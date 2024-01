Le Temple de la renommée des compositeurs accueille cinq nouveaux membres

Steely Dan – cofondé par Donald Fagan et feu Walter Becker – entre enfin au temple bien qu’il soit un incontournable du rock classique avec ses chansons comme Reelin’ in the Years, Do It Again et Hey Nineteen. Ils sont entrés au Temple de la renommée du rock & roll en 2001.

R.E.M. — les membres intronisés sont Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills et Michael Stipe — sont à l’origine de succès de rock alternatif tels que Losing My Religion, Everybody Hurts et It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine). Hillary Lindsey, la chanteuse à succès de Nashville, a aidé à écrire Girl Crush pour Little Big Town et Jesus, Take the Wheel pour Carrie Underwood.

La promotion de 2024 comprend également Dean Pitchford, qui a aidé Kenny Loggins avec son mégasuccès Footloose et a également coécrit Fame et Holding Out For a Hero, ainsi que le producteur−scénariste Timbaland, le cerveau derrière SexyBack de Justin Timberlake et Get Yer Freak On de Missy Elliot.

Les noms de Public Enemy, Bryan Adams, George Clinton, Tracy Chapman, Blondie, Heart, The Doobie Brothers et David Gates étaient également inscrits sur le bulletin de vote, mais leur candidature n’a pas été retenue.

Les membres du jury ont choisi trois candidats dans la catégorie des auteurs−compositeurs et trois dans la catégorie des auteurs−compositeurs−interprètes. La cérémonie d’intronisation aura lieu le 13 juin à New York.

Les membres admis l’année dernière comprenaient Snoop Dogg, Gloria Estefan, Sade, Jeff Lynne, Glen Ballard et Teddy Riley. Ils se sont joints à Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Elton John et Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen et Tom Petty, qui ont déjà reçu cet honneur par le passé.

Le Temple de la renommée des compositeurs a été créé en 1969 pour honorer les créateurs de musique populaire. Un auteur−compositeur possédant un catalogue de succès bien garni est admissible à l’intronisation 20 ans après la première sortie commerciale d’une chanson.