylvie Paquette elle-même.

«Je crois qu’on peut toujours puiser dans une chanson qu’on a écrite, une part de sens qui nous échappe encore jusque-là, écrit-elle en guise de conclusion. Et ce beau mystère peut se produire quand on laisse des collaborateurs de talents porter un autre éclairage sur notre façon d’être en musique.»