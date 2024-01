Un luthier montréalais récupère du bois pour fabriquer ses guitares

Le luthier montréalais fabrique ses instruments à partir de planches de bois prises dans de vieilles étables, de troncs récupérés dans le lit des rivières et même de vieux cadres de fenêtre d’un appartement construit dans les années 1930.

«Recycler le bois fait partie de l’ADN d’une guitare, dit M. Delisle. L’histoire de l’instrument en est plus riche.»

Il se souvient d’avoir récupéré des planches de vieux sapin et de pin d’une étable dans un secteur mennonite de l’Ontario et d’une écurie de l’État de New York, d’avoir utilisé des troncs d’arbre trouvés dans un canal et des morceaux d’un plancher en érable provenant de l’ancienne salle de concert de l’Orchestre symphonique de Boston.

«On peut observer toutes les couches de vernis, des marques laissées par les piques des violoncelles, ce genre de truc», dit M. Delisle en parlant du bois récupéré à la salle de concert.

Le luthier, dont l’atelier est dans le quartier Mile’s End, a divers moyens pour repérer le matériel d’où naîtra une guitare. Un de ses amis plongeurs a trouvé du bois dans le fond d’une rivière. Lui−même récupère des planches près des immeubles en démolition. Il a acheté du bois provenant de Panama d’une entreprise de la Colombie−Britannique. Il utilise aussi internet.

«Parfois, j’ai un ami qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui a récupéré des bancs d’une église qui vient d’être démolie. Je suis chanceux dans la mesure où je n’ai jamais eu à faire de longues recherches.»

Il raconte que le vieux bois demande plus de travail, mais il est souvent de meilleure qualité. Il permet de donner à chaque instrument un son et une allure uniques.

Des guitares fabriquées à la maison ne sont pas rares. M. Delisle dit employer moins de machines que les autres fabricants de guitares électriques. Au lieu de se servir d’une machine mue par ordinateur, il préfère sabler lui−même le bois et rassembler les éléments lui−même.

M. Delisle fabrique de 16 à 20 guitares par année. Le prix de chaque instrument oscille d’environ 4000$ à environ 16 000$.

Les guitares de M. Delisle sont utilisées par des musiciens de partout dans le monde, mais particulièrement venant de la «jazzosphère». Il en a vendu à des guitaristes allemands, portugais, japonais, australiens, américains et même thaïlandais.

Pour le luthier, les guitares sont des pièces d’art à part entière. Il compare l’achat d’une guitare à celui d’une toile de son peintre préféré.

«Il existe un lien personnel entre un artisan et un musicien, un acheteur ou un collectionneur. Ce lien n’est pas le même si on va acheter une guitare dans un magasin de musique», souligne−t−il.