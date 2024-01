Un public plutôt multigénérationnel a convergé vers le Centre Vidéotron vendredi soir. Certains spectateurs devaient être des enfants lors de la première édition de Star Académie. Il y avait de jeunes adultes dans la vingtaine autant que des têtes grisonnantes, tous excités de retrouver les 14 participants du tout premier Star Académie.

Emy Leclerc, une résidente de Sherbrooke, revenait voir le spectacle une deuxième fois. Subjuguée par l’expérience vécue au Centre Bell le 12 janvier dernier, la jeune femme de 28 ans a acheté des billets pour le Centre Vidéotron directement après la représentation.

L’attachement du public pour ces artistes est encore puissant 20 ans après leur passage à la télévision.

La soirée a commencé avec des extraits vidéo des académiciens au tout début de l’aventure, quand on est venu leur annoncer qu’ils avaient été choisis.

Les vedettes de la soirée sont apparues à différents endroits dans la foule en chantant Place de grands hommes, avant de faire leur chemin jusqu’à la scène.

Marie-Mai a interprété Chante, Encore une nuit, C'est moi et d'autres chansons encore. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Le groupe avait interprété cette chanson en 2013 lors de leurs premières retrouvailles. Il manquait alors Élyse Robineault et Maritza Bossé-Pelchat. C’est Jean-François Bastien qui avait donné rendez-vous au public et à ses amis dans 10 ans avant de se quitter en 2003.

Les spectateurs ne se sont pas fait prier quand Wilfred LeBouthillier leur a proposé de les amener une nouvelle fois chez lui avec sa chanson Amène-toi chez nous.

En plus des morceaux qu’on retrouve sur l’album de Star Académie 2003, les artistes ont offert des chansons qui ont marqué leurs parcours pendant et après leur passage à la télévision.

François Babin a interprété la chanson qu’il avait choisie pour son audition à l’époque Sweet Home Alabama. Marie-Mai et Émily Bégin ont offert des succès dansants qu’elles ont lancés en sortant de l’aventure et qui nous ramenait à la belle époque du Top 5 Musique Plus, notamment avec les dynamiques C’est moi et Légende urbaine.

Les académiciens étaient accompagnés de musiciens et de danseurs. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Évidemment, il fallait s’attendre à entendre le public chanter avec les artistes. Il n’a pas pu résister à accompagner Annie Villeneuve pour le refrain de Tomber à l’eau.

C’est que ce sont de belles chansons, qui sont agréables à chanter et qui sont associées à de beaux souvenirs pour les spectateurs venus savourer ce spectacle trempé dans la nostalgie.

Mais il n’y avait pas que du déjà vu.

Pour ce spectacle, Marie-Élaine Thibert et Marie-Mai ont fait quelque chose qu’elles n’avaient jamais fait avant : elles ont chanté en duo. Et elles ont choisi de le faire sur The Best.

Marie-Mai et Marie-Élaine Thibert ont chanté en duo. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Martin Rouette et Élyse Robineault n’avaient jamais chanté en duo eux non plus. Leurs voix se sont joliment mariées pour Picture.

Les chanteurs, qui n’ont pas poursuivi de carrière dans le domaine du showbiz, se sont montrés à la hauteur du défi vendredi soir.

Pascal Nguyan-Deschênes n’a pas choisi une chanson facile, mais il s’en est tiré de manière Formidable. Stéphane «de Nordmétal» Mercier, qui a accepté de participer au spectacle à la dernière minute, a pour sa part interprété Dust In The Wind.

Comme dans le temps, on a eu aussi droit à des solo, des duos et des numéros de groupe, les gars d’un bord avec Uptown Funk et les filles de l’autre avec Où sont les femmes.

Dave Bourgeois et Suzie Villeneuve ont rendu hommage au chanteur des Cowboys Fringants en interprétant la touchante Sur mon épaule.

Avant de quitter le public le temps d’un entracte, les académiciens lui ont fait savoir que ce n’était pas fini. Accompagnés d’effets pyrotechniques, ils ont enflammé le public avec la fameuse chanson de Stéphane Venne devenue leur hymne.

Pendant l’entracte, on a entendu des spectateurs reprendre l’iconique refrain près des kiosques de nourriture.

La plus grande ovation de la soirée est allée à celle qui a importé le concept de Star Académie au Québec: Julie Snyder. Montée sur scène après l’entracte, l’animatrice n’a pas pu cacher sa joie ni sa fierté. Elle a salué Stéphane Venne qui était présent dans la foule et une amie.

Vers la fin du spectacle, on a pu entendre la fameuse chanson composée par Suzie Villeneuve, Du rêve à la réalité, qui a rassemblé les académiciens et qui a initié les retrouvailles actuelles. La complicité des artistes était belle à voir.

Cette réunion est très significative pour le groupe. Marie-Élaine Thibert s’est même fait tatouer SA (pour Star Académie) à la cheville avant la première représentation.

Wilfred LeBouthillier et Marie-Élaine Thibert, les deux finalistes de la première saison de Star Académie, ont offert une merveilleuse Total Eclipse of The Heart. Puis, le grand gagnant a mis le public en liesse avec son fameux Jean Batailleur.

Les spectateurs et les académiciens n’auraient pas pu demander de plus belles retrouvailles.